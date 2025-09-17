 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fier d'acheter français : les alternatives aux marques américaines dominantes
information fournie par Boursorama 17/09/2025 à 16:30
Temps de lecture: 3 min

Selon une étude, réalisé par l'Ifop, 64% Français se disent prêts à boycotter les produits américains pour faire face aux droits de douane et menaces tarifaires mises en place par Donald Trump

Selon une étude, réalisé par l'Ifop, 64% Français se disent prêts à boycotter les produits américains pour faire face aux droits de douane et menaces tarifaires mises en place par Donald Trump

Face à l'omniprésence des produits américains dans notre quotidien, le « boycott » de certaines marques suscite des débats. Pourtant, des alternatives « made in France » et européennes existent, offrant souvent une qualité plus authentique et mieux adaptée à nos valeurs locales. Découvrons-les!

Selon une étude, réalisé par l'Ifop, 64% Français se disent prêts à boycotter les produits américains pour faire face aux droits de douane et menaces tarifaires mises en place par Donald Trump. En effet, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi des «droits de douane réciproques» très lourds sur les produits entrant aux Etats-Unis: 20% pour l'Union Européenne, 34% pour la Chine ou encore 46% pour le Vietnam.

Les géants américains en ligne de mire

Marques emblématiques, omniprésentes et parfois même réconfortantes, les géants américains tels que Nike , Levi's , Coca-Cola , McDonald's , M&M's ou Starbucks sont profondément ancrés dans nos habitudes de consommation. Ces entreprises doivent leur succès à une communication efficace: campagnes publicitaires bien pensées, storytelling puissant et une image moderne qui attire un large public.

À côté de ces mastodontes, certaines marques européennes s'imposent également avec des produits iconiques. Nestlé , l'entreprise suisse, rivalise avec les géants américains grâce aux Smarties qui concurrencent les M&M's au chocolat au lait ou encore les KitKat Ball qui font face aux M&M's Crispy, sans oublier les Maltesers.

Et si Starbucks incarne un modèle mondial de consommation, il est difficile de ne pas évoquer la richesse de notre patrimoine culinaire: nos sandwichs emblématiques, notre immense fierté pour le pain artisanal et nos boulangeries d'exception. Nous avons des produits que personne ne saurait égaler. Mais derrière cette réussite, des interrogations se dessinent. Ce rayonnement planétaire est-il vraiment durable?

Côté environnement, l'impact est bien souvent préoccupant. Les ressources naturelles sont surconsommées, l'empreinte carbone est conséquente. Sans oublier les conditions de productions qui restent floues. Face à ces géants, l'envie de consommer différemment prend tout son sens et des alternatives plus responsables se développent.

Les alternatives «Made in France» et européennes

Qu'il s'agisse de savourer une boisson locale ou de renouveler sa garde-robe, le savoir-faire français propose des options qualitatives et souvent plus responsables. Par exemple, en remplaçant le mythique Coca-Cola par le Breizh Cola, les amateurs de soda peuvent découvrir une saveur authentique tout en soutenant une entreprise bretonne.

Côté restauration rapide, McDonald's, symbole du fast-food mondial, peut être remplacé par Quick, chaîne belge bien implantée en Europe. Avec ses produits inspirés des préférences locales et une démarche européenne, Quick incarne une alternative qui résonne avec notre volonté de proximité et de qualité.

Le magazine Fait en France a récemment lancé son dossier «Compétitivité made in France» dans le but de montrer que les produits fabriqués sur le territoire français peuvent rivaliser avec les produits étrangers, tant sur le plan de la qualité ou sur celui du prix. On y découvre, par exemple, les caleçons Cocorico, fabriqués localement au prix de 38,70 euros face aux célèbres modèles Calvin Klein à 42,90 euros. On retrouve également les jeans 1083 ( 129 euros ), une alternative durable à l'iconique Levi's ( 130 euros ).

Un exemple notable, qui résonnera auprès des amateurs de sport, est celui des maillots. Dans le football, ils sont souvent produits par des géants comme Nike. En face, Maillot Français, expert dans la fabrication française de maillot, se positionne comme une autre option de qualité et locale. A l'international, Adidas , marque allemande reconnue pour son expertise dans les maillots de rugby, demeure également un acteur incontournable. Tous ces exemples prouvent qu'il est possible de conjuguer consommation responsable, qualité et prix attractifs.

Saniala Thrasibule

A lire aussi:

Seconde main: Vinted est le premier vendeur de vêtements en France, loin devant Shein

Louer ses vêtements plutôt que les acheter a-t-il un vrai impact environnemental?

Les bottines véganes de cette marque française ont séduit la star américaine Natalie Portman

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

A lire aussi

  • (Avez-vous testé ces 5 manières simples de booster la performance de votre smartphone ? - Crédit photo : Adobe Stock)
    Ces 5 astuces accessibles pour booster la performance de son smartphone
    information fournie par Boursorama 17.09.2025 12:00 

    Avec un changement de téléphone portable tous les 2 ou 3 ans, le budget téléphonie, incluant les forfaits, prend une part de plus en plus importante dans les dépenses des particuliers. Avec 82 millions de forfaits mobiles dans l'Hexagone (dont 87% concernant des ... Lire la suite

  • Pour remplir la grille, un bon stratège doit chérir son crayon de papier…
    Les cinq leçons du Sudoku pour faire face aux problèmes complexes
    information fournie par The Conversation 17.09.2025 08:30 

    Le Japonais Maki Kaji, qui a popularisé le jeu, lègue un outil précieux pour développer l'intelligence stratégique, l'un des principes de la pensée complexe. D'après une étude menée auprès de 10.000 dirigeants où on les interroge sur la première qualité d'un leader ... Lire la suite

  • Vous pouvez fabriquer vous-même un mur végétalisé avec des matériaux de récupération, ou bien utiliser un kit. ( crédit photo : Getty Images )
    Quel budget pour faire un mur végétal chez soi?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 16.09.2025 16:30 

    Des kits à installer soi-même à la conception de ses propres bacs, le coût d'installation d'un mur végétalisé peut passer de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Explications. Murs végétalisés: des kits économiques Cuisine. Salle de bain. Chambre. Salon. ... Lire la suite

  • Noz va bientôt mettre en vente des articles de l'enseigne Jennyfer à -75 %. (illustration) (markusspiske / Pixabay)
    Noz va brader deux millions de pièces Jennyfer à -75% : voici quand profiter de ce bon plan
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 16.09.2025 13:09 

    Noz a acheté aux enchères près de deux millions de pièces Jennyfer, une marque placée en liquidation judiciaire le 30 avril dernier. Le déstockeur va les commercialiser à partir du 29 septembre à -75 %. Après Casa, Esprit, Camaïeu, Habitat, ou encore San Marina, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank