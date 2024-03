Wicount : ce service gratuit de BoursoBank qui comptabilise et regroupe toutes vos dépenses

(Crédits photo : Adobe Stock - Couple faisant sur son smartphone des arbitrages budgétaires pour ses dépenses au quotidien)

Le service de suivi des dépenses Wicount met à disposition des clients BoursoBank des outils pour visualiser, gérer et suivre chacune de leurs dépenses. Cette aide au pilotage des finances personnelles est d'autant plus précieuse que les tickets de caisse sont en voie de disparition.

Stockage des tickets dématérialisés et agrégation bancaire : BoursoBank s'occupe de tout !

Depuis le 1er août 2023, les commerçants ne sont plus censés éditer systématiquement en version papier les tickets et factures des clients à la caisse. Heureusement, les comptes de fidélité des enseignes permettent de pallier à cette nouvelle contrainte réglementaire, en conservant en mémoire les achats des clients en boutique ou en ligne.

Dans son Espace Client, l'utilisateur bénéficie du service d'agrégation documentaire qui se synchronise à ses comptes clients existants.

En effet, tel un système d'archivage numérique, l'agrégation documentaire donne la possibilité aux clients BoursoBank de synchroniser leurs organismes et enseignes (parmi plus de 500 référencés) pour une récupération automatique des factures en face des dépenses correspondantes.

Pour les autres cas (si par exemple son enseigne favorite ne figure pas dans la liste ou s'il ne dispose pas d'un compte client chez ledit commerçant), il est néanmoins possible d'associer à chaque ligne de dépense enregistrée un document stocké sur son PC ou pris directement en photo sur son smartphone.

Ainsi, tout l'historique des transactions commerciales (date, montant et preuve d'achat) est centralisé au même endroit dans l'Espace Client de BoursoBank pour faciliter les recherches et comparaisons ultérieures.

À noter : avec l'appli bancaire, c'est encore plus simple et plus rapide pour accéder à toutes les informations d'achats, même les plus anciennes.

En quoi consiste la catégorisation des dépenses sur l'Espace Client ?

La catégorisation des dépenses s'effectue sur l'ensemble des dépenses, y compris celles enregistrées par le client dans ses autres banques s'il les a au préalable synchronisées. Ainsi, un regroupement des dépenses s'opère automatiquement par nature (ex : logement, impôts et taxes, loisirs et sorties, énergie, supermarchés, téléphonie, e-commerce…).

La présentation graphique en couleurs permet de dégager des tendances de consommation directement à l'écran. En un clin d'œil, il visualise où se situent ses principales dépenses et dans quelles catégories il peut rééquilibrer rapidement son budget.

A savoir Qu'est-ce que cela apporte aux clients BoursoBank ? - Fini la compilation manuelle des factures pour arriver par exemple à une tendance chiffrée du budget annuel des vacances dans le budget total du foyer . - Place à une vision 360 de ses avoirs et opérations pour une gestion globale totalement optimisée. - Vivent les ajustements dès les premiers dépassements budgétaires constatés sur une période !

Des notifications simples proposées pour une aide au suivi budgétaire

Des notifications sont paramétrées par défaut et personnalisables en quelques clics par l'utilisateur. Ces alertes ont toutes vocation à fournir une information en temps réel des opérations enregistrées et de la situation à date du compte bancaire. Elles sont de plusieurs types, et notamment déclenchées en cas de :

Solde anormalement bas. Cette notification interpelle le client sur la nécessité de surveiller ses dépenses futures et d'alimenter dans les meilleurs délais son compte bancaire pour ne pas être à découvert. À la clé, des agios évités et plus de sérénité.

Cette notification interpelle le client sur la nécessité de surveiller ses dépenses futures et d'alimenter dans les meilleurs délais son compte bancaire pour ne pas être à découvert. À la clé, des agios évités et plus de sérénité. Solde particulièrement élevé. Cette alerte signale au client qu'il dispose d'un niveau de liquidités important lui permettant d'épargner ou d'investir.

Cette alerte signale au client qu'il dispose d'un niveau de liquidités important lui permettant d'épargner ou d'investir. Mise à disposition d'un nouveau document. Ce message est précieux pour le destinataire qui peut le consulter en temps réel ou plus tard, à des fins de vérification.

Des informations push contextuelles et des outils de visualisation contribuent au pilotage du budget des particuliers qui ont choisi BoursoBank. Mis à disposition gratuitement et très facile d'appropriation, le pilotage budgétaire Wicount devient le compagnon des clients au quotidien pour retrouver leur historique de dépenses, éviter un découvert ou détecter d'éventuelles opérations frauduleuses. Un jeu d'enfant accessible à tout moment depuis l'Espace client.

Découvrir Wicount pour une vue fiable et dynamique sur ses comptes.