Un million d'euros pour la maison la plus étroite de Londres

La maison la plus étroite de Londres est à vendre pour 950.000 livres soit 1,1 million. crédit photo : Winkworth Shepherd's Bush

« À vendre maison de poupée, avec jardin, dans le quartier de Sheperd's Bush à Londres ! » Prix 950.000 livres (1,1 million d'euros). Claustrophobe, s'abstenir ! Car la maison en vente est... très petite. Et surtout très peu large : 1,70 mètres. Cela fait d'elle la maison la plus étroite de Londres. Elle a été surnommée la « Slim House », slim signifiant fin en anglais.

Slim House: un bout d'histoire de Londres

Cet ancien magasin de chapeaux construit sur 5 étages arbore fièrement le surnom de «Slim House», avec sa façade bleue foncé et sa minuscule vitrine décorée d'une lampe en forme de chapeau melon. Ce petit bout d'histoire de Londres, construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, a attiré de nombreuses personnalités comme le photographe de mode Juergen Teller. Il y a logé dans les années quatre-vingt-dix, mais aussi Simon Woods, l'acteur de «Pride and Prejudice» en 2006.

Slim House: son prix a doublé en 15 ans

L'entrée de cette maison nous emmène vers une «belle» pièce-à-vivre, faisant office de coin séjour, cuisine et salle à manger. D'une longueur d'environ 7 mètres, il s'agit de la plus longue pièce de la maison et elle donne sur un charmant petit jardin de 2,5 mètres de large.

Au premier étage, vous disposez d'une chambre et d'un bureau, avec sa... terrasse offrant une vue imprenable sur les toits et cheminées de l'ouest londonien. Au deuxième étage, une salle de bains et une salle de douche, au troisième la chambre principale et son grand lite encastré, à laquelle on accède par une trappe dans le sol pour gagner de la place. Idéal pour un célibataire ou un jeune couple très amoureux! Et surtout très riche.

Car ce bien de 96 mètres carrés, est en vente pour plus d'un million d'euros. Si elle trouve preneur au prix affiché, la maison aura doublé de valeur depuis 2006, où elle avait été vendue pour 488.500 livres (557.000 euros).