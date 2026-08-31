Écran 10 pouces, 115 ch... Que vaut la nouvelle Renault Clio d'entrée de gamme, proposée à moins de 20.000 euros ?

La Renault Clio 6 Evolution TCe 115 est équipée d'un nouveau moteur 3-cylindres 1.2 turbo de 115 ch. Illustration. (Cicero7 / Pixabay)

La nouvelle Renault Clio 6 Evolution TCe 115, proposée à 19.900 euros hors malus CO2 de 190 euros, pourrait bien permettre à la célèbre citadine polyvalente de la marque au losange de rester un best-seller dans l'Hexagone. Avant de se rendre chez le concessionnaire, il est toutefois important de savoir ce qu'elle propose à ce prix, comme l'explique Auto Plus .

Une citadine efficace

Tout d'abord, cette Renault Clio 6 est équipée d'un nouveau moteur 3-cylindres 1.2 turbo de 115 ch (190 Nm de couple à 1 750 tr/min), avec boîte manuelle à six vitesses. Selon les tests, la voiture a ce qu'il faut pour réaliser des dépassements avec sérénité. En revanche, Auto Plus note un certain manque de douceur, avec des grondements à bas régime et un levier de vitesses pas toujours très agréable.

La nouvelle Clio semble par ailleurs être une voiture adaptée à la plupart des usages quotidiens. Sa consommation (5,7 l/100 km et 5,4 l/100 km sur autoroute) a été jugée plutôt sobre. Son coffre, lui, d'une dimension de 350 dm3, offre une bonne capacité de rangement, même si les limites sont rapidement atteintes et que la place est réduite à l'arrière. Toutefois, ses dimensions la rendent facile à garer en ville.

Des choix marqués

Côté équipement, la Clio a aussi de quoi séduire. Plusieurs essentiels sont là, comme la climatisation manuelle, l'aide au stationnement arrière, les phares à LED, les essuie-glaces automatiques et un régulateur de vitesse adaptatif. Pour Auto Plus , le modèle donne même « le sentiment d’être dans une voiture mieux placée en gamme » grâce à l'ajout de l'instrumentation numérique et d'un écran central de 10,1 pouces avec le service Mirror Screen.

Cependant, la qualité des matériaux présents à l'intérieur a été jugée insuffisante. De plus, certains équipements souvent appréciés sont seulement en option, comme la caméra de recul (300 euros en plus) ou le système de navigation GPS (800 euros). D'autres sont même indisponibles, comme la climatisation automatique et les jantes alliage. Malgré tout, la Renault Clio 6 Evolution TCe 115 pourrait réussir à convaincre les conducteurs seuls ou en couple qui alternent entre ville et route.