Face à l'omniprésence des produits américains dans notre quotidien, le « boycott » de certaines marques suscite des débats. Pourtant, des alternatives « made in France » et européennes existent, offrant souvent une qualité plus authentique et mieux adaptée à nos valeurs locales. Découvrons-les!

Selon une étude, réalisé par l'Ifop, 64% Français se disent prêts à boycotter les produits américains pour faire face aux droits de douane et menaces tarifaires mises en place par Donald Trump. En effet, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi des «droits de douane réciproques» très lourds sur les produits entrant aux Etats-Unis: 20% pour l'Union Européenne, 34% pour la Chine ou encore 46% pour le Vietnam.

Les géants américains en ligne de mire

Marques emblématiques, omniprésentes et parfois même réconfortantes, les géants américains tels que Nike , Levi's , Coca-Cola , McDonald's , M&M's ou Starbucks sont profondément ancrés dans nos habitudes de consommation. Ces entreprises doivent leur succès à une communication efficace: campagnes publicitaires bien pensées, storytelling puissant et une image moderne qui attire un large public.

À côté de ces mastodontes, certaines marques européennes s'imposent également avec des produits iconiques. Nestlé , l'entreprise suisse, rivalise avec les géants américains grâce aux Smarties qui concurrencent les M&M's au chocolat au lait ou encore les KitKat Ball qui font face aux M&M's Crispy, sans oublier les Maltesers.

Et si Starbucks incarne un modèle mondial de consommation, il est difficile de ne pas évoquer la richesse de notre patrimoine culinaire: nos sandwichs emblématiques, notre immense fierté pour le pain artisanal et nos boulangeries d'exception. Nous avons des produits que personne ne saurait égaler. Mais derrière cette réussite, des interrogations se dessinent. Ce rayonnement planétaire est-il vraiment durable?

Côté environnement, l'impact est bien souvent préoccupant. Les ressources naturelles sont surconsommées, l'empreinte carbone est conséquente. Sans oublier les conditions de productions qui restent floues. Face à ces géants, l'envie de consommer différemment prend tout son sens et des alternatives plus responsables se développent.

Les alternatives «Made in France» et européennes

Qu'il s'agisse de savourer une boisson locale ou de renouveler sa garde-robe, le savoir-faire français propose des options qualitatives et souvent plus responsables. Par exemple, en remplaçant le mythique Coca-Cola par le Breizh Cola, les amateurs de soda peuvent découvrir une saveur authentique tout en soutenant une entreprise bretonne.

Côté restauration rapide, McDonald's, symbole du fast-food mondial, peut être remplacé par Quick, chaîne belge bien implantée en Europe. Avec ses produits inspirés des préférences locales et une démarche européenne, Quick incarne une alternative qui résonne avec notre volonté de proximité et de qualité.

Le magazine Fait en France a récemment lancé son dossier «Compétitivité made in France» dans le but de montrer que les produits fabriqués sur le territoire français peuvent rivaliser avec les produits étrangers, tant sur le plan de la qualité ou sur celui du prix. On y découvre, par exemple, les caleçons Cocorico, fabriqués localement au prix de 38,70 euros face aux célèbres modèles Calvin Klein à 42,90 euros. On retrouve également les jeans 1083 ( 129 euros ), une alternative durable à l'iconique Levi's ( 130 euros ).

Un exemple notable, qui résonnera auprès des amateurs de sport, est celui des maillots. Dans le football, ils sont souvent produits par des géants comme Nike. En face, Maillot Français, expert dans la fabrication française de maillot, se positionne comme une autre option de qualité et locale. A l'international, Adidas , marque allemande reconnue pour son expertise dans les maillots de rugby, demeure également un acteur incontournable. Tous ces exemples prouvent qu'il est possible de conjuguer consommation responsable, qualité et prix attractifs.

Saniala Thrasibule

