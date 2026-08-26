information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/08/2026 à 08:30

Garage, box, place de parking : faut-il les assurer ? / iStock.com - ChiccoDodiFC

Garage, box et place de parking en copropriété

Vous vivez en copropriété ? Que vous soyez locataire ou copropriétaire, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile (même si vous êtes copropriétaire non occupant). Lors de votre souscription, vous devez préciser tous les éléments qui constituent votre bien. Le garage, le box ou encore la place de parking en font partie. Il est tout de même à noter que l’assurance d’une place de parking dépend de votre propre statut. Si vous êtes propriétaire de la place, c’est à vous de l’assurer. Si la copropriété est propriétaire de la place, c’est à elle de prendre en charge l’assurance la concernant. Si le statut de la place n’est pas clair, tournez-vous vers le syndic de copropriété afin de savoir qui doit s’occuper de l’assurance.

Autres cas

Lorsque votre garage communique avec votre habitation, il est assuré avec celle-ci (contrat d’assurance multirisques habitation). Sans communication avec les locaux d’habitation, il doit être déclaré à la compagnie d’assurance afin qu’elle puisse l’inclure dans votre offre en tant que dépendance. Une extension de garantie sera alors mise en place. Attention, un véhicule garé dans un garage n’est pas couvert par l’assurance de ce dernier. Un véhicule doit avoir sa propre assurance. Rapprochez-vous de votre assureur pour couvrir votre véhicule, si ce n’est pas déjà fait, car c’est une obligation. Votre garage ou votre box se trouve dans votre commune d’habitation mais à une autre adresse que celle de votre domicile ? Votre statut d’occupation est le même pour l’habitation que pour le garage ou le box ? La compagnie d’assurance peut assurer le bien concerné en tant que dépendance. S’il est situé sur une autre commune, un autre contrat devra normalement être souscrit. Néanmoins, certaines compagnies d’assurance tolèrent un rayon de quelques kilomètres. Contactez votre assureur pour en savoir plus sur ce qu’il propose, il se peut que certaines options vous intéressent. Il faut savoir qu’un propriétaire peut ne pas assurer son garage/box avec son habitation (hors copropriété). Cependant, cela est fortement déconseillé car risqué. En cas de sinistre, le propriétaire devra payer pour réparer les dégâts voire indemniser les victimes s’il y en a. Pour un locataire, l’assurance garage/box est généralement rendue obligatoire par le contrat de bail. Si le garage/box est associé au logement, il s'agit d'une obligation légale. Il peut par exemple souscrire une garantie responsabilité civile. Le prix de l’assurance dépend de la superficie du bien, du type de bien ou encore de ce qu’il contient.

On récapitule

Selon les compagnies d’assurance et les contrats qu’elles mettent en place, les box, garages et places de parking peuvent être considérés comme faisant partie de l’habitation, comme étant des dépendances ou comme étant des biens à part entière. Un locataire a obligation d’assurer un garage/box. En copropriété, les locataires et copropriétaires (même non occupants) doivent souscrire une assurance responsabilité civile. Vous avez des questions, des doutes ? Contactez votre assureur afin qu’il vous éclaire et vous conseille.