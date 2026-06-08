Déménagement, assurance habitation… Comment réduire votre budget logement dès à présent ?

C'est l'été : allégez votre budget logement en optimisant vos frais de déménagement et votre cotisation MRH (Visuel Adobe Stock généré à l'aide de l'IA)

Envie de changement et de renouveau ? Si votre budget est serré, profitez-en pour faire des économies sans renoncer à vos projets : déménagements moins chers, révision des équipements de la maison et assurance habitation optimisée.

Pourquoi déménager plutôt à la fin du printemps ?

Le retour du beau temps donne envie de bouger. Si certains particuliers choisissent cette période pour déménager, ce n'est pas lié aux hasards du calendrier. En effet, changer de logement avant l'été s'avère moins cher et moins stressant pour vous.

Tout d'abord, les plannings pour la location de camionnettes sont plus vides et les équipes des sociétés de déménagement sont plus disponibles. Ensuite, une météo plus favorable réduit les temps de trajet et de chargement/déchargement : aucun surcoût ne viendra s'ajouter au devis pour cette raison. Également, des remises sur les prix pratiquées par les différents acteurs peuvent inciter à la signature du devis.

Ainsi, avant l'été, vous échapperez à l'augmentation tarifaire mécanique sur les prestations de déménagement, couramment constatée entre juin et septembre (1). Enfin, des proches sont souvent plus mobilisables qu'en été pour un renfort familial sur place.

Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre habitation et qu'il s'agisse de votre résidence principale ou secondaire, déménager d'habitation à la fin du printemps s'avérera rentable pour votre portefeuille et plus facile pour l'organisation.

Bon à savoir : si vous êtes client BoursoBank et adhérent du programme gratuit d'avantages The Corner, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels chez Les Gentlemen du Déménagement : il va faire bon bouger (de ville ou de domicile), tout en maîtrisant votre budget.



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Faites entretenir vos équipements pendant l'inter-saison pour des tarifs plus bas

N'attendez pas les pics de saisonnalité pour procéder à certains entretiens domestiques recommandés dans votre habitation, que vous soyez dans un immeuble collectif ou dans une villa individuelle.

Intérieurs : ramonage de la cheminée, révision de la chaudière et de la climatisation.

Extérieurs : révision de la toiture pour éviter les fuites et infiltrations.

Pratiqués à titre préventif, ils vous éviteront des dégâts parfois coûteux dans votre habitation ou un dysfonctionnement ponctuel de vos installations au moment où vous en aurez le plus besoin.

Bon à savoir : après une intervention, conservez la facture et le certificat remis par le professionnel. Ils pourront vous être réclamés par votre assurance habitation en cas de sinistre ou de besoin d'information.

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Assurance habitation : comment profiter des beaux jours pour payer moins cher ?

Que vous vous installiez à une nouvelle adresse ou que vous profitiez des beaux jours pour mettre à plat vos contrats d'assurance et différents abonnements de la maison, voici quelques actions concrètes à mener sans bouger de chez vous :

Étudiez d'autres offres d'assurance habitation à l'occasion d'un “grand ménage de printemps” administratif et budgétaire (via des simulateurs en ligne).

à l'occasion d'un “grand ménage de printemps” administratif et budgétaire (via des simulateurs en ligne). Ajustez certaines garanties (objets de valeur, surfaces, etc.) selon votre usage réel et le niveau de sécurisation de votre habitation (alarme, qualité des serrures et types de portes de votre habitat).

(objets de valeur, surfaces, etc.) selon votre usage réel et le niveau de sécurisation de votre habitation (alarme, qualité des serrures et types de portes de votre habitat). Activez les options utiles de votre assurance habitation si elles correspondent à vos équipements et installations, pour une meilleure longévité et une sérénité mesurable au quotidien. Avant l'été, c'est le retour des activités de plein air et la remise en route des appareils extérieurs : pensez-y !

de votre assurance habitation si elles correspondent à vos équipements et installations, pour une meilleure longévité et une sérénité mesurable au quotidien. Avant l'été, c'est le retour des activités de plein air et la remise en route des appareils extérieurs : pensez-y ! Identifiez les avantages tarifaires possibles auprès de votre compagnie (regroupement de contrats, offre de saison…).

