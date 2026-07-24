Comment réserver ses vacances sans se mettre dans le rouge ? D'après cette étude, étaler vos dépenses est une mauvaise idée

Pour réserver ses vacances sans se mettre dans le rouge, le paiement fractionné est une option intéressante. (illustration) (Pixabay / mohamed_hassan)

Réserver ses vacances n'est pas anodin financièrement. Entre le transport, le logement et les activités sur place, la note grimpe vite, rapporte RMC Conso .

De nombreux voyageurs décident donc d'étaler leurs dépenses sur dans le temps. Ils font chaque mois une réservation en vue des vacances, en s'occupant d'abord du transport puis de l'hébergement, en profitant du salaire qui vient de tomber afin de ne jamais finir dans le rouge.

Le danger de l'attente

Mais selon une étude menée par la néobanque Klarna avec l'agence Appinio, cette stratégie serait contre-productive. Dans leur sondage mené auprès de mille Français majeurs, les deux acteurs ont établi que 12 % des personnes interrogées avaient ainsi fini par payer leur transport 12 % plus cher, et leur logement 10 % plus cher.

En effet, reporter une réservation est risqué à cause de la tarification dynamique. Aujourd'hui, compagnies aériennes ou ferroviaires, hôtels et autres acteurs du tourisme pratiquent cette tarification qui fait évoluer les prix à la hausse en fonction de la demande.

Privilégier le paiement fractionné

Ainsi, plus vous patientez, plus vous risquez de payer cher. « Ce qu’on croyait économiser en attendant, on finit par le payer en supplément » , résume une experte de Klarna. Pour réserver ses vacances sans attendre et sans tomber dans le rouge auprès de sa banque, il vaut mieux recourir au paiement fractionné.

Cette option est proposée aujourd'hui par de nombreuses plateformes de réservation et banques en ligne. Elle permet de diviser son paiement en plusieurs mensualités (jusqu'à dix parfois) pour éviter de se mettre dans le rouge tout en programmant sereinement ses vacances.