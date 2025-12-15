Voitures électriques : avec des ventes records, 2025 marque-t-il un tournant ?

Les ventes de véhicules électriques ont battu des records fin 2025 (Crédits: Adobe Stock)

Alors que la vente de véhicules à moteurs thermiques devrait être interdite en Europe à partir de 2035, les ventes de véhicules électriques ont battu des records en septembre et octobre 2025. Pour autant, l'électrification du parc roulant est encore trop lente et certains pays réclament le report ou l'adaptation de l'échéance de 2035…

Les professionnels du secteur se frottent les mains : les ventes de véhicules électriques ont atteint des records historiques en septembre et octobre 2025 !

Ils veulent voir dans ces bons chiffres le signe que l'électrification du parc roulant en France décolle enfin.

Loin de partager leur enthousiasme, les constructeurs automobiles tirent quant à eux la sonnette d'alarme, estimant que l'objectif de transition ne pourra être atteint d'ici 2035.

A l'échelle européenne, certains pays comme l'Allemagne plaident désormais pour un aménagement de la règlementation afin de trouver un équilibre réaliste entre la nécessaire décarbonation du transport routier et la protection de la filière de construction automobile et des emplois qui en dépendent…

Les ventes de véhicules électriques battent des records

C'est un double record que viennent d'établir en France les ventes de voitures électriques en 2025 : Avec 28,1% de parts de marché en octobre, les véhicules électriques atteignent un niveau historique, battant le record établi… en septembre 2025 qui était de 20,8% ! (1)

Ce sont ainsi 48.167 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui ont été immatriculés en octobre 2025, soit une hausse de +41,1% par rapport au mois d'octobre 2024.

Bon à savoir : si les ventes de véhicules particuliers et utilitaires 100% électriques sont en forte hausse, les immatriculations d'hybrides rechargeables enregistrent un 10e mois consécutif de repli avec une contraction de -13,5% des immatriculations en octobre 2025 par rapport à octobre 2024.

Les flottes professionnelles portent majoritairement ces très bons chiffres mais les ventes aux particuliers progressent elles-aussi grâce à une offre plus large et à des dispositifs d'incitation des pouvoirs publics en cette fin d'année 2025 : le marché français des particuliers représente 49% des ventes de véhicules électriques et 33% des ventes de véhicules hybrides rechargeables en octobre 2025.

Le marché français des véhicules électriques d'occasion émerge lui aussi avec l'arrivée de nombreux modèles de première génération à des prix abordables, ouvrant ainsi la porte de l'électrique à des ménages plus modestes pour qui les véhicules neufs sont trop chers.

Le baromètre trimestriel Avere (2) relève ainsi que le troisième trimestre 2025, les ventes de véhicules électriques d'occasion ont augmenté de +21% par rapport au troisième trimestre 2024 et que le prix moyen se stabilise autour de 33 000 euros.

A lire aussi // Auto : les phares LED sont-ils dangereux ?

Trottinette électrique : assurance, casque, cirulcation... êtes-vous sûr d'être en règle ?

5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de Boursobank

Des disparités régionales marquées

Toutes les régions de France ne sont pas logées à la même enseigne et le site spécialisé Roole Média relève des taux d'équipements en véhicules électriques très disparates d'une région à l'autre (3).

La Corse se classe en première place des régions dont le taux de voitures électriques est le plus élevé avec 5,3% de son parc roulant, suivie par l'Ile-de-France avec 4,3% et la région PACA avec 3,7%.

A l'inverse, la Bourgogne-Franche-Comté n'atteint que 2,2% de voitures électriques, le Centre-Val de Loire 2,4% et la Bretagne 2,6%, bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 3,10% du parc automobile.

La fin des moteurs thermiques en 2035 suscite la division en Europe

En 2022, le Parlement européen a voté l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques sur son territoire à l'échéance 2035.

Au-delà, les voitures thermiques déjà existantes pourront continuer de rouler, mais la durée de vie moyenne d'une voiture étant de 15 ans, l'objectif est d'atteindre un parc de voitures neutres en CO2 d'ici 2050 (4).

