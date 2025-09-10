Ces aliments du placard à toujours avoir pour manger sainement à petit prix

Manger pas cher et équilibré est possible, à condition d’avoir dans ses placards certains aliments de base. ( crédit photo : Getty Images )

Les féculents restent des indispensables à bas prix

Les pâtes, le riz ou encore la semoule font partie des bases essentielles pour réaliser des repas pratiques, rapides et abordables. Le prix des «marques distributeurs» pour ces produits est parfois inférieur à 1 euro pour des quantités de 500 grammes, voire plus. Ils se conservent longtemps et peuvent rester sagement dans vos placards en attendant d’être utilisés. Enfin, pour les cuisiner, vous n’avez besoin de presque rien. Des pâtes au thon nécessitent en définitive des pâtes avec une boîte de conserve de thon à l’huile d’olive vendue 1,19 euro chez Carrefour (partenaire The Corner *) et un peu de crème liquide. Vous pouvez sinon accommoder du riz avec une sauce en bocal et des légumes pour vous régaler.

Les conserves permettent de diversifier votre alimentation en toute saison

Vous pouvez vous constituer une réserve de poissons gras (thon, sardines, maquereaux ou colin) en conserves vendues moins de 2,50 euros . Ces poissons sont en plus riches en oméga 3 et en protéines. Là encore, ces boîtes se gardent longtemps et vous pouvez faire des stocks également en légumes. Une boîte de haricots verts de la marque Auchan (partenaire The Corner *) coûte par exemple 0,59 euro pour 400 grammes. L’enseigne vend aussi, au même prix, des petits pois ou des choux de Bruxelles. Quelques sardines en conserve peuvent donner de la consistance à une salade de concombre. Vous pouvez y ajouter du maïs, également en conserve, vendu 0,69 euro . Cela constitue un plat nourrissant et rapide à exécuter.

Cet aliment est une source sans pareil de protéine

Les œufs sont indispensables en cuisine. Tout d’abord, il s’agit d’une source importante de protéine à prix abordable. La boîte de six œufs bio chez Monoprix (partenaire The Corner *) coûte par exemple 3,15 euros . Les recettes pour varier les plaisirs avec les œufs sont pléthoriques. On peut les faire à la coque, durs, brouillés ou en omelette. Vous pouvez jouer avec cet aliment et l’associer aussi à des légumes ou à de la charcuterie, en réalisant par exemple une omelette au jambon. C’est un plat facile à concocter et nécessitant seulement quelques minutes de préparation. L’important avec cet aliment est de toujours rester vigilant sur la date de péremption.

Les légumes secs pour faire le plein d’énergie

Les légumes secs (lentilles, haricots, pois cassés, pois chiches, fèves…) sont vos alliés si vous souhaitez rapidement faire le plein d’énergie et de protéines. Toutes les gammes de lentilles (vertes, corail ou bio) sont à moins de 2 euros chez Carrefour. Les pois chiches passent même sous la barre de 1 euro pour 300 grammes. La plupart du temps, ces aliments se cuisent à l’eau et vous pouvez les accommoder avec une protéine animale ou des légumes. Par exemple, vous pouvez réaliser un petit chili aux légumes avec des lentilles, des carottes, des poivrons, des tomates et des épices. Ce plat est suffisamment nourrissant, et ce pour moins de 5 euros . Vous faites en plus le plein de glucides sains, idéaux pour le fonctionnement du cerveau.

Les condiments sont la touche finale pour donner du goût aux aliments

Enfin, n’oubliez pas d’avoir toujours dans votre cuisine un peu d’huile d’olive, de sel, de poivre pour assaisonner vos plats en un rien de temps. Pour donner du goût à vos préparations, vous pouvez réaliser une sauce à partir d’huile, de sel de poivre et d’un peu d’ail.

Ces recettes express et équilibrées sont faites à base de produits secs Les aliments secs regroupent l’ensemble des produits ayant subi un processus de séchage pour éliminer l’humidité. On y trouve les céréales, les fruits séchés ou encore les épices. Ces produits sont faciles à cuisiner pour une alimentation saine. Par exemple, vous pouvez en seulement 15 minutes à la poêle réaliser une shakshuka à partir de haricots rouges, d’oignons, de tomates concassées, de poivrons, de cumin, de paprika et d’œufs. L’autre idée de recette maline est le curry de lentilles. Il se réalise à partir de lentilles à la poêle auxquelles il faut ajouter des pommes de terre, des épinards, du beurre, de l’ail, du curry, du sel, du poivre et du riz. Enfin, vous pouvez aussi mélanger du riz avec des fruits secs comme des figues, des abricots ou des raisins séchés pour obtenir une salade de riz sucrée et gourmande. Bon appétit!

