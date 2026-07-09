Les dépenses liées à la rentrée scolaire devraient baisser de 6%,, selon les prévisions de Deloitte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses liées à la rentrée scolaire des ménages américains ayant des enfants en âge scolaire devraient baisser d'environ 6 % cette année, après correction de l'inflation, alors que la confiance des consommateurs s'affaiblit dans un contexte d'incertitude économique croissante, selon une enquête de Deloitte publiée jeudi.

Voici quelques chiffres clés:

* Les dépenses totales devraient s'élever à 30,4 milliards de dollars, soit 557 dollars en moyenne par élève de la maternelle à la terminale, contre 570 dollars par élève l'année dernière, a indiqué le cabinet de conseil. L'enquête a révélé que 57 % des consommateurs s'attendent à une détérioration de la situation économique au cours des six prochains mois, ce qui représente la proportion la plus élevée depuis 2020.

* Les familles devraient privilégier les produits de première nécessité, tels que les vêtements, tout en réduisant leurs achats technologiques, a indiqué Deloitte. Environ la moitié des ménages interrogés prévoient de réduire leurs dépenses liées aux sorties au restaurant et aux loisirs afin de dégager une marge dans leur budget pour les achats scolaires.

* Deloitte a également constaté que les familles reportent leurs achats de rentrée scolaire à une date plus proche du début de l'année scolaire, une tendance qui contraste avec d'autres prévisions suggérant que les consommateurs s'y prennent plus tôt cet été.

* Pour autant, la recherche du meilleur rapport qualité-prix ne se traduit pas nécessairement par une baisse des dépenses, selon l'enquête. Environ un tiers des parents d'élèves de la maternelle à la terminale sont considérés commedes « hyper-chasseurs de bonnes affaires », mais ce groupe devrait dépenser 14 % de plus que les autres consommateurs , a précisé Deloitte.

* « Nous constatons que les parents abordent les achats de rentrée scolaire de manière réfléchie. Ils ont tendance à mieux peser leurs dépenses et à mettre en place des stratégies de recherche du meilleur rapport qualité-prix afin de tirer le meilleur parti de leur budget », a déclaré Brian McCarthy, responsable de la stratégie de distribution chez Deloitte Consulting.

* PwC prévoit que les familles dépenseront en moyenne environ 922 dollars pour la rentrée scolaire cette année, soit une hausse d'environ 47 % par rapport à 2025.

* La période de la rentrée scolaire représente généralement environ 2,3 % du chiffre d'affaires annuel total du commerce de détail aux États-Unis, avec 128,2 milliards de dollars dépensés en 2025, selon la National Retail Federation.

* L'enquête de Deloitte a été menée en ligne à l'aide d'un panel de recherche indépendant entre le 22 et le 29 mai, et a porté sur 1 207 parents ayant au moins un enfant scolarisé de la maternelle à la terminale.