Ces 4 cas où votre carte bancaire peut être avalée au distributeur

Quand un distributeur avale votre carte, c'est rarement anodin. L'incident survient souvent au pire moment, quand vous avez besoin de retirer des espèces. Pour limiter les risques et comprendre ce qui le déclenche, voici les quatre causes principales identifiées.

1er cas : la carte invalide ou inactive

Un distributeur automatique de billets (DAB) peut bloquer, pour les raisons suivantes, la carte bancaire insérée par l'usager :

Carte périmée.

Carte verrouillée, opposée ou déclarée perdue ou volée.

Dans ces cas souvent liés à un oubli ou une étourderie, la carte avalée ne vous sera bien sûr pas restituée : il faudra commander une nouvelle carte.

Il est donc important de vérifier régulièrement la date de validité de votre carte bancaire, généralement indiquée sur le recto. Si votre carte est arrivée à expiration, elle ne fonctionnera plus.

2e cas : la carte confisquée à l'initiative de la banque

La banque peut désactiver la carte bancaire d'un client si elle juge que son détenteur en fait un usage abusif, susceptible de mettre en péril l'état de ses finances personnelles du fait d'un possible découvert.

Les conséquences directes sont la conservation par la banque de la carte avalée et l'inscription du détenteur au fichier central des chèques (FCC) pendant 2 ans.

À noter : la banque agit ainsi pour éviter que le client ne s'endette davantage et qu'il soit pris dans une spirale d'incidents de paiement successifs. Elle n'est pas tenue d'en informer préalablement son client.

3e cas : des manipulations incorrectes par le détenteur de la carte avalée

Un avalement de la carte peut survenir si son usage dans le distributeur semble anormal ou suspect :

Erreur répétée de saisie du code secret (3 codes faux tapés).

Temps de récupération trop long de la carte éjectée (avalement de la carte par mesure de sécurité au-delà de 30 secondes).

Pour limiter les risques, il est conseillé de mémoriser son code et d'être attentif lors de la saisie, tout en restant vigilant à ne pas se laisser distraire au moment de récupérer la carte.

Le saviez-vous ? Chez BoursoBank, les clients peuvent consulter gratuitement leur code confidentiel, en direct sur l'appli. Dès le premier doute ou trou de mémoire du détenteur, le code secret à 4 chiffres s'affiche à sa demande sur son écran, écartant ainsi le risque de voir sa carte avalée. Cette requête est limitée à 5 fois sur 7 jours glissants.

4e : un dysfonctionnement technique du distributeur de billets

Selon la capacité du personnel de l'agence à accéder ou non au contenu de l'automate, vous devrez soit patienter pour récupérer la carte avalée dans la banque locale, soit en commander une nouvelle, disponible sous quelques jours.

À titre d'information, sur chaque distributeur automatique de billets figure un numéro d'urgence à composer en cas de panne soudaine ou de réclamation.

A savoir Comment récupérer une carte bancaire avalée ? S'il s'agit d'un distributeur adossé à une agence, vous pouvez, pendant les horaires d'ouverture, la réclamer au guichet, en présentant une pièce d'identité. Si le personnel ne dispose pas d'un accès au distributeur de billets (ce qui est de plus en plus le cas), vous devrez faire opposition. De la même manière, s'il s'agit d'un distributeur isolé ou indépendant, faites immédiatement les démarches d'opposition pour éviter toute tentative de fraude ultérieure.

Une carte bancaire avalée ne l'est jamais sans raison. Le plus important est de comprendre ce qui motive la conservation du moyen de paiement par la machine. Le plus souvent, ce blocage est lié à une non-conformité de la carte ou à un doute sur la légitimité de la demande d'espèces, avant tout pour protéger les usagers.

