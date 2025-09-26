Moyens de paiement : où se cache le risque de fraude ?

(Découvrez les chiffres 2024 sur la fraude, publiés par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement - Visuel Adobe Stock)

La probabilité d'être victime de fraude dépend de plusieurs facteurs, notamment de la vigilance de l'usager lors de ses opérations bancaires et du type de moyen de paiement utilisé, car chaque instrument n'est pas exposé aux mêmes risques de fraude. Voici les derniers chiffres publiés par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France.

Quel est le niveau de fraude sur le virement bancaire ?

Tendance : stable à son plus bas niveau historique, pour la 3e année consécutive. La fraude sur virement bancaire provient généralement d'un vol de données bancaires ou d'une usurpation d'identité par un tiers malveillant.

Taux de fraude constaté : au global, 1 euro de fraude pour 100.000 euros de paiements en moyenne. À noter deux points assez significatifs sur la fraude au virement bancaire :

-> Pour les particuliers : 43 euros pour 100.000 euros de paiements pour les virements émis depuis les espaces clients (0,043%).

-> Pour les virements instantanés : 46 euros pour 100.000 euros de paiements (0,046%).

Montant moyen : il se situe autour de 2.653 euros (dont 1.315 euros pour le virement instantané).

Quel est l'état des lieux de la fraude à la carte bancaire ?

Évolution : la fraude sur la carte bancaire a atteint son plus bas niveau historique.

Taux de fraude calculé : 53 euros détournés ou volés pour 100.000 euros de paiements (soit 0,053%). Une nuance à apporter cependant : les paiements par carte sur internet sont les plus risqués ; ils correspondent à 72% de la fraude en valeur par carte bancaire.

Montant moyen : il s'élève à 65 euros.

Quel taux de fraude enregistre-t-on sur le chèque ?

Tendance : on assiste à un recul net de la fraude de plus de 25% en montant (vs une baisse de 16% des paiements effectués par chèque sur la période).

La fraude sur le chèque consiste le plus souvent en un vol ou une falsification du moyen de paiement au format papier.

Taux de fraude mesuré : 69 euros pour 100.000 euros de paiements (0,069%). Derrière ce taux brut, se cache une autre réalité : avec seulement 1,1% (en montant) dans le total des moyens de paiement, le chèque pèse en revanche 22,7% des sommes dérobées ou détournées, ce qui en fait le moyen de paiement le plus fraudé en valeur, du fait de sa forte vulnérabilité.

Montant moyen : il dépasse 1.870 euros.

Le prélèvement est-il également vulnérable à la fraude ?

Quelle part dans la fraude ? La fraude au prélèvement représente 2,6% en valeur et 0,7% en volume de la fraude totale.

Montant moyen : il est estimé à 576 euros.

Dans quelle mesure les retraits d'espèces sont-ils touchés par la fraude ?

Quel poids dans la fraude ? La fraude liée au retrait d'espèces aux distributeurs automatiques de billets (DAB) pèse 3,4% en valeur et 1,4% en volume dans la fraude totale. Elle prend la forme d'un vol de carte ou de la copie de celle ayant servi au retrait, par ruse ou par violence.

Montant moyen : il se chiffre à 377 euros.

Le saviez-vous ? Le montant unitaire - tous moyens de paiement confondus - par opération frauduleuse s'est élevé à 153 euros en France en 2024, en baisse de 0,6% par rapport à 2023, du fait d'une efficacité renforcée des dispositifs de sécurité.

Avec 1,189 milliard de préjudice total causé, la fraude est un phénomène multiforme. Les méthodes des arnaqueurs évoluent en parallèle des nouveaux moyens de contrôle déployés par le système bancaire. Une vigilance au quotidien, passant par la vérification de ses comptes et une méfiance vis-à-vis de sollicitations inhabituelles, reste une règle d'or.

https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-de-lobservatoire-de-la-securite-des-moyens-de-paiement-2024