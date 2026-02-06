4 bonnes pratiques à adopter si vous trouvez une carte bancaire perdue

Comment sécuriser la carte bancaire d'un inconnu que vous avez trouvée sur votre route ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Si vous trouvez par hasard une carte bancaire dans la nature ou dans un lieu public, ne la considérez pas comme un simple morceau de plastique. Plusieurs réactions saines et efficaces sont possibles, la priorité étant de mettre en sécurité la carte bancaire perdue et d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains…

1) Rester sur les lieux de la découverte quelques instants

Après avoir ramassé la carte bancaire tombée au sol, observez autour de vous si quelqu'un semble paniqué à l'idée d'avoir perdu un objet précieux. Si c'est le cas, approchez-vous de cette personne et demandez-lui ce qu'elle a perdu. En croisant les informations d'identité inscrites sur la carte bancaire, vous pourrez vérifier en temps réel s'il s'agit bien de son propriétaire. Cette remise en direct de la carte bancaire égarée vous dispensera des autres démarches présentées ci-après.

2) Déposer la carte bancaire dans la boîte d'une agence de sa banque

Si vous avez la possibilité de remettre la carte bancaire dans une agence bancaire de proximité, elle sera mise en sécurité et l'établissement bancaire fera le nécessaire dans les plus brefs délais pour recontacter le détenteur afin de l'accompagner dans la démarche de remplacement ou de récupération de sa carte.

3) Envoyer la carte bancaire à la banque du propriétaire

Pour sécuriser la carte bancaire perdue, il est conseillé de la poster dans une enveloppe minutieusement fermée et non affranchie, destinée à l'agence qui héberge le compte de son propriétaire. Vous trouverez l'adresse de l'établissement bancaire au verso de la carte.

Le saviez-vous ? Garder et utiliser une carte bancaire trouvée par terre s'apparente à une appropriation frauduleuse d'un moyen de paiement électronique. Le contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de 5 ans et à 375.000 euros d'amende (1).

4) À défaut, remettre la carte bancaire dans un commissariat local

Selon votre lieu d'habitation, vous aurez également la possibilité de déposer dans les meilleurs délais la carte bancaire égarée par son propriétaire dans un commissariat ou une gendarmerie de proximité. En indiquant où vous l'avez trouvée, les fonctionnaires pourront procéder à la recherche de son détenteur et à sa remise lors d'un prochain passage, sur présentation d'une pièce d'identité.

Il est déconseillé de tenter de retrouver le propriétaire par le biais des réseaux sociaux, du fait d'un grand nombre d'homonymes potentiels augmentant le risque d'erreur.

À noter : si vous trouvez la carte bancaire dans un portefeuille contenant d'autres papiers importants : carte nationale d'identité, carte Vitale, vous disposerez d'informations personnelles supplémentaires (dont photo, numéro de téléphone, adresse postale…) pour prendre contact aisément avec son détenteur.

Manipuler sa carte bancaire à l'extérieur peut conduire à sa perte. S'il vous arrive de trouver une carte bancaire sur votre chemin (magasin, rue, parking, transports publics…), mettez-vous à la place de son détenteur : agissez vite dans son intérêt pour lui éviter du stress et des opérations frauduleuses sur son compte.

