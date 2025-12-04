information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/12/2025 à 08:30

Prime de Noël 2025 : quand arrive-t-elle sur votre compte ? / iStock.com - Natallia Dzenisenka

Une prime versée aux foyers les plus modestes

Selon un sondage CAF/Cofidis 2024, le budget des fêtes de Noël s'est élevé à 132 € pour le repas, 323 € pour les cadeaux et 27 € pour les décorations, soit un total de 482 €. Ce montant représentait, à cette période, plus de la moitié du revenu d'un couple au RSA avec deux enfants. Pour soutenir les plus fragiles face aux dépenses onéreuses de cette période de l'année, une prime exceptionnelle de Noël a été mise en place en 1998. Reconduite tous les ans, elle est attribuée aux bénéficiaires de certains minima sociaux, notamment le RSA (Revenu de solidarité active). Cette année, plus de 2,3 millions de foyers seront concernés par ce coup de pouce. La prime devrait être créditée, sans aucune démarche à effectuer, vers le 15 décembre par la CAF (Caisse d'allocations familiales), la MSA (Mutualité sociale agricole) ou France Travail (ex-Pôle emploi). Les associations d'aide aux personnes en situation de précarité soulignent le soutien financier, moral et psychologique que représente la prime de Noël pour les foyers les plus précaires. Elles regrettent cependant que la prime n'ait jamais été revalorisée depuis sa création il y a 25 ans, malgré l'inflation galopante.

Qui perçoit la prime, et combien ?

Les conditions pour en bénéficier ne changent pas. La prime de Noël est destinée aux bénéficiaires du RSA socle qui ont perçu un droit en novembre et/ou décembre 2025 (pour ceux dont le droit au RSA a commencé en décembre, la prime ne sera versée qu'en janvier). Les bénéficiaires qui cumulent RSA socle et prime d'activité peuvent aussi y prétendre, à condition que les revenus du foyer ne dépassent pas le montant du RSA socle, selon la composition du foyer. Une prime de Noël est également accordée par France Travail (ex-Pôle emploi) aux bénéficiaires de l'ASS (Allocation de solidarité spécifique), de l'AER (Allocation équivalent retraite, pour les demandeurs emploi n'ayant pas atteint l'âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour une pension à taux plein), ou de certaines allocations spécifiques : ACRE (aide à la création et à la reprise d'entreprise), RPS (Rémunération publique de stage), RFFT (Rémunération de formation France Travail)… Certaines prestations n'ouvrent pas droit à la prime de Noël : c'est le cas de l'ARE (Allocation de retour à l'emploi), de l'AAH (Allocation aux adultes handicapés) ou du minimum vieillesse. En 2025, le montant de la prime reste à 152,45 € pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'AER ou de la RFFT. Pour les bénéficiaires du RSA, il varie selon la composition du foyer : de 152,45 € pour une personne seule à 442,11 € pour un couple avec 4 enfants (60,98 € en plus par enfant supplémentaire). En cas d'absence de versement, il convient de contacter la CAF, la MSA ou France Travail après avoir bien vérifié ses informations personnelles (nombre d'enfants, situation familiale) et ses coordonnées bancaires.