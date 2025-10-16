Lille, Strasbourg… EasyJet annonce de nouvelles liaisons vers le Maroc à partir de cet été

La fréquence de certains vols déjà en place vers le Maroc sera également renforcée l’an prochain. Illustration. (Dylan_Agbagni / Pixabay)

La société britannique easyJet a officialisé la création d’une base opérationnelle à Marrakech (Maroc) prévue pour l’été 2026. Comme le rapporte Capital ce mercredi 15 octobre 2025, cette annonce s’accompagne d’un élargissement de son offre vers le pays du Maghreb.

Hambourg, Lille, Strasbourg et Genève

Cette décision résulte d’un accord entre la compagnie low-cost et l’Office National Marocain du Tourisme, prévoyant « une nouvelle base de trois avions à Marrakech, la première d’easyJet en Afrique » , a-t-elle indiqué. Selon l’entreprise, ce partenariat « contribuera à la création de jusqu’à cent emplois directs et de milliers d’emplois indirects » .

En parallèle, quatre nouvelles liaisons verront le jour à l’été 2026. À partir du 1er mai, il sera possible de rejoindre la ville marocaine depuis Hambourg (Allemagne), chaque mardi et vendredi. Le surlendemain les lignes de Lille et Strasbourg ouvriront à leur tour, avec des voyages programmés respectivement les mercredis et dimanches, ainsi que les jeudis et dimanches. Une nouvelle route entre Genève (Suisse) et Tanger entrera quant à elle en service à partir du 30 mars, les jeudis et vendredis.

46 lignes vers le Maroc

Avec ces ouvertures, easyJet comptera 46 lignes vers le royaume chérifien, un record pour la compagnie, qui assure même être « la deuxième compagnie aérienne à Marrakech » , ainsi que « le plus grand transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse » , selon son PDG Kenton Jarvis. La fréquence de certains vols déjà en place sera également renforcée l’an prochain.