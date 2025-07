5 idées pour offrir une seconde vie aux vêtements que vous ne portez plus

Donnez une seconde vie à vos vieux vêtements au lieu de les jeter. ( crédit photo : Getty Images )

Nous avons tous au fond de nos placards des vêtements usés, passés de mode ou plus à notre taille. Au lieu de les jeter à la poubelle, adoptons les bons réflexes. Réparer, donner, recycler: il existe de multiples possibilités pour leur offrir une seconde vie. État des lieux.

Réparer les vêtements abîmés

Vous avez un pantalon avec une fermeture éclair cassée ou un ourlet décousu? Avant de le jeter, essayez de le faire réparer. Le gouvernement a mis en place un bonus réparation pour encourager les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs vêtements et chaussures. En vous rendant chez un réparateur agréé, vous pouvez bénéficier d'une remise comprise entre 6 et 25 euros , automatiquement déduite de la facture. Le coup de pouce s'élève à 7 euros pour faire réparer un trou, un accroc ou une déchirure, 6 ou 8 euros pour une couture défaite, jusqu'à 15 euros pour remplacer une fermeture éclair et 25 euros pour changer une doublure. Pour tout savoir sur ce bonus réparation, rendez-vous sur le site de l'éco-organisme Refashion . Vous y trouverez la liste de tous les artisans agréés et de nombreux conseils, astuces et tutos pour réparer et faire durer vos textiles et chaussures.

Donner à une association

De nombreuses associations comme Emmaüs, Le Secours Populaire, La Croix-Rouge, Le Secours Catholique ou Oxfam acceptent les dons de vêtements. Ils sont ensuite distribués à des personnes dans le besoin, ou revendus à petits prix au sein de ces structures pour financer leurs actions. Des associations spécialisées, comme La Cravate solidaire , accompagnent les candidats dans leur recherche d'emploi et collectent des tenues professionnelles. Vous pouvez également vous tourner vers la ressourcerie ou la recyclerie la plus proche de chez vous. Attention, donner ne signifie pas se débarrasser. Vos vêtements doivent être en bon état, sans trou ni tâche, ni défaut majeur.

Transformer ses vêtements

Pensez aussi à réutiliser vos vêtements pour leur donner une nouvelle fonction et ainsi leur offrir une seconde vie. Il est possible de customiser et transformer les vêtements abîmés, trop petits ou passés de mode. Un jean usé peut facilement être converti en short. Un chemisier peut devenir un foulard, une housse de coussin ou un bandeau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un fil et une aiguille, adressez-vous à un couturier spécialisé dans l'upcycling. Plus simplement, vous pouvez utiliser vos vieux textiles pour fabriquer des tawashis (éponges lavables), des cotons à démaquiller, ou pour emballer vos cadeaux selon la technique japonaise du furoshiki. Internet regorge d'idées et de tutoriels sur le sujet.

Déposer les textiles dans un point de collecte

Même usés ou abîmés, les textiles peuvent être recyclés et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous pouvez les déposer dans l'un des 47.000 points de collecte disponibles partout en France, y compris les petits vêtements (sous-vêtements, gants, écharpes, bonnets, maillots de bain…) et le linge de maison (serviettes de table et de bain, nappes en tissu, parures de lit, torchons...). Ils sont ensuite triés en fonction de leur état. 60% sont revendus dans des friperies ou des boutiques solidaires. Les 40% restants sont recyclés en isolants pour le bâtiment, transformés en nouvelles fibres textiles ou en combustible alternatif.

Vendre ses vêtements

Si vos vêtements sont en bon état, vous pouvez essayer de les vendre pour gagner un peu d'argent et leur offrir une seconde vie. Il existe de multiples canaux.

Vous pouvez par exemple vous tourner vers des sites de vente entre particuliers. On pense bien entendu à Vinted , mais aussi Leboncoin , Facebook Marketplace, Vide dressing ou Vestiaire collective pour les articles de luxe.

Autre option: les friperies et dépôts-ventes si vous manquez de temps (ou de motivation). Vous pouvez en effet déposer vos vêtements dans un magasin gérant lui-même la revente. Certaines enseignes rachètent directement vos articles, d'autres les prennent en dépôt et vous reversent le montant de la vente après avoir prélevé une commission s'ils trouvent preneur. Vous trouverez également des dépôts-ventes en ligne, comme Once Again , Prêt à changer ou Percentil .

Enfin, pensez aussi aux vide-dressings et vide-greniers de quartier. Ils peuvent être à votre initiative. Il faut pour cela effectuer une demande auprès de votre mairie.

3 chiffres fous de l'industrie textile L'industrie textile et les chaussures génèrent 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans le monde. C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Les Européens jettent en moyenne 11kg de matières textiles par an, soit 4 millions de tonnes au total. 80% sont jetés dans la poubelle d'ordures ménagères et finissent enfouis ou incinérés. Chaque Français achète en moyenne 9,5kg de vêtements et chaussures par an.

