Retirer de l'argent chez un commerçant : le dispositif méconnu pour faire face à la disparition des distributeurs

Les commerces concernés restent difficiles à identifier, puisqu'il n'existe pas de recensement national unique accessible en ligne. Illustration. (Peggy_Marco / Pixabay)

Dans certaines communes rurales, trouver un distributeur automatique peut rapidement devenir compliqué. Pour permettre aux habitants d'avoir de l'argent en espèces, de plus en plus de commerces de proximité proposent une solution encore méconnue : le « cash back », rapporte Ouest-France . Grâce à elle, les clients peuvent retirer de l'argent au moment de régler un achat par carte bancaire.

Payer davantage et retirer la différence

À Arquenay, une petite commune de la Mayenne comptant moins de 700 habitants, aucun distributeur automatique de billets n'est installé. C'est un bar-tabac du village qui se charge donc de leur fournir ce service. « On a une vingtaine de personnes par mois qui viennent retirer, et c’est surtout les plus anciens » , a précisé le gérant.

Autorisé en France depuis 2018, le retrait d'espèces à l'achat consiste à payer par carte une somme supérieure à celle de ses dépenses réelles et de percevoir la différence en liquide. Par exemple, un client qui effectue 20 euros d'achats peut demander à être débité de 60 euros et ainsi récupérer les 40 euros restants auprès du commerçant.

Un manque de visibilité

Le dispositif reste cependant encadré : le client doit généralement appartenir à la même banque que l'établissement proposant le retrait. « Si ça concernait plusieurs banques à la fois, peut-être qu’on aurait beaucoup plus de monde » , a notamment déploré la gérante d'un commerce de Mesnil-en-Vallée, dans le Maine-et-Loire.

Autre limite : les commerces concernés restent difficiles à identifier, puisqu'il n'existe pas de recensement national unique accessible en ligne. Lorsque le « cash back » est proposé, il est généralement indiqué directement dans les établissements. Leur nombre progresse néanmoins : d'environ 23.000 en 2018, ces commerces sont passés à plus de 28.000 en 2024. Une hausse qui permet d'atténuer la disparition de distributeurs automatiques, sans toutefois régler totalement le problème.