A Roissy et Orly, les pots de Nutella sont parmi les produits les plus saisis dans les bagages

(Crédits: Adobe Stock)

Les agents des Aéroports de Paris récupèrent quotidiennement de nombreux produits interdits dans les bagages des voyageurs. Parmi les plus insolites, on retrouve des perceuses, des feux d'artifice et... de très nombreux pots de Nutella!

Chaque jour, les agents des aéroports saisissent des dizaines d'objets dans les bagages des voyageurs. En cabine, il est en effet interdit d'emporter certains effets et pour d'autres, le transport reste très réglementé. En 2022, ce sont 80 tonnes de produits qui ont ainsi été récupérés par les contrôleurs de Paris-Orly, rapporte Le Parisien . Parmi eux, de très nombreux pots de Nutella !

La célèbre pâte à tartiner se retrouve dans les bagages avant d'embarquer, surtout en pots de grande quantité. «Il vaut mieux éviter de mettre du Nutella dans vos valises… La texture est la même que celle des explosifs» , avait indiqué à Libération Marc Houalla, directeur de l'Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Si vous ne pouvez pas vous passer de ce produit italien, mieux vaut prévoir de l'envoyer en soute.

Perceuses et couteaux

Autres objets insolites saisis par les employés d'Aéroports de Paris: des visseuses et perceuses à percussion ou encore des feux d'artifice. Les voyageurs seraient également très nombreux à vouloir monter à bord de l'avion avec des lames, ciseaux ou couteaux.

Tous les articles confisqués à Roissy et Orly sont stockés puis triés, avant d'être détruits ou fondus. Les produits d'hygiène de plus de 100ml et certaines denrées alimentaires sont quant à eux donnés aux Restos du cœur et au Secours populaire du Val-de-Marne. Crèmes, shampoings, gel douche... 17 tonnes de marchandises ont été collectées depuis juin 2023 pour les plus précaires.

A lire aussi:

Automobile: il faut compter 15% de plus pour réparer un véhicule électrique ou hybride

Ces stratégies vont vous permettre de payer moins cher vos billets de train et d'avion

Le train survivra-t-il au réchauffement climatique?