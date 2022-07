Trois restaurants parmi les plus chics et les plus chers de la capitale

Découvrez 3 restaurants mêlant gastronomie haut de gamme et raffinement. crédit photo : Capture d’écran Instagram @lemeuriceparis

Dans la vie, il n’est pas interdit de se faire plaisir en réservant une table dans un des restaurants les plus courus de la capitale. C’est un bon moyen de passer un grand moment. Voici quelques adresses chics et gourmandes pour se régaler à coup sûr.

La Tour d’Argent et son fameux canard numéroté

La Tour d’Argent est un restaurant parisien mythique. Il est actuellement fermé pour rénovation et ouvrira au printemps prochain. Mais rien ne vous empêche de réserver dès maintenant, car cette table de grand standing est très convoitée et les nouveaux aménagements vont ouvrir l’appétit de nombreux inconditionnels.

Situé en bord de Seine, au 15 quai de la Tournelle, l’établissement offre une vue imprenable sur l’île de la Cité et Notre-Dame de Paris. Ce restaurant est l’un des plus anciens d’Europe et est doté d’une cave exceptionnelle. Elle contient près de 300.000 bouteilles, dont le fameux Château Citran datant de 1858, dont la valeur est estimée à 64.000 euros . Son chef Philippe Labbé propose des menus raffinés.

Mais le plat typique du lieu est le fameux “canard Tour d’Argent”. Depuis 1890, chaque canard servi est numéroté et accompagné d’un rituel de service très élaboré. Le canard semi-sauvage, élevé par la maison Burgaud en Vendée, est découpé devant vous par un canardier, puis la carcasse est pressée dans un pressoir en argent de la Maison Christofle (vendu 9.500 euros en boutique), afin d’exsuder sa saveur dans la sauce à laquelle est ajouté un trait de cognac. Les magrets finissent de cuire devant vous sur un réchaud. Le tout fait l’objet de 6 services. Servi pour deux personnes, ce mets d’exception coûte 360 euros . Le menu du déjeuner à 105 euros est une bonne affaire, le menu du soir s’élève à 290 euros . À la carte, comptez entre 160 et 346 euros pour vous régaler dans ce lieu d’exception.

Chez Maxim’s pour entrer dans la légende

La légende de Maxim’s commence en 1893 lorsque Maxime Gaillard, garçon de café, ouvre un petit bistrot au 3 rue Royale. Le 21 mai 1893, le jour du prix de Diane, Irma de Montigny, jeune comédienne parisienne, entre chez Maxim’s. Enthousiasmée par ce qu’elle découvre, elle affirme à Maxime Gaillard: “Je vais lancer votre bouchon.” Elle tient parole et la légende s’installe dans le Tout-Paris. Les têtes couronnées et les grands noms de la fin du XIXe et du début du XXe siècle se croisent chez Maxim’s: Édouard VII, Marcel Proust, Feydeau qui écrivit La Dame de Chez Maxim’s , Yvonne Printemps, Sacha Guitry, Greta Garbo et Marlene Dietrich. Toutes les stars de l’époque se donnent rendez-vous chez Maxim’s.

En 1898, le successeur de Maxime Gaillard, Eugène Cornuché, fait décorer le restaurant par de grands artistes. Ils transforment le restaurant en un temple de l’Art Nouveau. C’est dans ce prestigieux décor, classé au titre des Monuments historiques, que vous vous installerez en compagnie des stars du monde artistique contemporain qui adorent fréquenter le lieu. Alexander McQueen, Jean-Michel Wilmotte, Sophie Calle, Renée Fleming et Lady Gaga sont des habitués de cet établissement de légende.

Un nouveau chef talentueux vous régale depuis la réouverture post-confinement. Ainsi, Nicolas Castelet vous propose entre autres le fin velouté de châtaignes aux amandes torréfiées, le homard de Bretagne en fricassée au caviar d’Aquitaine sauce bisque, la sole Albert sauce vermouth ou le bar de ligne à l’huile d’olive aux cèpes en fine bordelaise, le tout digne d’une très grande table et pour un prix raisonnable. Au déjeuner, il vous est proposé un menu à 60 euros , le soir il vous en coûtera 120 euros . Si vous préférez la carte, comptez entre 120 et 180 euros pour un repas historique.

Le Meurice Alain Ducasse, une addition très salée pour vivre un moment exceptionnel

En pénétrant dans le restaurant de l’hôtel Le Meurice, vous entrez dans un des lieux les plus luxueux de la capitale. Inspirée du salon de la Paix du château de Versailles , la salle du restaurant s’impose en majesté. Une élégance classique associée à des pièces de mobilier et des objets contemporains, le tout baigné de lumière naturelle, vous transporte hors du temps. Doublement étoilé au Guide Michelin, et sous la houlette du grand Alain Ducasse , le restaurant se dédie à la subtilité et à l’habileté technique en réinterprétant des classiques de la haute gastronomie, avec des ingrédients d’exception qui restent fidèles à l’authenticité de leurs saveurs. Sa carte vous émerveillera avec son Cookpot de morilles, romaine et herbes fraîches, ainsi que sa selle d’agneau Lacaune, coquillages, condiment iodé et en dessert sa mangue, baies de genièvre, riz au lait glacé. Le dessert est d’ailleurs un incontournable du lieu. Cédric Grolet, célèbre chef pâtissier, casse tous les codes du genre en inventant des desserts innovants autour de trois éléments clefs: une seule saveur pour des textures multiples, un élément de surprise et bien sûr un visuel exceptionnel. Le prix moyen d’un tel repas est de 280 euros , mais il peut facilement s’envoler jusqu’à 400 euros .

Le rooftop de l’Hôtel national des Arts et Métiers, un lieu qui vaut le coup d’œil Niché au dernier étage de l’Hôtel national des Arts et Métiers situé au 243 de la rue Saint-Martin, L’Herbarium est un lieu confidentiel offrant une superbe vue sur la capitale. Vous pouvez y admirer la diversité des toits parisiens en y buvant un Spritz ou un délicieux vin italien. Ouvert en semaine de 17h à minuit et le week-end à partir de 15h, c’est le lieu idéal pour ponctuer sa journée mais, attention, ce lieu intimiste n’accueille pas plus de 10 personnes et il faut tomber au bon moment pour avoir la chance d’avoir une place. Comptez environ 20 euros la boisson.

