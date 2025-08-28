Question bancaire (épisode 10) : pourquoi verrouiller sa carte bancaire dès sa disparition ?

(En cas de vol ou de perte de sa carte bancaire, le verrouillage est la bonne pratique avant une éventuelle opposition définitive - Visuel Adobe Stock)

En cas de vol de sa carte bancaire, de perte soudaine ou de doute sur sa localisation, le verrouillage de la carte bancaire est utile pour sécuriser ses avoirs et être rassuré. On vous dit tout sur ses règles de fonctionnement, son utilité et ses limites.

Qui peut verrouiller sa carte bancaire ?

Toute personne majeure ayant téléchargé l'application de sa banque bénéficie en général de l'option verrouillage/déverrouillage qui permet de mettre en sécurité, en toute autonomie, sa carte bancaire volée ou disparue, afin d'éviter toute fraude sur son moyen de paiement.

Bon à savoir : chez BoursoBank, le responsable légal ou le jeune peut bloquer en temps réel la carte si elle est momentanément perdue.

Pourquoi le verrouillage est-il une action précieuse ?

Le verrouillage s'avère très pratique et rassurant du fait de ses caractéristiques.

-> Gratuit : normalement sans surcoût, il fait partie intégrante d'une appli bancaire sécurisée.

-> À effet immédiat sur la carte : aussitôt verrouillée, aussitôt bloquée (et inversement).

-> Fiable : le verrouillage s'applique dans les points de vente physiques et en ligne.

-> Activable/désactivable partout et tout le temps : c'est une option que l'on peut choisir 24/7, en France comme à l'étranger.

-> Provisoire : vous avez le droit de prendre le temps et de réfléchir à l'endroit où elle pourrait se trouver.

Chez BoursoBank, le client est prévenu en temps réel de toute tentative de paiement à son insu.

Attention : tant que vous n'avez pas retrouvé votre carte bancaire, vous ne devez en aucun cas la déverrouiller, en sachant que la liste des mouvements enregistrés sur votre compte bancaire est consultable dans l'historique, ainsi que dans l'onglet dédié aux prochaines opérations.

Comment verrouiller sa carte bancaire de manière efficace ?

Votre banque vous conseille de procéder de la façon suivante pour verrouiller votre carte bancaire :

Accéder en autonomie au bouton verrouillage dans votre appli bancaire (préalablement téléchargée), ce qui vous évitera d'appeler votre banque pour une fausse alerte ou sans succès en dehors des heures d'ouverture, ou d'attendre de vous connecter sur votre espace client depuis un ordinateur.

(préalablement téléchargée), ce qui vous évitera d'appeler votre banque pour une fausse alerte ou sans succès en dehors des heures d'ouverture, ou d'attendre de vous connecter sur votre espace client depuis un ordinateur. Verrouiller sans délai la carte concernée, même si le doute est finalement levé quelques instants après.

A ne pas oublier

Atention aux frais potentiels d'inactivité sur la carte bancaire si la période de blocage devait se prolonger.

Verrouillage ou opposition de la carte bancaire : comment se décider ?

Si vous ne retrouvez pas votre carte pendant qu'elle est bloquée et que vous en avez rapidement besoin, il est temps de faire opposition.

À noter : les frais d'opposition de la carte concernée et les coûts de fabrication de la nouvelle carte adressée au client sont facturés en moyenne entre 15 et 20 euros (1). Chez BoursoBank, chaque client dispose d'une opposition gratuite par année calendaire. Pour sécuriser l'envoi de la nouvelle carte, il est important de vérifier que l'adresse postale renseignée dans la rubrique coordonnées est bien toujours à jour.

Le verrouillage de la carte bancaire est l'étape ultime avant une éventuelle opposition définitive. Pour s'éviter des sueurs froides avec son moyen de paiement physique, une version dématérialisée ou un enrôlement de la carte bancaire permet de limiter les risques.

