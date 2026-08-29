Moustiques, tiques et autres vecteurs de maladies: quelles sont les dernières recommandations pour s’en protéger?

Quelques précautions peuvent permettre de se protéger des piqûres de tiques Ixodes ricinus, vectrices notamment de la maladie de Lyme. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Moustique tigre qui poursuit sa conquête de la France hexagonale, nombre de cas de maladie de Lyme en augmentation, arrivée de la tique invasive Hyalomma sur le littoral méditerranéen… les raisons de se protéger des arthropodes potentiellement vecteurs de maladies ne manquent pas. Voici les dernières recommandations en la matière, basées sur les connaissances scientifiques les plus récentes.

On estime que près de 80% de la population mondiale est exposée au risque d'être victime de maladies dites «à transmission vectorielle», autrement dit transmises par des «vecteurs» dont les plus connus sont, par exemple, les moustiques et les tiques.

Ces maladies, qui comptent pour 17% des maladies infectieuses et causent plus de 700.000 décès par an, sont en progression, notamment en France.

Le Haut Conseil de la santé publique vient d'éditer de nouvelles recommandations pour la protection personnelle antivectorielle (PPAV) afin de clarifier et d'homogénéiser les messages de prévention destinés aux acteurs de santé et à la population.

Elles tiennent compte des évolutions épidémiologiques et réglementaires, et des nouvelles connaissances acquises sur l'efficacité et la toxicité des produits et moyens utilisés. Voici ce qu'il faut en retenir.

À lire aussi | Moustiques : quels produits sont vraiment efficaces pour éviter les piqûres ?

Qu'est-ce que la protection personnelle antivectorielle?

Qu'elles soient dues à des bactéries, des virus ou des parasites, les maladies à transmission vectorielle sont sujettes à des expansions ou des réémergences, lesquelles sont influencées notamment par les changements climatiques et socio-économiques, ainsi que par les flux internationaux de personnes et de marchandises.

Au niveau mondial, parmi les arthropodes les plus susceptibles de propager de telles maladies figurent majoritairement les tiques (qui transmettent notamment la borréliose de Lyme, les rickettsioses ou la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, par exemple) et les moustiques (qui participent à la circulation du paludisme, de la dengue, du chikungunya, de la maladie due au virus du Nil occidental, de la fièvre jaune, etc.).

Pour se protéger de leurs piqûres et, idéalement, empêcher la transmission d'agents infectieux, la protection personnelle antivectorielle est essentielle: il s'agit de mettre en œuvre des moyens physiques ou chimiques pour protéger les êtres humains et leur entourage.

On distingue trois niveaux de protection personnelle antivectorielle, complémentaires et synergiques: la protection de l'individu, celle de son habitat intérieur et celle de son habitat extérieur.

La lutte antivectorielle, qui vise à contrôler les populations de vecteurs, s'effectue quant à elle plutôt à l'échelle communautaire.

Comment se protéger le plus efficacement possible?

Le premier principe est de privilégier la protection mécanique, en portant des vêtements couvrants, amples et de couleur claire.

Cette recommandation est valable non seulement pour se protéger des moustiques et des autres insectes vecteurs (phlébotomes, glossines, simulies…), mais aussi des tiques, et ce, en zone tropicale comme en zone tempérée.

Cette protection mécanique peut être complétée par des répulsifs cutanés destinés à perturber le système olfactif que les vecteurs utilisent pour repérer leurs hôtes, sur lesquels ils vont prendre leur repas sanguin.

Ces répulsifs doivent être appliqués sur la peau découverte, selon des modalités précises décrites sur l'emballage du produit (nombre de pulvérisations, fréquence d'application et classe d'âge).

Actuellement, au niveau européen, trois substances actives ont été approuvées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et plusieurs autorisations ont été délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses): le DEET, l'IR3535 et l'icaridine (ou KBR3023). Ces produits ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à leur efficacité et leurs risques pour la santé humaine et l'environnement.

L'huile d'eucalyptus citronné, hydratée et cyclisée, est encore en cours d'évaluation au niveau européen. Toutefois, des produits répulsifs la contenant peuvent être commercialisés sous un régime dit «transitoire» vis-à-vis de l'autorisation de mise sur le marché.

Qu'en est-il, plus largement, des huiles essentielles? De par leur composition chimique complexe et variable selon l'origine géographique de la plante, elles ne sont pas recommandées. Bien que naturelles, elles présentent en effet des risques de photosensibilisation et d'allergie. De plus, elles sont très volatiles, et leur efficacité répulsive ne dépasse généralement pas une heure.

Le point sur les produits chimiques biocides

Un grand nombre de moyens de protection personnelle antivectorielle reposent sur l'utilisation de produits chimiques dits «biocides». Ces substances sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles. Elles sont, depuis 2012, soumises à une règlementation européenne spécifique.

