Canicule : comment aménager votre extérieur pour rafraichir votre maison ?

Un extérieur ombragé réduit la température dans votre maison (Crédits: Adobe Stock - IA)

Comment rafraîchir votre intérieur en période de canicule sans climatisation ? Grâce à un aménagement extérieur intelligent (arbres, ombrage, sols adaptés), il est possible de réduire durablement la chaleur chez soi. Si vous avez la chance d'avoir un extérieur, qu'il s'agisse d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin, voici nos conseils pratiques et les solutions de financement pour concrétiser votre projet.

Planter des arbres : la solution naturelle la plus efficace pour rafraîchir votre maison sans climatisation

Pourquoi les arbres sont-ils des climatiseurs naturels très efficaces ?

En dehors de tout équipement technologique de pointe et très vorace en énergie comme le ventilateur ou la climatisation, il existe des rafraîchisseurs d'air très puissants et quasi gratuits… les arbres.

Eh oui, car en régulant sa température, l'arbre va «transpirer» de l'eau, qu'il expulse dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau par de tout petits trous présents sous ses feuilles qu'on appelle les stomates. C'est ce que l'on appelle «l'évapotranspiration».

Ce faisant, l'arbre se rafraichit lui-même mais aussi l'espace qui l'environne.

A titre d'exemple, un arbre mature, bien planté, évapore 450 litres d'eau par jour, soit 5 climatiseurs en marche pendant 20 heures (1).

Et ça n'est pas fini, puisqu'en plus de son pouvoir rafraichissant, l'arbre bloque aussi une partie des rayons de soleil : 50% des rayonnement sont absorbés directement par l'arbre, 30% sont réfléchis par son feuillage et seulement 20% des rayonnements sont transmis sous l'arbre !

En plantant un maximum d'arbres autour de votre maison, vous rafraichissez donc à la fois l'air grâce à la transpiration de l'arbre par les feuilles, et le sol en bloquant une grande partie des rayons du soleil.

Quelles plantes et arbustes choisir pour rafraîchir son extérieur (même sur un balcon ou une petite terrasse)

Pour garder votre logement frais même sans climatisation, il faut commencer par végétaliser au maximum votre espace extérieur si vous en avez un.

En fonction de la place dont vous disposez, pensez à installer une haie à l'ouest de votre jardin ou de votre terrasse pour créer de l'ombre.

Vous disposez d'un espace extérieur réduit ? Même sans jardin, quelques plantes bien placées sur un balcon ou une terrasse en ville peuvent déjà réduire la chaleur ressentie.

Vous pouvez par exemple planter un arbre seul, en pot ou en pleine terre, devant une fenêtre particulièrement exposée au soleil aux heures les plus chaudes. En grandissant, l'arbre fera écran et son ombre protègera votre vitre de la chaleur.

Autre option : installez des plantes qui poussent à la verticale, comme les bambous, à condition de choisir une variété de bambou non envahissant.

Si vous craignez d'assombrir votre logement l'hiver, choisissez des végétaux caducs, qui vous apporteront leur ombre l'été mais perdent leur feuillage l'hiver.

Il est aussi possible d'installer des plantes grimpantes comme de la vigne vierge sur la façade de votre maison pour faire écran entre les rayons du soleil et vos murs. Mieux vaut toutefois les installer le long d'un treillis pour faciliter l'entretien et pour préserver vos peintures si vous décidez plus tard d'enlever ces plantes.

Si vous n'êtes pas (encore) un spécialiste du jardinage, faites-vous conseiller en magasin sur le choix des plantes à installer en fonction de vos goûts mais aussi de l'exposition de votre logement, des besoins en eau, etc.

A lire aussi // Installation d'un climatiseur : quelles sont les règles à suivre ?

Travaux : avez-vous le droit de passer par le jardin de votre voisin ?

Envie de financer un projet ? Ce qu'il faut savoir avant de choisir un prêt personnel

Quels sols choisir pour limiter la chaleur extérieure et rafraîchir votre maison durablement ?

Pourquoi certains matériaux (béton, bitume) aggravent-ils la chaleur en été ?

Les matériaux ont un impact énorme sur la chaleur : ils peuvent stocker la chaleur toute la journée puis la rejeter le soir, faisant grimper l'atmosphère ambiante de plusieurs degrés.

On le voit bien sur nos routes : lorsqu'il fait très chaud, la température à la surface du bitume noir peut facilement atteindre 65 degrés (2).

C'est ce même phénomène de restitution de la chaleur par le sol qui rend les canicules plus violentes en milieu urbain, par exemple dans les villes composées de beaucoup d'asphalte, de pierre et avec peu de sols végétalisés.

Bois, graviers, plantes couvre-sol : les meilleurs revêtements pour garder un sol frais

Si vous avez une cour ou une terrasse, évitez la pierre et le béton et privilégiez les sols en graviers ou les terrasses en bois. Préférez aussi les couleurs claires, qui absorbent moins la chaleur.

