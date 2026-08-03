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Rentrée scolaire : le budget des familles grimpe, mais 46 % des parents n'arrivent pas à faire face aux dépenses
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/08/2026 à 16:16
Temps de lecture: 1 min

41 % des sondés expliquent se tourner vers le marché de l'occasion pour acheter les fournitures scolaires. Illustration. (Pexels / Pixabay)

41 % des sondés expliquent se tourner vers le marché de l'occasion pour acheter les fournitures scolaires. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Près de la moitié des parents redoute les dépenses liées à la prochaine rentrée scolaire, selon un sondage Cofidis. Si le budget médian a augmenté par rapport à l'année précédente, nombreux sont ceux qui prévoient de se serrer la ceinture, d'acheter des produits d'occasion ou de réutiliser d'anciennes fournitures.

De nombreux parents appréhendent la prochaine rentrée des classes. 46 % d'entre eux disent rencontrer des difficultés pour l'achat des fournitures scolaires, selon un sondage Cofidis publié ce lundi 3 août 2026 et relayé par BFM Business .

Un budget médian de 261 euros

56 % des sondés indiquent même craindre de façon récurrente de ne pas pouvoir assurer ces dépenses. Un taux qui atteint 68 % chez les moins de 35 ans et 61 % au sein des foyers les plus modestes.

Pour cette rentrée, les parents prévoient de dépenser en moyenne 488 euros, un budget en hausse de 79 euros par rapport à 2025 (+19 %). Le budget médian, lui, n'est en revanche que de 261 € (+9 %). Cela signifie que la moitié des sondés compte dépenser moins, et l'autre moitié davantage.

Économie, seconde main, prêt…

« Cet écart (entre le budget moyen et médian) traduit une réalité contrastée : certains foyers parviennent encore à maintenir leur niveau de dépenses, tandis qu'une part importante des parents est contrainte d'arbitrer davantage » , explique Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France.

69 % des parents affirment devoir limiter leurs dépenses pour la rentrée scolaire (+3 %). D'autres optent pour diverses stratégies, comme réutiliser les fournitures et vêtements de l'année précédente (44 %), passer par le marché de la seconde main et de l'occasion (41 %) ou puiser dans leur épargne (26 %). Une minorité aura recours au paiement en plusieurs fois sans frais (11 %) ou au crédit à la consommation (5 %).

Rentrée scolaire
© Boursorama avec Newsgene
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