La hausse des arrêts maladie est‑elle la conséquence d’un problème de management?

Le versement des indemnités dans le cadre d’un arrêt de travail sera limité à quatre ans à partir de 2027. (crédit: Adobe Stock)

À partir du 1er septembre 2026, la durée maximale d'une première prescription d'arrêt de travail sera plafonnée à un mois pour «contrer les abus et diminuer la facture» de 17,9 milliards d'euros de 2025. Ces absences pour raison de santé ne devraient-elles pas également être interprétées comme un signe de contestation d'un management ressenti comme vertical et contrôlées par les chiffres?

Un récent baromètre Axa sur l'absentéisme a confirmé une tendance de fond : la hausse des arrêts maladie, en particulier de longue durée.

Si cette hausse concerne toutes les catégories sociales, elle touche principalement les jeunes de moins de 30 ans et les cadres. Plus généralement, parmi les arrêts longs, la première cause concerne les troubles psychologiques à 38% en 2025, devant les troubles musculosquelettiques à 27%.

Compte tenu du montant associé en 2025 aux arrêts maladie (environ 18 milliards d'euros ), le gouvernement a annoncé une série de mesures se déployant selon un double volet : améliorer la qualité de vie au travail et contrôler les abus. Un décret fixe une durée maximale de 31 jours pour une première prescription et de 62 jours pour une prolongation.

Parmi ces mesures, on note un oubli majeur, celle de la question du management et de son rôle dans la santé au travail.

Au-delà de l'approche en termes de coûts, cette hausse doit interroger sur le rôle du management comme facteur de santé au travail, dans un contexte d'émergence de nouveaux risques liés à l'intelligence artificielle générative.

Pour ce faire, je m'appuie sur une approche transdisciplinaire, qui emprunte à la philosophie, la psychanalyse ou encore aux études critiques en management, ainsi que sur mes recherches sur l'expérience subjective du travail.

Tenir compte du travail réel

La santé au travail se situe à l'intersection de facteurs individuels et des pratiques de management. Dès les années 1960, le psychiatre et médecin du travail Claude Veil soulignait que l'absentéisme constitue un symptôme de l'état de l'organisation du travail. En matière d'absentéisme, écrit-il: «Ce ne sont pas les données propres aux travailleurs qui jouent le plus grand rôle, mais bien des éléments qui dépendent de l'entreprise.»

Si le management joue un rôle si important dans la santé au travail, c'est qu'il détermine dans une large mesure les contraintes portant sur le travail réel, soit les tâches effectivement réalisées par un individu. Tenir compte du travail réel dans les pratiques de management est une condition indispensable pour effectuer un travail de qualité et préserver la santé des salariés.

Pour une infirmière, par exemple, un travail de qualité signifie plus que les conditions matérielles d'accueil et de soin. Écouter la personne à prendre en charge ou être en mesure de nouer un lien d'empathie contribue à un travail de qualité. Lorsque des pressions organisationnelles empêchent le travail réel (cadences impossibles ou objectifs trop élevés), le risque est de basculer dans la souffrance.

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Indicateur de l'état du management

L'arrêt maladie peut être interprété, sans toutefois s'y réduire, comme un certain indicateur de l'état du management. Depuis plusieurs années, un management encore très vertical et un contrôle par les chiffres fragilisent la santé sur les lieux de travail.

Le management reste en France particulièrement vertical et peu démocratique, ce qui restreint de fait l'autonomie individuelle et collective. Et si le recours massif au télétravail, au moment de la pandémie de Covid-19, a pu être vécu comme une prise d'autonomie de la part des salariés, le «retour au bureau», à l'inverse, a été ressenti comme une reprise du contrôle par le management.

Plus encore, les indicateurs chiffrés ont pris le pouvoir dans les organisations, évaluant le travail de manière individuelle. Bien que le management par les chiffres émerge à partir des années 1990 dans les entreprises privées, il ne s'y limite pas. Ce qu'on a appelé la New Public Management a étendu un ensemble d'outils de mesure de la performance dans les hôpitaux ou la fonction publique. Des mesures qui ont promu un «management désincarné», selon l'expression de la sociologue Marie-Anne Dujarier, à travers des indicateurs conçus à une très grande distance des réalités du métier et du vécu des salariés.

Réponse à l'exploitation ressentie

Par conséquent, la hausse des arrêts maladie interroge plus profondément sur l'affaiblissement des liens collectifs sur les lieux de travail. Comme le rappelle Pierre-Yves Gomez, chercheur en gestion: «L'arrêt maladie illustre bien l'individualisation de la revendication sociale. Qu'il soit lié à la fatigue physique ou à la souffrance psychique, il traduit, comme toute forme de grève, le droit de suspendre son activité en réponse à l'exploitation ressentie par le travailleur.»

En sus de ces tendances de fond, le management se trouve percuté par le déploiement de l'intelligence artificielle. Un bouleversement qui implique d'être attentif à de nouveaux risques pour la santé.

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Management par les algorithmes

En continuité d'un management par les chiffres, le «management algorithmique» s'est initialement déployé dans le cadre du capitalisme de plateforme, avec des entreprises comme Uber. Au sein de ces organisations, les algorithmes automatisent déjà une grande partie des tâches traditionnellement dévolues au management: évaluer, organiser ou distribuer le travail.

Les études soulignent que le management algorithmique peut contribuer à dégrader la santé des travailleurs. Les livreurs à vélo, ou encore les chauffeurs VTC, sont isolés face à la plateforme, coupés de leurs collègues, constamment évalués par des systèmes de notation, et sommés de s'adapter en temps réel à des algorithmes opaques et imprévisibles.

Des modalités de management qui se sont récemment étendues à des professions jusqu'ici protégées comme le journalisme ou encore des scénaristes hollywoodiens, ces derniers s'étant même mobilisés contre les risques qu'encourt leur profession.

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Cerveau grillé

En dépit des promesses et espoirs suscités, ces technologies risquent non seulement de déqualifier le travail, certaines tâches devenant obsolètes, mais aussi de l'intensifier tant physiquement que mentalement. Certains cadres font état d'un sentiment de «brain fry», soit littéralement «cerveau grillé», du fait d'une utilisation intensive de l'IA au travail.

Face à cette combinaison de nouveaux risques, il est crucial d'adopter une approche holistique et préventive de la santé au travail. Dans une économie qui reste obsédée par la performance, les arrêts maladie doivent être interprétés comme un signe avant-coureur des tendances profondes du management et de notre rapport collectif au travail.

Par Gabriel Lomellini (Assistant Professor, HR and Organizational Behavior, ICN Business School)

Cet article est issu du site The Conversation