Dans un premier temps, les fabricants soumettent à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier complet relatif à l'efficacité de la substance active vis-à-vis des arthropodes cibles (moustiques et tiques), à sa toxicologie et son risque environnemental. Après évaluation par un État membre, son statut se voit approuvé ou rejeté;

Dans un second temps, le produit biocide qui contient la (ou les) substance(s) active(s) approuvée(s) doit ensuite faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché qui peut être valable soit uniquement dans un pays donné, soit au niveau de l'Union européenne. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui évalue et délivre ces AMM, depuis 2016.

En matière de protection personnelle antivectorielle, les pyréthrinoïdes sont largement utilisés. Ces molécules de synthèse dérivent d'une famille de molécules naturelles, les pyréthrines, produites par le chrysanthème (Tanacetum cinerariifolium). Par rapport à ces dernières, les pyréthrinoïdes présentent l'avantage d'être plus stables.

Ces produits ont remplacé les organochlorés dont le représentant le plus emblématique était le DDT: ceux-ci ne sont plus autorisés en Europe, compte tenu de leur toxicité pour les êtres humains et pour l'environnement.

En 2021, un rapport de l'Inserm alertait sur des risques accrus de troubles du neurodéveloppement pour des enfants exposés aux pyréthrinoïdes in utero ou durant les premières années de vie, ainsi que sur des risques pour certains cancers. En 2025, l'Anses émettait à son tour une alerte sanitaire relative au risque de troubles du neurodéveloppement de l'enfant.

En conséquence, l'usage des produits à base de pyréthrinoïdes n'est plus recommandé pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, à l'exception de l'emploi de moustiquaires imprégnées, dans les zones tropicales où un risque de transmission du paludisme existe. En ne recommandant plus l'usage de la perméthrine (et, plus largement, des pyréthrinoïdes), la France se démarque des autres pays.

Vêtements imprégnés et bracelets répulsifs: qu'en est-il?

Les vêtements peuvent également être traités chimiquement. Du fait des risques mentionnés précédemment, l'imprégnation vestimentaire avec de la perméthrine n'est plus recommandée.

Il faut souligner qu'à l'heure actuelle, en France, aucun produit à base de pyréthrinoïdes ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché pour cet usage d'imprégnation vestimentaire.

En revanche, certains répulsifs à base de DEET et d'IR3535 disposent d'une autorisation, et font désormais l'objet d'une recommandation d'usage.

Les bracelets répulsifs, quant à eux, sont inefficaces vis-à-vis des insectes et des tiques et leur usage devrait être proscrit. Ils présentent notamment un risque de fuite, et des lésions cutanées ont été observées chez les enfants.

À lire aussi | Vacances : les réflexes et produits à adopter pour éviter les piqûres de moustiques cet été

Bien utiliser les moustiquaires imprégnées

L'anophèle femelle, vectrice du paludisme est un moustique nocturne. En zone tropicale, où le risque de paludisme potentiellement mortel est élevé, il convient donc de dormir sous une moustiquaire imprégnée de pyréthrinoïdes. Ces molécules n'étant pas volatiles, l'exposition des dormeurs est fortement limitée. La moustiquaire imprégnée doit cependant être bien bordée sous le matelas, pour éviter que les jeunes enfants ne la mettent à la bouche.

Selon les recommandations faites aux voyageurs, une chimioprophylaxie contre le paludisme sera associée (cette approche consiste à prendre des médicaments contre le paludisme avant de se rendre dans des zones où il sévit), en fonction du niveau de transmission de la maladie dans le pays de destination.

En France hexagonale et dans les territoires ultra-marins, de plus en plus touchés par certaines maladies virales transmises par les moustiques (dengue, chikungunya, Zika, virus du Nil occidental), l'utilisation de répulsifs cutanés en journée est recommandée (le moustique tigre, Aedes albopictus, qui les transmet, est en effet diurne).

L'isolement des patients infectés sous des moustiquaires non imprégnées de pyréthrinoïdes est aussi recommandé. Il s'agit là d'une démarche altruiste qui vise à protéger son entourage.

Comment protéger l'intérieur de son habitat?

Installer des moustiquaires aux ouvertures constitue une protection mécanique efficace vis-à-vis des insectes, quels qu'ils soient. Leur utilisation, fortement recommandée, doit permettre de limiter celle de produits biocides à l'intérieur des habitations.

En cas d'épidémie de maladie à transmission vectorielle, des produits à base de pyréthrinoïdes peuvent être utilisés, comme les diffuseurs électriques. Les restrictions d'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants s'appliquent ici également. L'usage des bombes aérosol d'insecticide, sans efficacité dans la durée, n'est quant à lui pas recommandé.

La ventilation (brasseurs d'air, ventilateurs) et les climatiseurs ont aussi une efficacité démontrée. Ils perturbent en effet le système de repérage et le vol des insectes, et diminuent ainsi le contact avec les êtres humains.

