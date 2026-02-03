Quelles opérations fluides par carte bancaire s’effectuent sans accord explicite de la banque ?

Quelles opérations par carte bancaire aboutissent de manière fluide, sans accord explicite de la banque ? (Crédits: Pexels - energepic.com)

Si la banque bloque certaines opérations, c'est qu'il y a une justification liée à un risque pour la sécurité du compte ou à l'insuffisance de fonds disponibles sur celui-ci. Pourtant, certaines opérations bancaires s'effectuent simplement et sans délai. De quels cas s'agit-il ?

Le paiement sans contact pour les montants inférieurs à 50 euros et pas que…

En France, la limite pour les paiements sans contact est de 50 euros par transaction depuis 2020. Depuis juin 2024, tout va encore plus vite : pour une somme supérieure au seuil de 50 euros, le client est désormais dispensé d'insérer sa carte bancaire sur le nouveau terminal de paiement électronique (TPE) du point de vente : c'est ce que l'on appelle le «sans contact plus». L'apposition du support physique sur le TPE adapté et la saisie du code secret suffisent pour permettre la transaction (1).

Pour une carte bancaire dématérialisée enrôlée dans le smartphone («payment by wallet»), les données biométriques de l'utilisateur (touch ID, face ID…) permettent le paiement de sommes au-delà de 50 euros, sans obligation de saisie du code confidentiel.

Bon à savoir : bien que fluide, le paiement sans contact ne dispense pas une interrogation par la banque du solde bancaire et des plafonds de paiement du client, qui se fait instantanément lors du passage en caisse chez BoursoBank.

Le paiement de certains abonnements ou services récurrents

Une autorisation initiale est transmise par la banque lors de la mise en place du contrat passé avec le tiers. Les paiements périodiques suivants peuvent être effectués sans nouvelle demande. Une information préalable est envoyée en amont au client prélevé pour lui rappeler le prochain prélèvement automatique.

En cas d'avis contraire, l'utilisateur peut résilier à temps le service et empêcher ainsi l'exécution de l'opération de paiement planifiée par le fournisseur.

Chez BoursoBank, ce rappel automatique joue le rôle d'un contrôle préventif, au cas où ce prélèvement serait indésirable ou frauduleux.

Le saviez-vous ? En cas d'augmentation du prix appliqué dans un contrat BtoC, le fournisseur est tenu d'informer le client à l'aide de plusieurs canaux (email, sms, courrier…) de la prochaine échéance tenant compte de la nouvelle tarification.

Le paiement différé de réservations réalisées avec la carte bancaire

Dans le cadre d'une réservation de voiture de location, d'une nuit d'hôtel ou de loisirs, l'empreinte initiale de la carte bancaire prise pour activer le service sera réutilisée à la fin de la prestation ou au départ du client pour finaliser le paiement dans la limite du montant estimé, convenu lors de la réservation.

Comment fonctionne la préréservation avec la carte bancaire ? Elle rassure le loueur sur la disponibilité des fonds sur le compte de son client et permet aussi une souplesse en cas de changement d'avis de celui-ci, qui peut, à certaines conditions, modifier ou annuler son projet. Ainsi, le paiement ultime n'intervient qu'après avoir recouru au service, en intégrant les éventuels ajouts tels que nuitée supplémentaire, boissons etc. dans un paiement complémentaire (2).

Néanmoins dans cette phase, un contrôle bancaire s'opère, invisible pour le client, qui finalise sa transaction sur les bases du premier accord.

Le paramétrage des plafonds de retraits et de paiements

Selon les conditions générales en vigueur entre le client et sa banque sur le fonctionnement de sa carte bancaire, il est possible de modifier en autonomie les plafonds de retraits et de paiements initialement fixés pour conserver une souplesse avec sa carte bancaire pour ses besoins imprévus ou exceptionnels.

BoursoBank prend en compte cette évolution temporaire des besoins du client qui ne subit alors aucun stress, ni aucune attente de réponse de la part de son établissement. Par exemple, le paramétrage immédiat de nouveaux plafonds s'effectue, sous réserve d'éligibilité, en quelques clics seulement et ce 24/7.

L'utilisation de la carte bancaire malgré un dépassement du solde

Si la carte bancaire détenue le permet, le dépassement du solde bancaire peut être toléré à titre exceptionnel, même s'il s'avère particulièrement coûteux pour le client du fait de frais bancaires générés automatiquement. Un découvert constaté sur le compte bancaire n'occasionne pas une demande d'autorisation préalable si le montant concerné reste en deçà du seuil maximal stipulé dans la convention, et sur un nombre limité de jours consécutifs.

A noter : certaines notifications sécurité de la banque avertissent le client, sans pour autant empêcher la réalisation des opérations en cours, qui relèvent de sa propre responsabilité.

Une fluidité dans les transactions liées à la carte bancaire ne signifie pas pour autant une absence de contrôle, bien au contraire. En effet, combiner expérience client optimisée et surveillance des risques est un enjeu clé pour les établissements bancaires.

