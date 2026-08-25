Dans quels départements les courses au supermarché sont-elles les moins chères ?

Le prix des courses varie énormément d'un département à l'autre. (illustration) (jarmoluk / Pixabay)

Vous vivez en Vendée ou en Haute-Marne ? Alors vous faites partie des Français pour qui les courses sont les moins chères. C'est le résultat d'une étude réalisée l'institut A3 Distrib et relayée par le journaliste conso Olivier Dauvers . Ces deux départements présentent un indice de prix de 97,1 pour une moyenne nationale à 100. Les Côtes-d'Armor complètent le podium (97,3) puis viennent la Mayenne (97,4) et le Finistère (98).

Les habitants des zones urbaines pénalisés

Pour les besoins de cette enquête, 91 millions de prix de produits strictement comparables ont été analysés via les drive des principales enseignes de grande distribution. Le fond du classement est occupé essentiellement par des départements franciliens. Paris est le plus cher avec un indice de 117,2, devant les Hauts-de-Seine (110,3), le Val-de-Marne (108,6), les Alpes-Maritimes (106,4) et les Yvelines (106,2).

D'après cette étude, faire ses courses à Paris coûte donc environ 20% plus cher qu'en Vendée. « L’explication réside à la fois dans les coûts d’exploitation (plus faibles que dans des départements très urbanisés) mais également dans l’emprise locale des indépendants : Leclerc, Intermarché et U. Non seulement, leurs indices moyens sont bien placés, mais ils contraignent aussi leurs concurrents à être plus agressifs » , explique Olivier Dauvers.