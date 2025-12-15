information fournie par Le Particulier pour Conso • 15/12/2025 à 08:30

Rénovation: la méthode pour remplacer vos fenêtres au meilleur prix

De nombreuses astuces et aides permettent de changer ses fenêtres tout en maîtrisant son budget. ( crédit photo : Getty Images )

Pourquoi est-ce une bonne idée de remplacer vos vieilles fenêtres?

L’ADEME (Agence de la transition écologique) estime que les fenêtres anciennes ou mal isolées sont à l’origine de 10 à 15% des déperditions de chaleur dans un logement. Cela impacte à la fois votre budget et votre bien-être quotidien, avec la présence d’humidité et de courants d’air durant la période hivernale. Remplacer des simples vitrages par des fenêtres plus performantes offre de multiples avantages:

faire des économies sur votre facture d’énergie;

assurer un meilleur confort thermique et phonique tout au long de l’année;

améliorer votre performance énergétique et donc réduire vos émissions de CO2;

valoriser votre bien immobilier.

Choisir des matériaux économiques limite la facture

Le choix des matériaux constitue le premier levier pour maîtriser le coût du remplacement de vos fenêtres. Plusieurs options sont disponibles selon votre budget:

le PVC constitue un excellent rapport qualité-prix. Facile à entretenir, doté de bonnes performances isolantes, il représente une solution fiable et économique. Vous pouvez trouver des modèles standards avec double vitrage à partir de 150 euros ;

Les grandes enseignes comme Leroy Merlin (partenaire The Corner *) ou Castorama (partenaire The Corner *) proposent une large gamme de produits à des prix compétitifs. Elles offrent un bon compromis entre fiabilité et accessibilité.

Ces astuces permettent de réduire le coût de l’installation

Le type de pose impacte également la facture finale. Vous avez le choix entre différentes options:

le remplacement complet de l’ancienne fenêtre. C’est la méthode la plus onéreuse;

Plusieurs aides financières existent pour financer votre projet

L’État et les collectivités locales ont mis en place divers coups de pouce financiers pour accompagner les particuliers souhaitant remplacer leurs fenêtres.

MaPrimeRénov’ parcours par geste: pour en bénéficier, vos travaux doivent être réalisés par un artisan ou un professionnel certifié RGE («reconnu garant de l’environnement»). Le montant de l’aide varie selon vos revenus. Il s’élève à 100 euros par équipement pour les ménages aux ressources très modestes, 80 euros pour les ménages modestes, et 40 euros pour les ménages aux ressources intermédiaires. Pour connaître les modalités et les plafonds de ressources, consultez le site www.economie.gouv.fr .

Les changements à venir concernant MaPrimeRénov’ Ne tardez pas à débuter votre chantier de rénovation si vous êtes concerné. - Les maisons individuelles avec un DPE noté F ou G n’auront plus accès à MaPrimeRénov’ par geste. Pour bénéficier de l’aide de l’État, elles devront se tourner vers le second volet du dispositif consacré à la rénovation d’ampleur. - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) devient obligatoire en France métropolitaine pour bénéficier de MaPrimeRénov’. Plusieurs mesures prévues à partir du 1er janvier 2026 ont été décalées au 1er janvier 2027.

