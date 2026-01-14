Déménagement : les 3 aides financières qu'il est possible d'obtenir lors d'un changement de domicile

information fournie par Moneyvox • 14/01/2026 à 11:11

3 aides à connaitre si vous déménagez ( Crédits photo: © Alex Yeung -stock.adobe.com)

Location d'un camion, carburant, péage, services d'un déménageur… changer de lieu d'habitation a un coût. Heureusement, 3 aides financières peuvent être accordées dans le cadre d'un déménagement.

Vous avez pour projet de déménager ? Que vos cartons soient déjà faits ou que vous soyez simplement en train d'envisager de changer de domicile, vous ignorez peut-être que vous pouvez obtenir des aides financières pour concrétiser votre déménagement sans vous ruiner. Quelles sont les aides au déménagement existantes ? Qui peut en profiter ? Quelle somme d'argent est-il possible d'obtenir et dans quelles conditions ? Le point sur les 3 dispositifs en vigueur.

Aide n° 1 : la prime de déménagement de la CAF ou de la MSA

La Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent accorder une aide financière dans le cadre d'un déménagement. Un coup de pouce dont le montant peut aller jusqu'à 1 138,49 euros depuis le 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2026, à la condition d'avoir au moins 3 enfants à charge. Une somme révisée chaque année à laquelle peuvent s'ajouter 94,87 euros supplémentaires par enfant en plus.

Les familles nombreuses qui souhaitent déménager peuvent effectuer leur demande d'aide auprès de la CAF ou de la MSA dans les 6 mois qui suivent le déménagement. Elles doivent être en mesure de fournir les justificatifs des frais engagés, à l'image de la facture d'une entreprise de déménagement, de la location d'un camion, du carburant utilisé ou des péages d'autoroute payés. Elles doivent en outre bénéficier de l'Aide personnalisée au logement (APL) ou de l'Allocation de logement familiale (ALF) au titre du nouveau logement occupé.

Aide n° 2 : les aides du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Vous rencontrez de graves difficultés pour payer votre premier loyer, les frais d'agence, les frais de déménagement, l'assurance multirisques habitation de votre logement ou encore le dépôt de garantie demandé par le propriétaire du bien ? Le Fonds de solidarité pour le logement peut vous venir en aide. Chaque département dispose de son propre FSL. Les règles d'attribution et le montant des aides peuvent donc varier d'un secteur géographique à un autre.

Aide n° 3 : l'aide à l'installation de la fonction publique de l'Etat

Les personnels d'Etat qui déménagent peuvent bénéficier d'un dispositif d'aide spécifique afin, par exemple, de régler le montant de leur premier loyer ou les frais d'agence immobilière. En effet, le ministère chargé de la Fonction publique est en mesure de proposer une aide au déménagement dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros. Une somme plafond réservée aux personnes emménageant dans une zone dite tendue en vertu de la loi Alur ou lorsque la personne en question est principalement affectée à un quartier prioritaire de la politique de la commune.

En-dehors de ces deux cas particuliers, l'aide à l'installation des personnels de l'Etat est plafonnée à 700 euros. Par ailleurs, le revenu fiscal de référence du foyer qui déménage doit être inférieur ou égal à un certain montant, et cette aide ne peut donc pas être obtenue par l'ensemble des personnes affectées à la fonction publique de l'Etat.

En bonus : les jours de congés pour déménagement

Préparer les cartons, trouver un nouveau logement, réserver un camion, changer de contrat d'énergie… préparer et concrétiser un déménagement demande du temps. S'il n'existe pas de dispositif légal relatif à l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un déménagement, il est parfois possible d'obtenir un congé pour déménagement. En effet, certaines entreprises ont signé des accords en ce sens. Des conventions collectives peuvent également prévoir une telle mesure.