Frais bancaires 2026 : comment les réduire malgré la hausse prévue ?

Qu'attendez-vous pour diminuer le montant de vos frais bancaires en 2026 ?

Une hausse sensible des frais bancaires est annoncée pour 2026, avec un impact possible sur le budget des ménages selon l'établissement qui héberge leurs comptes. À quoi faut-il s'attendre ? Tous les clients du secteur bancaire sont-ils concernés ?

Quelle est la tendance pour les frais bancaires 2026 ?

Selon l'enquête annuelle de l'association CLCV, les résultats 2026 montrent une hausse du tarif moyen des paniers de services d'environ 3% en métropole, tous profils confondus (1).

Pour le comparateur Panorabanques.com, cette hausse se traduit par un montant moyen de 191,90 euros payé par chaque Français en 2026 (2).

Quelles sont les causes de la hausse des frais bancaires en 2026 ?

Plusieurs types de frais en hausse participent à l'augmentation globale des frais bancaires 2026.

Frais de tenue de compte (augmentation de 6,39%). Ils s'élèvent en moyenne à 24,64 euros par an.

Prix des cartes bancaires (de + 2,07% à + 2,29%).

(de + 2,07% à + 2,29%). Coût des retraits déplacés en hausse de 14,9% (2),en raison d'un abaissement du nombre d'opérations inclus dans la franchise prévue et du surcoût unitaire appliqué au-delà de ce seuil).

Frais liés aux incidents de paiement.

Le saviez-vous ? Les packages ou bouquets de services bancaires ne sont avantageux que dans 26,37% des cas pour le profil «consommateur moyen» et dans 47,25% de ceux appartenant au profil «gros consommateur». Pour le «petit consommateur», cette formule est rarement intéressante, du fait d'une moindre appétence de cette catégorie de clients pour les différents services proposés (1).

Voici comment réduire immédiatement le montant de vos frais bancaires

Les banques en ligne peuvent offrir des conditions plus économiques à leurs clients. BoursoBank se distingue notamment par plusieurs spécificités qui contribuent à un montant moyen de frais bancaires inférieur à 10 euros par an et par client (3).

Frais de détention et d'utilisation des cartes bancaires WELCOME et ULTIM pour les particuliers : gratuits (sous réserve d'un paiement mensuel ou sans conditions pour la version dématérialisée).

Frais liés aux transactions à l'étranger : paiements en devises gratuits et illimités à l'étranger avec les cartes WELCOME, ULTIM et de l'Offre METAL.

Frais de succession : BoursoBank ne se contente pas de les plafonner à 857 euros conformément à la réglementation ; les frais bancaires de succession chez BoursoBank sont désormais totalement gratuits pour ses clients, quel que soit le montant de la succession.

Frais pour commission d'intervention : inexistants chez BoursoBank.

Avec BoursoBank, le montant potentiel des économies à engranger en matière de frais bancaires peut atteindre 246 euros par an, par rapport aux acteurs les plus chers du marché (4).

A savoir Avez-vous pensé à consulter votre R.A.F ? Le relevé annuel de frais (R.A.F) est le document officiel obligatoire dans lequel sont décrits tous les tarifs bancaires appliqués. Envoyé par courrier ou disponible sur l'Espace client, il mentionne notamment les cas à l'origine d'une facturation éventuelle de votre banque.

Pour minimiser vos frais bancaires cette année, il n'est pas nécessaire de restreindre vos opérations bancaires ou d'accepter des facturations évitables. Choisissez plutôt une banque qui place la préservation du pouvoir d'achat de ses clients au sommet de ses priorités.

OSEZ CHANGER POUR BOURSOBANK Pour être acteur de vos économies en 2026, choisissez BoursoBank ! N'attendez plus pour ouvrir un compte bancaire chez BoursoBank. Ce n'est pas un hasard si 8,3 millions de clients l'ont déjà rejointe : banque française, la moins chère pour la 18e année consécutive (1) qui mise pour son développement sur le fait de redonner du pouvoir d'achat à ses clients (frais bancaires gratuits ou minimisés, offres parrainage, remises partenaires ou cashback dans plus de 160 enseignes…). Et tout cela, avec une satisfaction client éprouvée dans leurs opérations réalisées depuis l'appli bancaire : elle est classée 1ère en France et 3e application bancaire mondiale (2).

Si vous êtes déjà client BoursoBank, mais encore «multibancarisé», vous pouvez amplifier le montant de vos économies potentielles jusqu’à 246 euros par an sur les frais bancaires, en demandant une mobilité bancaire qui fera de BoursoBank votre banque principale. Pensez-y !

