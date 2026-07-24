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Avion : ces deux grandes compagnies lancent une classe affaires plus abordable avec de nombreux privilèges maintenus
information fournie par Boursorama avec Newsgene 24/07/2026 à 13:07
Temps de lecture: 1 min

United Airlines et Delta Air Lines proposent désormais une classe business moins chère avec quelques avantages en moins. (illustration) (Friasfoto / Pixabay)

United Airlines et Delta Air Lines proposent désormais une classe business moins chère avec quelques avantages en moins. (illustration) (Friasfoto / Pixabay)

United Airlines et Delta Air Lines vont lancer une classe affaires moins chère. Siège lit, restauration haut de gamme et embarquement prioritaire sont maintenus, mais l'accès aux salons VIP, le choix du siège et la flexibilité disparaissent.

Goûter à la classe affaires sans payer le prix fort. C'est ce que proposent United Airlines et Delta Air Lines en permettant d'accéder à des voyages premium à un prix plus abordable, mais en supprimant certaines prestations annexes, rapporte Air Journal . United Airlines avait lancé le mouvement en avril 2026 avec ses cabines Polaris. Delta Air Lines vient de démocratiser l'accès à ses cabines Delta One.

De nombreux avantages sont maintenus. Le voyageur bénéficie d'un siège convertible en lit, d'une restauration haut de gamme, d'un kit de confort, et d'un embarquement prioritaire par exemple.

Moins d'avantages au sol

Mais les deux compagnies ont tout de même instauré certaines restrictions par rapport à la classe affaires. Au sol, il n'y a pas d'accès aux salons VIP (Delta One Lounge ou United Polaris Lounge). Le voyageur ne peut pas choisir son siège à l'avance, celui-ci étant attribué lors de l'enregistrement. La franchise de bagages gratuits est réduite, la flexibilité est limitée (modification ou annulation plus difficile) et le gain de miles diminue dans les programmes de fidélité.

Pour les compagnies, cette nouvelle politique tarifaire permet de remplir les avions. Pour les entreprises, c'est la possibilité de faire voyager leurs collaborateurs dans de bonnes conditions et à un moindre coût.

© Boursorama avec Newsgene
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