D'autres méthodes d'appoint existent, mais leur usage doit être limité compte tenu de leur inefficacité (ultrasons) ou d'une efficacité limitée (bougies parfumées et raquettes électriques).

À lire aussi | Pour combattre les moustiques, une entreprise américaine en relâche 600.000 dans les jardins

À l'extérieur des habitations, quelle protection?

En ce qui concerne l'extérieur des habitations, les serpentins fumigènes ne disposent pas d'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Anses et ne sont donc plus recommandés. Si l'on choisit de les utiliser malgré tout, ils doivent être installés à l'extérieur uniquement et à distance des personnes. En effet, leur combustion met en suspension dans l'air non seulement les pyréthrinoïdes qui les composent, mais également d'autres substances et particules susceptibles d'aggraver des maladies respiratoires.

Avec l'extension du moustique tigre Aedes albopictus et des risques associés en France hexagonale, d'autres dispositifs se sont développés ces dernières années, comme les pièges à moustiques. Leur efficacité est toutefois inégale selon les pièges et n'est démontrée que pour un usage communautaire (à l'échelle d'un quartier, par exemple).

Ces dispositifs doivent être placés à l'ombre, près de la végétation et à distance des lieux d'activité. En effet, s'ils attirent les moustiques pour les capturer, ces derniers préfèreront toujours l'humain s'il s'en trouve à proximité…

L'élimination des gîtes larvaires (vider, combler, rendre étanches les collections d'eau) reste la mesure la plus importante à appliquer, puisque c'est là que pondent les femelles, et donc que sont «produits» les moustiques. Il est impératif de limiter les eaux stagnantes et, pour le moustique tigre Aedes albopictus, tout récipient susceptible de collecter l'eau (coupelles des pots de fleurs, les arrosoirs, couvercles, bâches, etc.).

En effet, la moindre réserve d'eau résiduelle peut être propice au développement des larves. Des larvicides biologiques sont maintenant autorisés pour le grand public. Ils permettent de traiter des collections d'eau non réductibles.

Le cas particulier des tiques

Pour se préserver des tiques, qui sont de plus en plus présentes autour des habitations, il est recommandé de limiter la pousse de la végétation en coupant l'herbe et les broussailles. Il faut aussi ramasser les feuilles mortes.

Il est également conseillé d'installer des barrières autour des habitations, afin de tenir la faune sauvage à distance. C'est en effet sur elle que les tiques, qui se nourrissent exclusivement de sang, prélèvent leur repas sanguin. Ainsi, la tique Ixodes ricinus, présente partout en France et vectrice, notamment, de la maladie de Lyme, est plutôt une tique forestière. Elle se nourrit principalement sur les rongeurs, les oiseaux et les ongulés sauvages (chevreuils, sangliers…).

Pour s'en protéger lors des promenades dans la nature, le port de vêtements couvrant et de chaussures fermées est conseillé. Ces tiques chassent à l'affût, perchées sur la végétation. Ce n'est pas le cas de la tique Hyalomma, qui s'est installée récemment dans le Sud de la France, dans les écosystèmes secs, tels que garrigues et maquis. Arrivée avec les oiseaux migrateurs en provenance d'Afrique, cette tique chasse activement: elle court littéralement vers son hôte! Là encore, les promeneurs avisés s'équiperont de vêtements couvrants et de chaussures fermées, malgré la chaleur…

Dans tous les cas, la mise en œuvre d'une protection personnelle antivectorielle ne dispense pas, au retour de promenade dans des zones infectées, de procéder à un examen corporel minutieux afin de repérer d'éventuelles tiques et de les extraire rapidement, ce qui permet d'éviter la transmission de certains micro-organismes pathogènes.

Si une tique a été retirée, le point de piqûre doit être surveillé dans les jours qui suivent. L'apparition d'une inflammation cutanée qui s'étend, ou de tout autre signe clinique inhabituel devra amener à consulter un professionnel de santé.

Il n'existe pas de solution unique

Pour conclure, soulignons que l'association de plusieurs mesures est impérative pour bien se protéger. En effet, aucun moyen unique de protection n'est à lui seul efficace.

Une protection personnelle antivectorielle doit, par exemple, être associée à d'autres moyens de prévention, quand ils existent (comme la chimioprophylaxie antipaludique ou la vaccination, lorsqu'un vaccin contre le micro-organisme considéré est disponible).

Le choix du moyen de protection doit également être guidé par la notion de rapport bénéfice-risque: quelle est l'efficacité attendue des produits chimiques utilisés (leur impact sur la maladie vectorielle ciblée) en regard de leur toxicité pour la santé humaine?

Il faut en particulier accorder une attention particulière aux catégories de personne les plus sensibles: femmes enceintes, enfants, et personnes présentant une pathologie sous-jacente.

Par Nathalie Boulanger (Université de Strasbourg) et Vincent Pommier de Santi (École du Val de Grâce)

Cet article est issu du site The Conversation