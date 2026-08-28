Changer de région pour le travail : comment préparer financièrement son déménagement ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 28/08/2026 à 17:11

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Une mobilité professionnelle peut rapidement peser sur le budget. Quelques précautions permettent pourtant de mieux anticiper ce changement de région.

Changer de région pour le travail ne se résume pas au prix du camion et des cartons. Une mobilité professionnelle peut faire apparaître, en quelques semaines, une série de dépenses qui se cumulent : trajets pour visiter des logements, dépôt de garantie, frais d’agence, premier loyer, éventuel chevauchement entre deux logements, réexpédition du courrier, mise en service de l’énergie et d’Internet ou assurance habitation. Avant d’accepter une mutation ou un poste loin de chez soi, mieux vaut donc établir un budget d’installation distinct du budget mensuel habituel, avec une marge pour les imprévus.

Le logement, premier poste à intégrer dans son budget

Le premier travail consiste à chiffrer le changement de vie dans son ensemble. Au coût du déménagement s’ajoutent parfois une location temporaire pendant la période d’essai, des allers-retours avec l’ancienne région, l’achat d’un véhicule si les transports sont moins développés ou des frais liés aux enfants. Un couple doit également anticiper l’éventuelle baisse de revenus du conjoint pendant sa recherche d’emploi. L’objectif est de projeter les recettes et les dépenses sur plusieurs mois, et pas uniquement jusqu’au jour de l’emménagement.

Le logement constitue généralement le poste le plus lourd . Avant de signer, il est utile de comparer les loyers ou les prix d’achat dans plusieurs quartiers, mais aussi les dépenses qui entourent le bien : charges, transports domicile-travail, stationnement, énergie et assurance. Lorsque c’est possible, louer quelques mois avant d’acheter permet de découvrir réellement la ville et d’éviter une décision immobilière trop rapide. Pour un achat, il faut aussi intégrer les frais d’acquisition, les travaux éventuels et le coût d’un crédit relais si l’ancien logement n’est pas encore vendu.

Une trésorerie de précaution pour absorber les premiers mois

Cette préparation passe aussi par une réserve de trésorerie disponible. Même lorsque le nouvel emploi est déjà signé, une période d’essai, un décalage de salaire ou une dépense imprévue peuvent tendre le budget. Centraliser ses opérations facilite alors le suivi. Chez BoursoBank, le compte courant est sans frais de tenue de compte et permet notamment de suivre ses dépenses en temps réel, de paramétrer des alertes et d’utiliser Wicount pour catégoriser revenus et dépenses, fixer des objectifs et agréger d’autres comptes. Les virements classiques et instantanés sont également gratuits.

Il faut ensuite vérifier les aides auxquelles la mobilité peut ouvrir droit . Pour les salariés du privé, la convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir la prise en charge de certains frais. Le Fonds de solidarité pour le logement peut, selon les ressources et les règles du département, contribuer au dépôt de garantie, au premier loyer, aux frais d’agence, à l’assurance habitation ou au déménagement. Les familles d’au moins trois enfants peuvent, sous conditions, demander la prime de déménagement de la Caf ou de la MSA, plafonnée à 1 147,58 euros pour trois enfants entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, avec 95,63 euros par enfant supplémentaire.

Les démarches à anticiper avant de s’installer durablement

Les agents récemment entrés dans la fonction publique de l’État peuvent également être concernés par l’aide à l’installation des personnels de l’État, dont le montant maximal varie de 700 à 1 500 euros selon la situation. Avant d’avancer des frais, mieux vaut donc interroger son employeur, sa caisse d’allocations et les organismes compétents. Il est tout aussi utile d’anticiper les démarches bancaires. Avec EasyMove, BoursoBank propose par exemple de prendre en charge le transfert des prélèvements récurrents et des bénéficiaires de virements lors d’un changement de banque, ce qui peut simplifier cette période de transition.

Enfin, si la mobilité professionnelle s’accompagne d’un projet d’achat, le financement doit être testé avant de s’engager. BoursoBank propose un crédit immobilier géré en ligne , avec une réponse de principe immédiate, sans frais de dossier et avec un conseiller dédié, sous réserve d’éligibilité. Les financements concernent notamment la résidence principale, secondaire ou l’investissement locatif, à partir de 100 000 euros et sur 7 à 25 ans. Pour les logements classés A ou B au DPE et certains achats en VEFA, une remise de 0,10 point sur le taux est annoncée. Préparer son déménagement financièrement, c’est donc articuler budget, trésorerie, aides et financement avant la remise des clés.