Les constructeurs automobiles avaient donc un peu plus d'une décennie pour passer au 100% électrique.

Toutefois, malgré les bons chiffres de ces derniers mois, en 2025 les ventes de véhicules électriques restent bien loin des chiffres espérés : prix élevés, méfiance des conducteurs quant à l'autonomie des véhicules, sous-développement du parc de borne de recharge font partie des nombreux freins à l'achat.

Du côté des constructeurs aussi, les coups de frein se multiplient entre difficultés d'accès aux matières premières, à concevoir des modèles de voitures efficaces et des ventes encore trop faibles, sans compter la concurrence chinoise.

Loin de la belle unité du début, les pays européens débattent désormais d'arrache-pied pour savoir s'il faut ou non prévoir un assouplissement du calendrier prévoyant l'interdiction des moteurs thermiques neufs en 2035.

Les pouvoirs publics français se montrent pour le moment fermes pour maintenir la date butoir, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen continue de défendre la mesure.

Mais d'autres voix s'élèvent pour mettre en doute la faisabilité de la transition au tout électrique d'ici 10 ans et pointer les conséquences industrielles qui pourraient être désastreuses pour la filière automobile.

En tête de pont de cette fronde qui s'organise, l'Allemagne, qui par le biais de son chancelier Friedrich Merz vient d'adresser une demande officielle à Bruxelles pour réajuster la règlementation.

L'Allemagne demande le maintien après 2035, en plus des véhicules électriques, des hybrides rechargeables, des moteurs thermiques à très haute efficacité et des prolongateurs d'autonomie.

«Notre objectif devrait être une réglementation du CO₂ neutre sur le plan technologique, flexible et réaliste, qui respecte les objectifs de protection du climat de l'UE sans compromettre l'innovation et la création de valeur industrielle, écrit le chancelier allemand» (5).

La Commission européenne devait annoncer le 10 décembre 2025 une série de mesures pour soutenir le secteur automobile européen et l'aider dans sa transition vers la décarbonation mais cette date a finalement été reportée au 16 décembre 2025.

Cela passera-t-il par un report de l'échéance de 2035 ?

Lors d'un sommet du secteur automobile en Allemagne le 26 novembre 2025, le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, s'est contenté de déclarer que «vu le contexte international, un certain nombre de technologies pourraient être autorisées après 2035 [pour donner] une perspective claire pour les consommateurs qui attendent le changement de véhicules sur certains segments» (6).

L'essentiel à retenir :

Les ventes de voitures électriques battent un record historique en octobre 2025 avec 28,1% de parts de marché

avec 28,1% de parts de marché Malgré ces chiffres encourageants, les constructeurs automobiles se montrent inquiets de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de 100% de véhicules électriques d'ici 2035

de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de 100% de véhicules électriques d'ici 2035 L'Allemagne demande officiellement à la Commission européenne de réajuster la règlementation qui prévoit l'interdiction de vente de véhicules à moteur thermiques à partir de 2035, afin de préserver la filière européenne de construction automobile

qui prévoit l'interdiction de vente de véhicules à moteur thermiques à partir de 2035, afin de préserver la filière européenne de construction automobile La Commission européenne doit annoncer en décembre 2025 une série de mesure pour soutenir et accompagner le secteur automobile européen.

(1) «Baromètres des immatriculations des véhicules électriques et hybrides rechargeables», Avere France, Octobre 2025.

(2) «Baromètre trimestriel des voitures électriques d'occasion (VEO)», Avere/Mobilians, 13/10/2025.

(3) « Taux d'électrification du parc automobile par région en France en 2025 », Roole Data, juin 2025.

(4) «Tout savoir sur l'interdiction de l'UE concernant la vente de voitures neuves à essence et disel à partir de 2035», Parlement européen, 08/11/2022.

(5) «Germany's Merz urges EU to ease 2035 combustion engine ban», Reuters, 28/11/2025.

(6) «Automobile : l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 finalement revue par Bruxelles ?», TF1 info, 26/11/2025.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ou installer une borne de recharge électrique à votre domicile ? BoursoBank vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).

