Vacances : ne négligez pas ces 3 gestes pour la maison avant le départ

Avant de donner le top départ des vacances, assurez-vous d'avoir fait ces 3 choses chez vous (Crédit Adobe Stock)

Pour être décontracté sur la route des vacances et pendant tout votre séjour, d'autant plus si vous partez loin ou longtemps, pensez à accomplir ces 3 gestes préventifs, pour une sécurité renforcée du domicile et un entretien optimal du logement en votre absence.

1) Fermeture et étanchéité de toutes les issues

Avant de quitter votre logement, l'objectif est d'éviter toute intrusion et tout dégât des eaux en contrôlant soigneusement la fermeture effective et l'étanchéité de toutes les issues. Les portes, qu'il s'agisse de l'entrée principale, d'un accès au jardin ou à la cave, doivent être bien verrouillées. Les fenêtres murales comme les fenêtres de toit méritent aussi une attention particulière.

Si vous disposez de volets, leur fermeture totale constituera une sécurité supplémentaire, du fait d'un accès rendu plus difficile (car plus long) pour les cambrioleurs.

En parallèle, la fermeture des arrivées d'eau est vivement recommandée : robinets, vannes, alimentation des appareils électro-ménagers et du ballon d'eau chaude.

Si malgré votre vigilance, vous subissez un sinistre, le fait d'avoir pris toutes les précautions de sécurité pourra généralement faciliter la prise en charge par votre assurance habitation.

2) Ouverture de la porte du lave-vaisselle

Qu'il soit vide ou qu'il ait fonctionné juste avant le départ, le plus important est de laisser la porte du lave-vaisselle entrouverte, d'après de nombreux fabricants d'appareils et services après-vente. Ce geste simple permet de limiter l'humidité stagnante à l'intérieur de l'appareil, d'éviter les mauvaises odeurs au retour et d'empêcher la formation de moisissures.

Heureusement, certains appareils bien équipés disposent d'une ouverture automatique de la porte, dès la fin du cycle de lavage, ce qui peut vous dispenser de cette précaution d'entretien.

3) Dispositif d'arrosage des plantes vertes

En l'absence d'un voisin ou d'un proche pouvant venir prendre soin de vos plantes vertes, il convient de prévoir un dispositif d'arrosage adapté pour les retrouver saines à votre retour.

-> Pour les petites plantes, les cônes d'arrosage en céramique à visser sur une bouteille d'eau, vendus en jardinerie ou en hypermarché, diffusent progressivement l'humidité.

-> Pour les grandes plantes, un kit de goutte-à-goutte avec réserve d'eau, un gel d'arrosage et un système de globes transparents à planter dans la terre peuvent être efficaces. Leur emplacement peut aussi être optimisé avant le départ, en tenant compte de leurs préférences d'ombre ou de lumière.

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Le stress de laisser sa résidence principale pendant une longue période est légitime. En établissant une liste détaillée de ces quelques gestes utiles et simples à réaliser, vous éviterez les oublis et partirez plus sereinement.

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