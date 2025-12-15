Ces peintures haut de gamme transforment votre intérieur

Les marques de peinture haut de gamme proposent des nuances d’exception et des produits aux qualités exceptionnelles. ( crédit photo : Getty Images )

Les couleurs d’exception changent tout

Redonner du caractère à un intérieur passe souvent par un simple coup de pinceau. Encore faut-il choisir la bonne peinture. Les marques haut de gamme s’imposent comme une référence pour un rendu durable, profond et sans défaut. Ces produits offrent des finitions soignées, un fort pouvoir couvrant et des teintes conservant leur éclat pendant des années. Ils coûtent plus cher, mais leur qualité se voit dès la première couche. C’est vrai, toutes les peintures ne se valent pas. Une peinture de qualité adhère mieux au support et résiste à l’usure. Elle ne s’écaille pas et ne cloque pas avec le temps. La différence se joue sur la composition: liants, pigments, additifs et résines. Les peintures haut de gamme utilisent des pigments plus denses et des liants plus résistants. Le résultat est plus homogène et plus lumineux. Les surfaces demandent moins de couches et le rendu reste impeccable, même après plusieurs années.

Quand la couleur devient un art

Certaines marques ont fait de la couleur une signature. Farrow & Ball s’impose depuis des décennies comme l’un des symboles du chic britannique. Son nuancier restreint garantit des harmonies parfaites. Les teintes riches et mates créent des ambiances élégantes et intemporelles. Chaque couleur réagit différemment à la lumière. Cela donne vie aux murs selon l’heure du jour.

L’autre référence anglaise s’appelle Little Greene . Elle séduit les amateurs de nuances éclatantes. Son produit phare, Intelligent Eggshell, s’applique sur toutes les surfaces. Cette peinture lavable et non toxique la rend idéale pour les chambres d’enfants. Sa durabilité séduit autant les décorateurs que les particuliers. Ces deux marques incarnent le haut du panier. Leur prix reflète la qualité: entre 40 et 60 euros le mètre carré. Pour les budgets plus conséquents, Seigneurie et Zoffany se démarquent. La première, d’origine américaine, propose des finitions dignes d’un professionnel. La seconde, britannique, décline 128 teintes inspirées des hôtels et résidences de prestige. Ses papiers peints raffinés complètent les gammes de peinture. Comptez entre 50 et 70 euros le mètre carré pour ces produits d’exception.

Quand l’élégance rime avec durabilité

La tendance n’est plus seulement au beau, elle est aussi au durable. L’alliance entre Flamant et Tollens illustre cette évolution. Leur collection Flamant by Tollens associe une finition ultra-mate à une formule dépolluante. Le résultat: une peinture douce au toucher et respectueuse de la qualité de l’air. Le modèle Wall Mate crée une ambiance chaleureuse et saine. Son prix se situe autour de 40 à 50 euros le mètre carré.

La marque allemande Keim suit une autre voie, tout aussi vertueuse. Elle conçoit des peintures minérales à base de silicate et de pigments naturels. Ces produits résistent aux UV, à l’humidité et au vieillissement. Ils sont prisés pour leur longévité et leur impact environnemental réduit. La gamme comprend plus de 300 teintes.

Les marques françaises misent, elles, sur la créativité et la proximité. Ressource Peintures s’adresse aux particuliers et aux architectes. Ses collections naissent de collaborations avec des décorateurs reconnus. La marque propose plus de 950 teintes exclusives, faciles à appliquer et dotées d’une pigmentation intense. Le prix varie entre 40 et 60 euros le mètre carré.

Argile occupe un autre créneau. Elle conçoit des peintures 100% végétales à base d’huile de tournesol. Ses teintes naturelles évoquent la terre, la pierre ou la mousse. Ces peintures biosourcées séduisent ceux recherchant une décoration à la fois élégante et responsable.

La peinture haut de gamme valorise votre investissement

Choisir une peinture haut de gamme, c’est investir dans le temps. Ces produits couvrent mieux, durent plus longtemps et offrent un rendu impossible à obtenir avec des gammes basiques. Les murs conservent leur éclat, les couleurs restent stables et les finitions subliment la décoration. Les grandes marques proposent aussi des conseils précis et des nuanciers cohérents, gages d’un résultat sans surprise.

Entretenir sa peinture haut de gamme Pour préserver l’éclat et la texture d’une peinture haut de gamme, un entretien régulier est essentiel. Évitez les produits abrasifs ou trop agressifs et privilégiez un chiffon doux légèrement humidifié. Inspectez les zones à fort passage, comme les couloirs ou près des meubles, et procédez à de petites retouches si nécessaire. Avec quelques gestes simples, votre peinture conservera toute sa beauté pendant des années, tout en restant protégée contre l’usure quotidienne.

