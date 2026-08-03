Rentrée scolaire : le budget des familles grimpe, mais 46 % des parents n'arrivent pas à faire face aux dépenses

41 % des sondés expliquent se tourner vers le marché de l'occasion pour acheter les fournitures scolaires. Illustration. (Pexels / Pixabay)

De nombreux parents appréhendent la prochaine rentrée des classes. 46 % d'entre eux disent rencontrer des difficultés pour l'achat des fournitures scolaires, selon un sondage Cofidis publié ce lundi 3 août 2026 et relayé par BFM Business .

Un budget médian de 261 euros

56 % des sondés indiquent même craindre de façon récurrente de ne pas pouvoir assurer ces dépenses. Un taux qui atteint 68 % chez les moins de 35 ans et 61 % au sein des foyers les plus modestes.

Pour cette rentrée, les parents prévoient de dépenser en moyenne 488 euros, un budget en hausse de 79 euros par rapport à 2025 (+19 %). Le budget médian, lui, n'est en revanche que de 261 € (+9 %). Cela signifie que la moitié des sondés compte dépenser moins, et l'autre moitié davantage.

Économie, seconde main, prêt…

« Cet écart (entre le budget moyen et médian) traduit une réalité contrastée : certains foyers parviennent encore à maintenir leur niveau de dépenses, tandis qu'une part importante des parents est contrainte d'arbitrer davantage » , explique Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France.

69 % des parents affirment devoir limiter leurs dépenses pour la rentrée scolaire (+3 %). D'autres optent pour diverses stratégies, comme réutiliser les fournitures et vêtements de l'année précédente (44 %), passer par le marché de la seconde main et de l'occasion (41 %) ou puiser dans leur épargne (26 %). Une minorité aura recours au paiement en plusieurs fois sans frais (11 %) ou au crédit à la consommation (5 %).