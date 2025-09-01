Cette optimisation de vos dépenses pourrait vous rapporter 60 euros par mois...

(Et si vous décidiez de gagner 60 euros par mois en optimisant certaines dépenses non essentielles ? - Crédit photo : Adobe Stock)

L'ère du numérique a vu s'installer dans chaque foyer pléthore d'abonnements et de forfaits dans le domaine de la téléphonie, des loisirs et du divertissement. Faisons le point sur ces nouvelles dépenses que vous avez intégrées naturellement dans votre budget et qui sont pourtant discrétionnaires, autrement dit superflues.

Chaque famille a un budget mensuel information et communication de 92 euros

Comment se décline le poste de dépenses information et communication?

Voici selon l'UNAF, le détail des dépenses mensuelles des Français liées à l'information, à l'équipement informatique et à la communication qui intègrent un certain nombre d'abonnements en plus du matériel associé (1):

Téléphonie mobile

Forfait bloqué

Forfait classique

Équipement informatique

Système d'exploitation (Windows) et anti-virus

Internet

Abonnement Internet Triple Play.

En revanche, 35% des Français ne connaissent pas le nombre exact d'abonnements qu'ils payent. En moyenne, il s'élève au total à 12 par foyer (2). Cette opacité ne cesse de croître au fur et à mesure des offres du marché qui sont de plus en plus nombreuses et alléchantes.

Le saviez-vous? En cas de changement tarifaire ou d'évolution contractuelle, les opérateurs de téléphonie ou d'internet informent leurs clients par mail des nouveautés qui les concernent. L'absence de réaction de leur part sur l'évolution de leur compte vaut consentement. Prenez donc le temps de lire toutes les communications reçues.

67% des abonnements payants se chevauchent ou sont inutilisés

2/3 des abonnements des Français sont dits fantômes car ils ne correspondent plus à des besoins réels des clients : ils sont donc en sommeil (sauf leurs coût qui continue à être facturé !). Des sociétés comme IDEEL se sont même spécialisées au service des particuliers dans la chasse aux abonnements coûteux et non souscrits en ligne (2).

Concernant les processus de dénonciation liés à des abonnements activés sur internet, ils sont plus simples et rapides depuis le 1er juin 2023 avec la résiliation en 3 clics, obligatoire pour tous les contrats dits de consommation (3).

Méfiez-vous du prélèvement automatique: ce mode de paiement étant invisible, il n'est pas rare que les Français loupent l'échéance anniversaire du contrat pour y mettre fin et se voient ainsi réengagés pour une année supplémentaire.

45 euros par mois pour les abonnements aux plateformes

Selon le cabinet de conseil Bearing Point, chaque foyer dépense 45 euros par mois dans les seuls abonnements de divertissement qui sont désormais ancrés dans les usages des Français (malgré des hausses récentes de tarifs et un resserrement de la politique de partage des codes utilisateurs): Spotify, Amazon Prime ou encore Canal+ (4).

Que feriez-vous avec 60 euros de plus par mois ?

La tendance à une économie à portée de main est corroborée par la société IDEEL qui évalue l'argent gaspillé dans les abonnements entre 500 euros et 800 euros par an (soit potentiellement 60 euros par mois), qui pourraient être convertis selon les besoins et envies prioritaires de chacun.

Au mois : par l'achat de 8 billets de cinéma (base prix moyen en France à 7,20 euros), un ticket Liberté Flex 2025 enfant au Parc Astérix (partenaire The Corner*) à 57 euros.

par l'achat de 8 billets de cinéma (base prix moyen en France à 7,20 euros), un ticket Liberté Flex 2025 enfant au Parc Astérix (partenaire The Corner*) à 57 euros. À l'année : en réservant une location de vacances pour une semaine pour 4 personnes en Bourgogne au printemps sur le site Abritel (partenaire The Corner*) : 720 euros maximum (plus de 200 offres actuellement disponibles).

en réservant une location de vacances pour une semaine pour 4 personnes en Bourgogne au printemps sur le site Abritel (partenaire The Corner*) : 720 euros maximum (plus de 200 offres actuellement disponibles). Au fil de l'eau : sous la forme d'une réserve d'argent ou d'une épargne de précaution à utiliser en cas d'imprévu.

Renoncer à certaines dépenses redondantes ou inutiles permet aux Français de faire un ménage de printemps numérique, profitable à leur porte-monnaie et à une certaine déconnexion.

