Sécurité des virements bancaires : fausse rumeur et vrai changement à connaître

La sécurisation des virements bancaires évolue et cela va concerner tout le monde. En parallèle, de fausses informations ont circulé sur les virements d'un montant significatif : on vous dit tout sur ce qui va vraiment impacter l'exécution de vos futurs virements bancaires.

Virements bancaires supérieurs à 800 euros : toujours aussi fluides

Sur les réseaux sociaux, les fake news poussent comme des champignons : fabriquées de toutes pièces, elles se répandent en un clin d'œil. Les sujets bancaires et financiers n'échappent pas à la tendance : on a pu lire au printemps que les virements bancaires supérieurs à 800 euros seraient désormais suspendus pendant 24 heures pour laisser le temps aux banques, en lien avec l'administration fiscale, de procéder aux vérifications nécessaires, pour déjouer des arnaques ou opérations illicites.

En réalité, les virements bancaires d'un montant significatif ne seront pas bloqués systématiquement, comme cela a pu être diffusé largement sur internet, à la suite d'amalgames ou d'une méconnaissance de la réglementation bancaire (1).

À noter : dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent sale, le financement du terrorisme et le narcotrafic, il est toutefois probable que des contrôles isolés (ciblés ou aléatoires) s'opèrent en cas de doute sur les activités d'un particulier ou de sommes suspectes transférées.

Concordance entre l'identité du bénéficiaire et l'IBAN : elle arrive !

Jusqu'à présent, un rappel de précaution s'affiche lors de la saisie d'un virement externe, ce qui ne protège pas l'émetteur d'une éventuelle erreur lors de la sélection du bénéficiaire. Dès le 9 octobre 2025, la «vérification du bénéficiaire» (ou «Verification of Payee») s'appliquera chez tous les prestataires de services de paiement à l'échelle européenne (2), afin d'alerter l'émetteur en cas d'écart constaté entre l'IBAN et le nom renseignés. À des fins de protection des données personnelles, le nom véritable figurant sur l'IBAN ne pourra être dévoilé par la banque du payeur, en cas de non-concordance.

La mise en place de ce verrou supplémentaire ne sera pas bloquante mais aura seulement une vocation préventive : si une non-concordance apparaît, l'émetteur sera libre de poursuivre ou non la planification en cours dudit virement bancaire. Cette méthode a pour objectif de déjouer les tentatives de fraude, notamment lors d'IBAN dérobés et exploités par des cybermalfaiteurs.

Bon à savoir : les autres sources d'erreurs liées au montant ou à la date souhaitée du virement resteront toujours sous la responsabilité de l'utilisateur, qui devra maintenir sa vigilance lors de chaque opération programmée, qu'il s'agisse d'un virement standard ou d'un virement instantané, par définition irrévocable.

Certaines allégations trompeuses sur les sujets bancaires ou financiers circulent sur les réseaux sociaux. Le renforcement de la sécurité des virements bancaires passera, pour les particuliers, non par une traçabilité liberticide de leurs opérations, mais par une vérification de la concordance entre IBAN et nom du bénéficiaire, sans délai d'attente ni critère de montant.

