Pompe à insuline, glucomètre… Mattel lance une nouvelle poupée Barbie souffrant de diabète de type 1

La nouvelle figurine portera des équipements spécifiques, dont « un glucomètre continu (CGM) pour surveiller sa glycémie, ainsi qu’une pompe à insuline à la taille ». Illustration. (ErikaWittlieb / Pixabay)

Une nouvelle poupée Barbie va bientôt faire son arrivée sur le marché. D’après une annonce de l’entreprise Mattel de ce mardi 8 juillet 2025, celle-ci aura une particularité puisqu’elle sera la première souffrant d’un diabète de type 1 (DT1), rapporte 20 Minutes .

« Renforcer le sentiment d’inclusion »

Selon un communiqué de la société, l’objectif d’une telle poupée est de « renforcer le sentiment d’inclusion et d’empathie » autour du diabète, dont sont victimes des millions d’enfants à travers le monde. « Nous pouvons représenter la communauté diabétique et poursuivre notre mission de rendre le jeu plus inclusif, afin que chaque enfant puisse se reconnaître dans les histoires qu’il imagine et dans les poupées qu’il aime » , précise la vice-présidente senior de Barbie, Krista Berger.

Issue d’une collaboration avec Breakthrough T1D, un organisme de recherche et de sensibilisation sur le diabète, la nouvelle figurine portera des équipements spécifiques, dont « un glucomètre continu (CGM) pour surveiller sa glycémie, ainsi qu’une pompe à insuline à la taille » . Elle dispose également d’un sac à main, dans lequel se trouvent « des snacks essentiels » et un téléphone doté d’une application de suivie du glucose, précise le Huffington Post . La poupée sera habillée d’une tenue à pois bleus, « un clin d’œil aux symboles mondiaux de sensibilisation au diabète » .

Une poupée à l’effigie de Lila Moss

L’une des premières du genre a été envoyée à la mannequin britannique Lila Moss, ambassadrice de ce nouveau modèle et elle-même atteinte de DT1. Il s’agit d’une poupée à son effigie, équipée d’un patch sur le bras. « Le fait de pouvoir maintenant voir des Barbie atteintes de diabète de type 1 et d’en recevoir une qui me ressemble, avec ses patchs visibles, est à la fois surréaliste et spécial » , a réagi la fille de la top model Kate Moss.