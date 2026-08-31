Allocation de rentrée scolaire: ce que les familles modestes font de cet argent

Selon l’Observatoire Emmaüs des budgets contraints, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est aussi utilisée pour acheter vêtements, baskets ou cartable. Pour les familles modestes, il s’agit de permettre aux enfants d’être «comme les autres». (crédit: Adobe Stock)

Le 18 août 2026, près de trois millions de familles ont reçu l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Créée en 1974, cette prestation est versée sous condition de ressources aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie, cette année, de 426 à 466 euros par enfant selon l'âge. Pour les familles modestes, cette somme constitue un apport important dans un budget contraint tout au long de l'année et son versement donne le signal de départ des courses de rentrée.

Mais cette allocation fait aussi, rituellement, l'objet de controverses. Les figures du soupçon ont évolué: au parent autrefois accusé de boire l'allocation au bistrot a succédé celui qui achèterait un magnétoscope, un écran plat, puis un smartphone ou encore une console de jeux. À ces procès en mauvais usage s'ajoute un autre débat, portant sur l'écart entre le montant de l'aide et le coût réel de la rentrée. Après tout, quelques cahiers, une trousse et un agenda ne devraient pas coûter si cher !

Avec l'Observatoire Emmaüs des budgets contraints et les associations SOS Familles Emmaüs, nous avons réalisé une enquête par entretiens auprès de 20 parents vivant sous le seuil de pauvreté. Dix-neuf enquêté·es sont des femmes et 12 élèvent seul·es leurs enfants. L'objectif: comprendre comment se prépare la rentrée lorsque le budget est contraint toute l'année et comment l'ARS est utilisée.

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«C'est pour les enfants»

L'ARS n'est pas une prestation affectée, son usage n'est pas contrôlé, et les familles peuvent en disposer comme elles le souhaitent. Pourtant, sa destination ne fait guère de doute. Dimitry, ancien magasinier-cariste aujourd'hui sans emploi et père seul de deux enfants, le dit spontanément: «Ah oui, c'est pour les enfants! Dès que ça arrive, c'est “ça” pour les vêtements, “ça” les affaires scolaires (…).»

Cette séparation fait écho aux travaux de la sociologue états-unienne Viviana Zelizer sur le «marquage» de l'argent: toutes les sommes d'un ménage ne sont pas pensées comme fongibles ou interchangeables. Ici, l'ARS est d'abord de l'argent fléché vers les enfants.

Acheter du neuf pour la rentrée

Un résultat frappant de l'enquête concerne la «tenue de rentrée». Pour les familles qui recourent autant que possible à la seconde main ou à la récupération, l'ARS permet d'acheter du neuf. Fatima, agente de service hôtelier en clinique et mère de trois enfants, explique: «Je suis sur Vinted, mais pas pour la rentrée. Pour le premier jour de la rentrée, voilà, je lui fais plaisir.»

Il s'agit aussi d'éviter que les enfants se sentent en décalage avec leurs camarades. Samia, accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) en arrêt maladie de longue durée et mère célibataire de trois enfants, résume: «Presque la même chose que tout le monde, c'est pas plus bas, c'est pas plus haut, mais voilà, je reste raisonnable.»

Cette préoccupation s'accentue avec l'âge. Au collège et au lycée, vêtements, baskets ou cartable participent à la possibilité d'être «comme les autres».

La sociologue états-unienne Patricia Berhau souligne que deux adolescents peuvent porter des baskets comparables alors que, pour l'un, l'achat a été banal et sans enjeu et que, pour l'autre, il a fallu économiser, arbitrer et trouver la bonne affaire. Dans les familles enquêtées, il a souvent fallu attendre l'ARS.

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Beaucoup de calculs derrière les achats

Ces dépenses n'ont rien d'un achat compulsif. La rentrée suppose de trier, de récupérer, d'établir des listes, de comparer les enseignes, de repérer les promotions et de parcourir plusieurs magasins.

Les travaux d'Ana Perrin-Heredia sur les budgets populaires ont montré l'importance au quotidien de ces compétences budgétaires, très souvent mises en œuvre par les femmes. On les retrouve activées à propos du choix des fournitures, par exemple. Dominique, inventoriste de nuit à mi-temps et mère de deux enfants, sait par exemple que certains crayons d'une grande enseigne de loisirs créatifs s'usent trop vite. Les produits des marques distributeurs des hypermarchés sont particulièrement recherchées par les enquêté·es.

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Les baskets, un achat fréquent

L'achat de baskets revient dans plusieurs entretiens. Mélanie, infirmière scolaire en mi-temps thérapeutique et maman solo de deux garçons adolescents, explique: «Ils sont super raisonnables. Ils aiment bien avoir une bonne paire de baskets, sinon le reste ils s'en foutent. Je les ai élevés comme ça.»

Le prix élevé des baskets de marque est aussi parfois au cœur des controverses sur les usages de l'ARS. La sociologue Lindsay DuBois l'a observé en Argentine au sujet de l'Asignación Universal por Hijo, une allocation destinée aux familles pauvres créée en 2009. Cette dernière est souvent utilisée pour acheter des baskets et entraîne bien des discussions, elles peuvent être vues par les familles comme participant à la dignité et à l'intégration des enfants, mais par les détracteurs comme la preuve d'un mauvais usage de l'argent public.

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L'anxiété de voir les enfants grandir

L'enquête met enfin en évidence une anxiété budgétaire liée à l'avancée dans la scolarité. Elle existe aussi dans les classes moyennes ou supérieures, mais se concentre souvent plus tard sur la période des études supérieures: logement, frais de scolarité, mobilité. Dans les familles rencontrées, elle apparaît dès l'école primaire ou le collège. Mariam, employée de ménage et maman solo de quatre enfants, explique: «Je vois un peu plus loin, je vois que les enfants, ils vont grandir (…) de temps en temps, je me dis: “Est-ce que j'arriverai à être prête pour acheter les choses que, eux, veulent ou non ?”»

Les poussées de croissance rendent cette inquiétude très concrète. Daniela, qui effectue ponctuellement des missions d'intérim et élève quatre enfants, plaisante: «Ah oui, je sais pas comment ils font pour grandir comme ça! Surtout aussi les pieds. (…) j'ai dit [à mon fils]: “Mais arrête s'il te plaît, s'il te plaît arrête, j'en peux plus!”»

Ainsi, les dépenses de rentrée ne se réduisent pas aux seules fournitures scolaires, parfois prises en charge par les municipalités. Les usages de l'ARS décrits ici montrent comment les familles profitent du desserrement ponctuel de la contrainte budgétaire pour faire plaisir aux enfants, mais aussi pour atténuer les écarts matériels qui les séparent de leurs camarades.

L'essentiel

L'allocation de rentrée scolaire, ARS, est versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie de 426 à 466 euros.

Cette allocation fait parfois l'objet de polémiques: que font les familles modestes de cet argent?

Une enquête menée auprès de parents vivant sous le seuil de pauvreté nous renseigne sur l'usage de cette allocation.

Par Hélène Ducourant (Université Gustave Eiffel)

Cet article est issu du site The Conversation