«Latte factor»: découvrez cette méthode simple pour faire des économies

Le concept du «latte factor» a été popularisé par l'auteur américain David Bach. En prenant l'exemple du café au lait acheté sur le chemin du bureau, il nous invite à prêter attention aux petites dépenses du quotidien. Ces sommes, a priori anodines, peuvent avoir un réel impact sur nos finances.

De petites dépenses qui finissent par peser lourd

The Latte Factor est le titre d'un ouvrage de l'auteur américain David Bach. Selon ce dernier, économiser sur de petites dépenses pouvant sembler insignifiantes est un excellent moyen de se constituer une épargne solide et de s'enrichir avec le temps. David Bach prend l'exemple du «latte», ou café au lait, à emporter. Si vous cessez d'acheter un café à 4 euros en allant au travail tous les matins, cela représente une économie de 20 euros par semaine, 80 euros par mois, et près de 1.000 euros par an. David Bach va plus loin en suggérant d'investir la somme ainsi économisée. Grâce aux intérêts composés (la somme placée produit des intérêts, et ceux-ci produisent eux-mêmes des intérêts...), ce montant fructifie d'année en année.

Prenons l'exemple d'une personne économisant 2 euros par jour, 250 jours par an. Si cette somme est placée et rémunérée à hauteur de 3% par an, l'épargne accumulée s'élève déjà à plus de 5.000 euros au bout d'une dizaine d'années.

Économiser pour épargner

Selon David Bach, il ne suffit pas de ne plus acheter de café à emporter pour devenir riche, ni même résoudre ses difficultés financières. Mettre de côté ne dépend pas forcément des revenus gagnés. En réalité, notre capacité d'épargne dépend bien entendu de nos revenus, mais aussi de nos habitudes de consommation. Il ne faut pas négliger ces dépenses, a priori insignifiantes car, en les additionnant dans le temps, elles sont loin d'être anodines. Mois après mois, elles finissent par peser sur nos finances sans que nous en ayons pleinement conscience.

Consommer de manière plus réfléchie

Cette théorie ne se limite pas au café au lait à emporter. En s'appuyant sur cet exemple, Bach nous invite à analyser toutes ces petites dépenses effectuées par habitude, sans y prêter attention, telles que:

les confiseries au distributeur automatique;

les viennoiseries à la boulangerie;

les magazines;

la livraison de repas à domicile;

les petits objets achetés dans les magasins de décoration;

les abonnements (magazines, plateforme VOD, musique, applis…).

L'objectif n'est pas se priver des petits plaisirs du quotidien, mais d'apprendre à dépenser de manière plus consciente. Il s'agit de se poser les bonnes questions: ces achats en valent-ils la peine? Nous apportent-ils réellement quelque chose? Si ce n'est pas le cas, les sommes économisées jour après jour peuvent nous permettre de réaliser des projets nous tenant vraiment à cœur, ou être investies pour préparer l'avenir.

Les bonnes résolutions financières des Français Selon une enquête commandée par le gestionnaire de placements en ligne Yomoni début 2024, 78% des Français (82% des femmes contre 74% des hommes) affirmaient vouloir être plus attentifs à la gestion de leurs finances. 61% comptaient instaurer des versements programmés sur leur compte épargne. Cette pratique attire davantage les femmes (69%) que les hommes (53%). 54% des sondés voulaient se constituer une épargne de précaution en cas de coup dur. Une personne interrogée sur deux souhaitait investir dans le but de percevoir des revenus complémentaires à la retraite.

