Bourso Business : le compte pro présent au quotidien pour chaque talent

(Quelle est l'offre bancaire pro qui accompagne au quotidien tous les talents ? Bourso Business bien sûr ! - Visuel Adobe Stock)

L'activité d'indépendant est riche et multiforme. Bourso Business est là pour vous rendre la relation bancaire plus simple et moins chère. Voici 3 profils d'entrepreneurs qui misent au quotidien sur la simplicité et les économies de leur banque.

Pour votre activité en freelance, Bourso Business vous facilite la tâche

Avec une activité tournée vers les particuliers, par exemple dans le secteur de la beauté ou du coaching, votre temps est précieux et vous êtes sensible au digital qui simplifie grandement vos démarches en évitant les paperasses. En quelques clics, vos clients réservent un créneau en ligne ou vous contactent sur votre site pour obtenir un rendez-vous : de la même manière, vous apprécierez que l'entrée en relation avec votre banque pro soit aussi rapide et intuitive.

Saviez-vous que chez BoursoBank, l'ouverture d'un compte bancaire pro s'effectue sans formalités particulières ? Aucun justificatif ou document n'est exigé pour ouvrir un compte pro Bourso Business, si vous êtes déjà client BoursoBank à titre privé. Il suffit de fournir le SIREN, preuve de l'immatriculation de la structure existante.

La bonne nouvelle : pour tous ceux qui exercent plusieurs activités, il est possible de détenir jusqu'à 3 comptes Bourso Business pour une même entreprise.

Vous êtes libéral dans le secteur médical ? Bourso Business prend soin de vous

Que vous soyez infirmier, masseur ou sage-femme en libéral, votre quotidien est peut-être rythmé par de nombreux déplacements au domicile de votre patientèle. Cette organisation de travail nécessite une grande agilité dans vos usages bancaires, notamment entre vos visites, pour consulter le solde de votre compte, vérifier vos paiements et effectuer différents arbitrages.

Saviez-vous que chez BoursoBank, la passerelle entre les comptes personnels et professionnels est facilitée pour des opérations 100% fluides ? Vos différents comptes sont bien distincts dans l'appli bancaire pour plus de clarté et de séparation de vos avoirs. Néanmoins, l'accès à l'un ou à l'autre s'effectue avec le même identifiant.

À noter : des solutions d'encaissement partenaires sont adossées à l'offre Bourso Business pour des paiements mobiles et fiables dans toutes les situations professionnelles.

Consultant, faites le bon calcul avec Bourso Business

Avec une activité de services pour les entreprises, par exemple dans le marketing, la finance ou l'informatique, la facturation à la journée vous est familière. Vous êtes d'ailleurs sensible à la maîtrise des coûts unitaires liés à la réalisation de vos missions.

Pour les frais bancaires, c'est la même logique : vous les surveillez de manière rapprochée.

Saviez-vous que chez BoursoBank, les frais bancaires pour les pros sont proches de zéro ? En effet, l'ouverture du compte bancaire et l'attribution d'une carte business sont gratuites*. De plus, les frais bancaires habituellement facturés dans les autres banques n'existent pas pour les pros : 0 commission de mouvement, 0 frais sur les prélèvements SEPA interentreprises, 0 frais d'émission sur les virements (dans 32 devises), gratuité sur les paiements en devises et en euros, sur les retraits en euros et sur les retraits en devises (jusqu'à 3 par mois). Enfin, des assurances et une assistance premium sont incluses pour les voyages professionnels.

Pour preuve : BoursoBank a été désignée «Banque la moins chère» en 2025 pour les professionnels éligibles (1).

A savoir Quels sont les critères d'éligibilité à l'offre Bourso Business ? Pour devenir client Bourso Business, il suffit d'abord d' être client particulier BoursoBank et à la tête d'une entreprise individuelle ou société unipersonnelle dont le représentant légal est l'unique bénéficiaire effectif de la société. Ce second critère correspond aux formes juridiques suivantes : EI, SASU, EURL et EIRL. Enfin, la possession d'un code APE pour l'activité permet la souscription à Bourso Business**.

L'offre Bourso Business s'adapte à une multitude d'indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants ou prestataires de services. Dans tous les contextes, la minimisation des frais bancaires et la performance d'une appli dédiée sont des facilitateurs de leur quotidien.

Vous aimerez aussi sur ce thème

Détenir un compte pro, c'est gratuit et fluide comme chez Bourso !

Carte business premium : rien n'est trop beau quand on est pro !

* Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à autorisation systématique) Visa business ; carte physique gratuite sous condition d'utilisation sinon 9 € par mois en l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois ; carte dématérialisée sans condition d'utilisation.

Étude réalisée par Moneyvox en analysant les tarifs de 17 banques en ligne disposant d'offres pour les pros, 6 banques nationales et plus de 80 caisses locales sur la base de 6 profils de professionnels. BoursoBank ressort comme banque professionnelle la moins chère sur les profils artisans, micro-entrepreneurs avec carte et micro-entrepreneurs sans carte.

** Sous réserve d'éligibilité et d'acceptation par BoursoBank.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Connaissez-vous l'offre bancaire gratuite pour les indépendants ? Avec un compte bancaire gratuit aux multiples fonctionnalités, une carte bancaire business premium gratuite, des assurances et assistances spécialement conçues pour le quotidien des pros, et des produits et services très utiles (solutions d’encaissement, assurances, compte à terme), vous allez pouvoir compter sur l’offre Bourso Business pour booster et simplifier votre activité. Grâce à une ouverture en quelques clics et à un accès unique à la même application (pour vos profils pro et perso), votre expérience bancaire sera grandement facilitée ! Sont concernées les entreprises individuelles et sociétés unipersonnelles dont le représentant légal est déjà titulaire à titre personnel d'un compte à vue BoursoBank. Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro !