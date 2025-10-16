Ce qu'il faut savoir avant un séjour à l'hôtel pour une expérience parfaite

(Tout savoir pour maximiser votre séjour à l'hôtel en connaissant vos droits et vos obligations - Visuel Adobe Stock)

Tout n'est pas permis à l'hôtel même dans les établissements dotés de 4 ou 5 étoiles. A contrario, certaines pratiques ou demandes sont tolérées, voire recommandées, sans gêne particulière à ressentir quand on est client. Découvrez nos conseils pour un séjour serein et une expérience hôtelière inoubliable!

Ce qu'il est possible ou autorisé de faire à l'hôtel

Lorsque vous séjournez à l'hôtel, certaines pratiques et droits sont à connaître pour profiter pleinement de votre expérience tout en respectant les règles de l'établissement. Par exemple, il est tout à fait acceptable de laisser votre linge de toilette sale par terre. Cela signale au personnel de ménage qu'il doit être remplacé, une pratique écoresponsable répandue dans les hôtels. De même, vous n'êtes pas tenu de faire votre lit le matin, car cela fait partie des services inclus dans votre séjour. Pour le dîner, il est possible de grignoter dans sa chambre en prenant par exemple pour l'apéritif une planche mixte, que l'on retrouve dans 62% des commandes prises en room service par les Français, selon une étude Hotels.com (partenaire The Corner*), pour un prix moyen facturé au client compris entre 11 euros et 20 euros (1).

Si vous estimez que votre chambre ne correspond pas au standing annoncé lors de la réservation (par exemple, en cas de non-conformité avec les photos ou équipements décrits), vous êtes en droit de demander un changement de chambre. En revanche, si vous souhaitez écourter votre séjour pour des raisons personnelles, sachez qu'il est possible de le demander sans pénalité, mais l'hôtel peut exiger le paiement des nuits réservées sans prévoir de remboursement.

Enfin, il est important de noter que vous avez le droit de réclamer une facture détaillée de votre séjour. La remise de cette note à l'accueil au moment du «check-out» est même une obligation légale pour l'établissement.

Combien coûte la nuitée à l'hôtel en France? En moyenne d'après une étude datant de mars 2024, le prix moyen d'une nuit d'hôtel en France s'élève à 109,70 euros , vs 190,80 euros à Paris et 92,10 euros en province (2).

Ce qu'il est déconseillé voire interdit de faire lors d'un séjour à l'hôtel

Lorsque vous séjournez à l'hôtel, certaines règles doivent être respectées pour garantir une cohabitation harmonieuse avec les autres clients et préserver les équipements de l'établissement. Par exemple, faire appel à des prestations additionnelles, comme le room service, le parking ou les produits du minibar, sans régler la note au départ, constitue une infraction. De même, il est interdit de venir avec un animal de compagnie si l'hôtel l'interdit explicitement, ou d'ajouter une troisième personne dans une chambre prévue pour deux, voire de sous-louer votre chambre à une autre personne (3).

Le respect des lieux et des autres clients est également essentiel. Faire du tapage nocturne, fumer dans des espaces non-fumeurs ou endommager les équipements de l'hôtel sont des comportements inappropriés qui peuvent entraîner des sanctions ou des frais supplémentaires à la suite de votre passage. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d'apporter des appareils dangereux, comme des réchauds, des bougies ou des substances inflammables, susceptibles de mettre en danger l'établissement et ses occupants.

Enfin, dérober des objets appartenant à l'hôtel, tels que des serviettes, peignoirs ou tapis de bain, est tout à fait illégal. Ces articles sont prêtés aux clients, mais ne sont pas des consommables ou des cadeaux dus aux clients.

Connaissez-vous le délit de filouterie ? Selon l'article 313-5 du code pénal, le fait de partir sans payer d'un établissement ou lieu de consommation (restaurant, hôtel, taxi, station-service) après avoir profité du service est qualifié de filouterie ; son auteur encourt une peine de 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende (4).

A savoir Quelles sont les différences à connaître lors d'un séjour à l'hôtel à l'étranger? Les critères de notation des hôtels sont propres à la France et non harmonisés sur le plan international; chaque pays est libre d'instaurer son propre système d'évaluation avec différents niveaux de confort et de standing. De plus, dans certains pays étrangers, il est d'usage de laisser un pourboire aux employés (personnel de chambre, bagagiste, serveur). Ce supplément peut être vivement attendu même si le service est a priori inclus dans le prix affiché. Enfin, en fonction des coutumes locales, une tenue légère ou trop décontractée sera considérée comme incorrecte, pour circuler dans l'hôtel ou même rester au bord de la piscine.

En tant que client, vous avez le droit de profiter pleinement de votre séjour et des installations en place, mais dans le respect des règles de l'hôtel et des autres clients. Pour cela, une préparation minutieuse du voyage est vivement conseillée.

