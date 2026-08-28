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Tri des déchets : cette erreur peut désormais vous coûter jusqu’à 450 euros
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information fournie par Boursorama avec LabSense 28/08/2026 à 08:30
Vous avez confondu poubelle bleue et poubelle jaune, et considérez que ce léger faux pas chromatique ne porte pas (trop) à conséquence.? Détrompez-vous ! Depuis le 5 juin 2026, les règles de tri et de collecte des déchets ont été durcies. Un décret publié au Journal officiel visant à responsabiliser les Français, réduire les erreurs de tri et dire stop aux dépôts sauvages, renforce les sanctions envers les contrevenants. Résultat, mieux vaut viser la bonne poubelle, car un mauvais atterrissage peut donner lieu à une amende salée !

Tri des déchets : cette erreur peut désormais vous coûter jusqu’à 450 euros / iStock.com - David Petrus Ibars

Tri des déchets : cette erreur peut désormais vous coûter jusqu’à 450 euros / iStock.com - David Petrus Ibars

Comment bien trier ? Petite piqure de rappel...

Derrière les bacs multicolores se cache une logique simple… à condition de ne pas se tromper de nuance. La poubelle bleue - quand elle existe encore, car une majorité de communes l'a supprimée - est la grande amie du papier : journaux, prospectus ou courriers, tout ce qui s’imprime y trouve sa place. La poubelle jaune, qu'on trouve désormais partout, accueille le contenu de la poubelle bleue et les emballages : bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, canettes, boîtes métalliques, mais aussi les emballages en carton. La poubelle verte est réservée au verre, et uniquement au verre : bouteilles, pots, bocaux, mais pas les vitres ni la vaisselle cassée, qui doivent suivre une autre filière. Enfin, le réceptacle marron est dédié aux biodéchets : restes de repas, épluchures, marc de café, fleurs fanées… tout ce qui se composte naturellement. En résumé, chaque couleur raconte une histoire : bleu pour ce qui s’écrit, jaune pour ce qui emballe, vert pour ce qui se boit, et marron pour ce qui se décompose.

Un nouveau barème d’amendes beaucoup plus sévère

Le décret n°2026-433 a reclassé plusieurs infractions liées aux déchets en contraventions de 3ᵉ classe, faisant bondir le montant des amendes. Les municipalités sont désormais encouragées à renforcer les contrôles : agents assermentés, vidéosurveillance, relevés de dépôts sauvages… le tri se surveille de beaucoup plus près qu’auparavant. Et la moindre erreur peut coûter cher : jeter une bouteille en verre dans la poubelle du carton, déposer un sac à côté d’un conteneur ou utiliser un contenant non conforme expose désormais à une sanction qui grimpe rapidement. Le tarif commence à 45 € si vous payez dans les quinze jours, passe à 68 € dans les 45 jours. Il bondit à 180 € en cas de retard… et peut atteindre 450 € si l’affaire est portée devant le tribunal de police. Le durcissement ne s’arrête pas là. Dans les zones protégées - parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés... - les dépôts sauvages relèvent désormais d’une contravention de 4ᵉ classe, avec une amende forfaitaire de 135 €, pouvant monter jusqu’à 750 € après le jugement. Laisser un bac à ordures sur la voie publique en permanence peut également coûter jusqu’à 750 €, tandis que l’abandon de déchets dans l’espace public peut atteindre 1 500 € dans les cas les plus graves (contravention de 5e classe). Autant dire que trier vos ordures et éviter de souiller la nature n’ont jamais été aussi stratégiques !

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
8 commentaires
  • 09:52

    L'état est probablement défaillant mais au vue du volume de déchet mettre en place une filière de recyclage fiable sur tout le territoire est long, se compte en dizaine d'année, et évidemment très couteux. Alors en attendant si vous ne voulez pas être toujours plus pollué par vos rejets commencez par vous sentir concerné, l'exemplarité ça a du bon et c'est surtout primordial pour avoir un minimum de poids pour contraindre les pouvoirs publics.

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