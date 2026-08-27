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Carte bancaire : cette évolution pourrait bientôt changer vos paiements
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information fournie par Boursorama avec LabSense 27/08/2026 à 08:30
Le code PIN à 4 chiffres validant les paiements par carte bancaire pourrait bientôt faire partie du passé. Avec la biométrie ou l'authentification sans contact, la technologie a fait évoluer le mode de validation des transactions. Le code traditionnel est-il en voie d'être détrôné ?

Carte bancaire : cette évolution pourrait bientôt changer vos paiements / iStock.com - Ridofranz

Carte bancaire : cette évolution pourrait bientôt changer vos paiements / iStock.com - Ridofranz

Une évolution technologique constante

Le code PIN, code confidentiel à 4 chiffres, est encore très utilisé dans les opérations liées à la carte bleue, et il reste le moyen de sécurisation privilégié pour ce type de paiements. Mis en place grâce à l'avènement des cartes à puce, c'est un moyen simple, rapide et efficace qui permet de vérifier que l'utilisateur de la carte en est bien le propriétaire. Ce système traditionnel présente cependant quelques défauts : oubli possible du code, vulnérabilité à la fraude (la discrétion lors de la saisie n'est pas toujours de mise), transactions ralenties par la saisie du code. Pour pallier ces limites, de nouveaux outils se sont développés, tels que carte biométrique, paiement sans contact (avec limite de montant), paiement mobile par smartphone ou objets connectés, passkeys (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) pour les paiements en ligne, validations intégrées dans les applications bancaires. Outre un renforcement de la sécurité des opérations, cette mutation technologique permet une plus grande fluidité pour les utilisateurs. Ces nouvelles approches ne sonnent pas forcément le glas du code à 4 chiffres, mais elles montrent que le code PIN va devenir moins central et prendre davantage la fonction de validation complémentaire ou de secours.

Les nouveaux systèmes et leurs limites

La biométrie est l'illustration la plus flagrante de cette révolution technique. Des cartes de même format que les anciennes sont capables d'intégrer un capteur d'empreinte digitale, qui permet à l'utilisateur d'y apposer simplement son doigt avant d'effectuer son paiement sur le terminal. L'intérêt est autant pour le consommateur (moins de saisie, validation immédiate, sécurité renforcée) que pour le commerçant (moins de ralentissements à l'encaissement en cas de file d'attente). Ces cartes, en cours de développement, pourraient remplacer à l'avenir le code PIN. Le paiement en ligne n'est pas en reste dans ce déploiement de moyens performants. Des systèmes plus simples offrent une plus grande rapidité et renforcent la sécurité des manipulations. Ainsi, les applications bancaires permettent de valider directement une transaction depuis un téléphone, via un système "d'authentification forte" qui remplace le code à 4 chiffres par la reconnaissance biométrique (empreinte digitale, traits du visage) ou la saisie d'un mot de passe. D'autres modes de contrôle plus spécifiques sont basés sur l'analyse du comportement du consommateur en étudiant ses habitudes d'achat, sa localisation ou sa façon d'utiliser un appareil. Si le comportement semble habituel, l'opération est validée. Si une anomalie est détectée, une vérification supplémentaire peut être demandée à l'utilisateur. Tous ces systèmes innovants répondent à des exigences strictes en matière de protection des données personnelles et de sécurité. Pour les professionnels, investir dans des équipements performants devient un atout commercial incontournable pour satisfaire le client. Ainsi, les banques doivent miser sur des équipements compatibles et les commerçants doivent s'équiper de TPE (terminaux de paiement électroniques) adaptés, capables d'effectuer les mises à jour de sécurité et de paramétrer facilement les nouvelles normes et les changements de référentiels. Le coût important de cette transition explique son développement très progressif. L'autre inconvénient concerne l'accessibilité pour tous. Certains utilisateurs, notamment les personnes âgées ou peu familières des nouvelles technologies, restent en effet très attachés au traditionnel code à 4 chiffres, ce qui peut constituer un frein à la progression de ces nouvelles solutions.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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