En dehors de lieux de passage, végétalisez votre sol en conservant des endroits de pleine terre, sur lesquels vous installerez des plantes dites-couvre-sol : plantes grasses, campanules, bruyères, vous avez l'embarras du choix pour vous créer un tapis de fraicheur qui sera de plus très esthétique !

Comment créer de l'ombre sur sa terrasse ou son jardin pour réduire la température ?

Plusieurs solutions d'aménagements permettent de créer de l'ombre sur les surfaces au sol : installer des arbres ou des plantes hautes bien sûr, ouvrir un parasol pendant la journée même si vous n'êtes pas au jardin, installer des voiles d'ombrages ou une pergola, par exemple.

De cette manière, vous limitez le plus possible l'absorption de la chaleur par vos sols pendant la journée, ce qui rafraichira d'autant vos nuits.

Aménagement extérieur : quels financements pour créer un espace plus frais chez vous ?

En fonction de l'ampleur de votre projet pour réaménager votre extérieur en un espace plus frais, vous aurez peut-être besoin de trouver un financement.

BoursoBank propose plusieurs solutions à ses clients en fonction de leurs besoins.

Cli€ : pour financer un petit aménagement extérieur jusqu'à 3.000 €

Pour apporter un peu de souplesse à votre budget, vous pouvez opter pour Cli€ (3), qui vous permet d'étaler sur trois mois le remboursement de vos dépenses allant de 200 euros à 3.000 euros.

Par exemple, si vous avez besoin d'un financement de 3.000 euros pour réaliser votre projet, avec Cli€ vous payez 30 euros de frais de dossier (soit un TAEG fixe de 6,31%) puis vous remboursez en 3 fois le montant emprunté :

Premier remboursement : 1.000 euros au bout de 30 jours

Second remboursement : 1.000 euros au bout de 60 jours

Troisième remboursement : 1.000 euros au bout de 90 jours

La demande s'effectue entièrement en ligne et le versement des fonds peut être immédiat si vous en faites la demande.

Pour découvrir les conditions de financement qui peuvent vous être proposées, il vous suffit utiliser le simulateur Cli€.

Prêt personnel : financer un projet d'aménagement extérieur jusqu'à 30.000 €

Pour un financement compris entre 3.000 euros et 30.000 euros, il est possible, sous réserve d'éligibilité, de souscrire un prêt personnel BoursoBank en sélectionnant l'objet «projet personnel».

Les conditions d'emprunt varient en fonction de votre situation et de plusieurs critères comme le capital emprunté, de 3.000 à 30.000 euros donc, et la durée de remboursement, de 12 à 60 mois maximum.

Pour vous faire une idée précise du taux d'intérêt qui peut vous être proposé et des mensualités de remboursement que cela représente, il vous suffit d'utiliser le simulateur de prêt personnel BoursoBank.

Vous pourrez même visualiser, en toute transparence si le crédit proposé est moins cher que la moyenne de marché et combien vous économisez sur la durée totale du crédit (4).

Par exemple, pour une simulation réalisée le 3/07/2026 : un emprunt pour projet personnel d'un montant de 30.000 euros sur une durée de 36 mois représenterait une mensualité de remboursement (hors assurance facultative) de 892,49 euros avec un TAEG fixe de 4,60%, soit 708,48 euros moins cher par rapport à la moyenne du marché.

En résumé : 3 actions efficaces pour rafraîchir votre maison sans climatisation

Misez au maximum sur les végétaux : la nature est votre meilleure alliée en cas de forte chaleur. Arbres, haies et plantes créent de l'ombre et rafraîchissent l'air naturellement, grâce à l'évapotranspiration.

la nature est votre meilleure alliée en cas de forte chaleur. Arbres, haies et plantes créent de l'ombre et rafraîchissent l'air naturellement, grâce à l'évapotranspiration. Ne négligez pas vos sols : tous les types de sols ne se valent pas face à la chaleur. Matériaux sombres et minéraux accumulent la chaleur, tandis que le bois, les graviers ou la végétation contribuent à conserver davantage de fraîcheur.

tous les types de sols ne se valent pas face à la chaleur. Matériaux sombres et minéraux accumulent la chaleur, tandis que le bois, les graviers ou la végétation contribuent à conserver davantage de fraîcheur. Créez de l'ombre en journée : pergola, voiles d'ombrage ou végétation haute, etc., en protégeant vos surfaces extérieures du soleil en journée, vous limitez la chaleur emmagasinée par vos sols, vos murs, etc. et vous améliorez votre confort intérieur.

(1) «Les plantes extérieures peuvent-elles rafraîchir le logement ?», vivre avec la chaleur.fr.

(2) «Des villes changent de couleur pour faire face à la canicule !», science et vie.com, 30/12/2022.

(3) Sous réserve d'éligibilité et d'acceptation par BoursoBank, prêteur. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. BoursoBank est une marque de Boursorama.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Découvrez le prêt personnel de BoursoBank Vous envisagez de changer de voiture, d’effectuer des travaux ou alors vous avez tout simplement un achat à financer ?

BoursoBank vous propose de nombreuses solutions de crédit pour réaliser vos projets personnels (1). Profitez du simulateur (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.