Trains : ces cas méconnus pour lesquels la SNCF doit vous dédommager

En plus de la garantie G30, la SNCF propose également la garantie information ou la garantie assistance. Illustration. (Viarami / Pixabay)

En plus de la désormais très connue garantie G30, qui couvre les retards à l’arrivée supérieurs à 30 minutes lors d’un voyage en train, les clients de la SNCF disposent de plusieurs autres garanties liées au Wi-Fi, à la prise électrique ou encore à la climatisation. Un défaut sur l’un de ces éléments offre ainsi droit à un dédommagement par bon d’achat, comme l’explique BFM Business , vendredi 4 juillet 2025.

Un bon de 15 %

Selon Capital , des passagers d’un TGV inOui entre Paris et Nice ont par exemple expliqué avoir été privés de climatisation à cause d’une panne, le 20 juin 2025, ce qui a par la suite été démenti par la SNCF. De même, BFM Business évoque le cas d’un trajet entre Paris et Aix-en-Provence en TGV inOui le 6 juin dernier, durant lequel une rame entière a été privée de prises électriques. Dans un cas comme dans l’autre, ce type de dysfonctionnements ouvre le droit à une compensation.

Pour ce faire, il faut signaler le défaut au chef de bord, qui fera ensuite la réclamation. Parfois, ce sont les contrôleurs qui prennent d’eux-mêmes l’initiative. Si la procédure aboutit, les passagers concernés reçoivent un email dans les jours qui suivent, précisant les circonstances du désagrément et le dédommagement reçu. Dans le cas d’un défaut d’équipement, celui-ci est possible grâce au dispositif « Ma Garantie Confort ». Elle donne droit, en cas de prise électrique défectueuse, à un bon d’achat de 15 % valable un an, ce qui permet d’économiser au moins 10 € sur un trajet de 70 € et plus.

De nombreuses couvertures

La garantie liée au retard, elle, offre une compensation financière en fonction du prix du billet et du retard. Elle équivaut à 25 % du billet entre trente minutes et deux heures de retard, 50 % entre deux et trois heures de retard et à 75 % lorsqu’il y a plus de trois heures de retard. On peut aussi compter sur la garantie report, qui permet d’obtenir une autre solution de voyage ou un remboursement si son train est reporté de plus d’une heure ou supprimé.

On retrouve également la garantie information. En effet, l’entreprise s’engage à informer les passagers lorsqu’il y a une « éventuelle modification horaire ou en cas d’évènement pouvant impacter votre voyage (travaux, mouvement social, intempéries…) par email et/ou SMS » . Enfin, on peut citer la garantie assistance, à travers laquelle la SNCF s’engage à la prise en charge des voyageurs dont le trajet a été perturbé par un problème majeur. Tout manquement à ces garanties peut donner lieu à un dédommagement.