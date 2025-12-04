 Aller au contenu principal
Les kits solaires, la solution pour faire des économies d’énergie à bas prix
information fournie par Le Particulier pour Conso 04/12/2025 à 08:30
Temps de lecture: 3 min

Les kits solaires permettent de faire des économies sur votre facture d’électricité pour un investissement inférieur à des panneaux classiques. ( crédit photo : Getty Images )

Avec la flambée des prix de l’électricité, les Français cherchent des solutions pour réduire leur consommation et réaliser des économies, tout en intégrant les enjeux environnementaux. Pour répondre à cette demande, des entreprises ont développé des kits solaires «plug and play», moins chers que des panneaux solaires et accessibles aux locataires.

L’autoproduction d’électricité devient enfin abordable

En 2026, le prix de l’électricité pourrait atteindre 117,29 euros par MWh. Il s’agit d’une augmentation de 44% par rapport au tarif actuel de 81,37 euros par MWh. Cette hausse pourrait peser lourd sur le budget des ménages français. Dans le même temps, la transition écologique est devenue une priorité pour nombre de nos concitoyens. Entre ces deux enjeux, les kits solaires « plug and play » («branche et utilise») peuvent être une solution entre économies et écologie.

Ces dispositifs permettent de produire sa propre électricité sans avoir besoin d’une installation solaire classique. Des marques comme EcoFlow , Anker ou encore Beem Energy ont développé des systèmes simples accessibles à partir de 500 euros . Le prix ne dépasse pas 1.500 euros . À titre de comparaison, une installation solaire classique coûte entre 7.000 et 50.000 euros selon la surface souhaitée. De plus, elle demande des travaux, des démarches administratives et souvent l’intervention d’un professionnel.

Ces performances s’adaptent aux besoins du quotidien

Un kit solaire « plug and play » est d’une puissance moyenne de 300 à 600 watt-crêt (Wc). Il peut générer entre 300 et 600 kWh par an. Cet équipement est suffisant pour alimenter des appareils du quotidien comme un réfrigérateur (environ 165 kWh/an), une box Internet (environ 100 kWh/an), un éclairage LED, des chargeurs de téléphone ou d’ordinateur. Des kits plus puissants, jusqu’à 1.000 Wc, permettent de couvrir une partie de la consommation d’appareils énergivores, un lave-linge ou un ordinateur portable.

Avec un prix moyen de l’électricité estimé à 0,25 euro/kWh en 2025, un kit produisant 500 kWh par an permet d’économiser 125 euros chaque année. Le kit pourrait donc être amorti en deux ou trois ans pour les plus performants. Contrairement aux installations solaires classiques, ces kits ne nécessitent ni pose sur toiture, ni raccordement complexe, ni intervention d’un professionnel. De plus, les garanties peuvent aller jusqu’à 20 ans, avec une durée de vie effective souvent comprise entre 25 et 30 ans.

Cette solution reste flexible pour tous les profils

Ces kits séduisent les étudiants voulant réduire leur facture d’électricité, les propriétaires de résidences secondaires à la recherche d’une solution simple pour alimenter leur logement ou les familles souhaitant gagner en autonomie sans se lancer dans de lourds travaux. Il est d’ailleurs possible de commencer par un petit kit, puis d’ajouter des panneaux ou des batteries supplémentaires au fil du temps, en fonction de l’évolution des besoins et du budget.

Avec un amortissement rapide, une installation simplifiée et une longue durée de vie, les kits solaires « plug and play » répondent efficacement aux défis actuels. Ils permettent de maîtriser les coûts face à la hausse continue des prix de l’électricité, gagner en autonomie sans dépendre des fournisseurs d’énergie ou réduire son empreinte carbone de manière accessible. Dans un contexte où l’électricité devient de plus en plus chère et où les tensions sur le réseau se multiplient, ces solutions sont un moyen d’économiser rapidement.

Pour les installer, nul besoin d’être propriétaire ou d’avoir un budget illimité. Il suffit d’avoir un balcon, un jardin, ou même une fenêtre bien exposée. En revanche, il faut être vigilant. Certains sites proposent des kits bien trop puissants, jusqu’à 3.000W. Il serait dangereux de brancher vos appareils sur un tel équipement sans qu’un professionnel agréé ne soit intervenu avant. Brancher ces équipements sur des multiprises ou des prises murales présente également des risques, selon les experts. Pour les utiliser en toute sécurité, ils doivent être branchés sur une ligne électrique dédiée, avec un disjoncteur associé.

Les 3 accessoires indispensables pour faciliter votre quotidien

Pour moins de 100 euros , il est possible de rendre un kit solaire « plug and play » bien plus efficace et autonome. Une batterie externe solaire, d’une capacité de 20.000 à 24.000 mAh, permet de stocker l’énergie produite dans la journée pour l’utiliser la nuit ou lors d’une coupure de courant, pour recharger un téléphone, maintenir la box Internet ou alimenter un éclairage LED. Un régulateur de charge PWM, souvent négligé, protège la batterie contre les surcharges et optimise la production, surtout pour les kits jusqu’à 500 Wc. Cela assure une plus grande longévité à l’installation. Enfin, un petit onduleur de 150W à 300W transforme le courant continu en 220V, permettant d’alimenter des appareils domestiques comme une box ou une lampe sans se soucier des compatibilités.