Chez BoursoBank, l'assurance habitation Alabri va attirer l'attention des petits budgets et des occupants à la recherche d'une cotisation juste et claire. Elle est accessible à partir de 5,60 euros par mois (2). Pour 64% des adhérents Alabri interrogés, l'économie réalisée s'élève à 136 euros par an en moyenne (3). En ce moment, les détenteurs de l'assurance auto Carapass peuvent bénéficier d'une remise exceptionnelle de 50 euros en souscrivant Alabri*; l'économie peut même atteindre 100 euros avec la souscription de Carapass et d'Alabri*.

A savoir Les options de l'assurance habitation : facultatives mais bien utiles ! Chez BoursoBank, vous êtes libre de souscrire ou non certaines options proposées qui correspondent à votre mode de vie et aux équipements de la maison (jardin, piscine & spa, loisirs et environnement). Réfléchissez selon votre degré d'utilisation des installations, leur exposition quotidienne aux risques et personnalisez ainsi votre niveau de protection dès le début de la saison. Vous êtes propriétaire ou locataire de votre habitation ? Les deux profils sont éligibles.

Faites le point sur les dépenses liées au logement (dont assurance habitation) et identifiez les marges de manœuvre possibles pour dégager des économies en faveur d'autres postes du budget.

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Ces équipements domestiques et de loisirs que vous pourriez protéger davantage

*Du 03/06/2026 au 01/07/2026 :

• 100€ offerts pour toute nouvelle souscription de deux contrats d'assurance dans la période définie : un contrat Alabri et un contrat Carapass,

ou

• 50€ offerts pour toute nouvelle souscription à un contrat Alabri dans la période définie si vous détenez déjà un contrat Carapass au 02/06/2026 (nouvelle offre d'assurance commercialisée depuis le 08/09/2025) et à jour de ses cotisations,

ou

• 50€ offerts pour toute nouvelle souscription à un contrat Carapass dans la période définie si vous détenez déjà un contrat Alabri au 02/06/2026 et à jour de ses cotisations.

Les contrats doivent être souscrits par un même client pour bénéficier de l'offre. Les souscriptions durant la période de l'offre promotionnelle (03/06/2026 – 01/07/2026) doivent prendre effet au plus tard au 01/09/2026. Le remboursement sera versé sur le compte bancaire BoursoBank au plus tard le 10/11/2026, et sous réserve que les contrats soient toujours en cours et à jour de leurs cotisations au 31/10/2026.

Les montants ne sont pas cumulables entre eux. Un même client ne peut bénéficier que d'un seul avantage dans le cadre de la présente offre, correspondant soit à un versement de 100 €, soit à un versement de 50 €, selon sa situation.

(1) https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/demenager/combien-coute-demenagement-ideal-article-20378.html

(2) Tarif obtenu pour une assurance incluant les garanties essentielles pour un locataire occupant un appartement de 1 pièce à Charmauvillers (25470), au dernier étage, construit après 2000, sans dépendance, et un montant déclaré de 5.000 € pour les objets usuels avec une franchise de 300 €, sans objet de valeur et sans option complémentaire.

(3) D'après une étude Audirep menée pour Sogessur du 13 au 24 janvier 2025 auprès de 429 souscripteurs à l'assurance Alabri. En savoir plus

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous cherchez une assurance habitation complète et ajustable selon vos besoins ? Avec Alabri, optez pour une assurance habitation pour tous, à petit prix, sur mesure et 100 % en ligne. Personnalisez le montant de couverture de vos objets du quotidien et objets de valeur. Ajustez également le montant de vos franchises. Obtenez votre tarif en 3 clics et suivez notre conseil personnalisé pour une protection optimale de votre toit et de votre mobilier. Désormais, retrouvez également 4 nouveaux packs d'options disponibles pour une expérience complète de l'assurance du quotidien, au service de vos équipements de jardin, de piscine & spa, de loisirs et de vos installations écologiques. Découvrir Alabri, l'assurance habitation à petit prix