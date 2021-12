House of Gucci: Lady Gaga en route pour l’Oscar?

Lady Gaga irradie dans le rôle de Patrizia crédit photo : Capture d’écran Instagram @ladygaga

C’était l’un des films les plus attendus de l’année : avec House of Gucci, sorti au cinéma le 24 novembre, Ridley Scott porte à l’écran la saga de l’une des familles les plus célèbres de la mode. Trois décennies de passion, trahison, manipulation et vengeance sur fond de luxe et de jet-set. Un long-métrage servi par la prestation habitée de Lady Gaga.

Lady Gaga est Patrizia Reggiani, alias la Veuve noire

Trois ans après A star is born, qui lui a valu une nomination à l’ Oscar de la Meilleure actrice et de la Meilleure chanson originale, Lady Gaga confirme ses talents de comédienne en prêtant ses traits à l’une des personnalités les plus controversées d’Italie: Patrizia Reggiani, surnommée la Veuve noire, reconnue coupable d’avoir commandité le meurtre de son ex-mari Maurizio, héritier de l’empire Gucci, tué par balles devant ses bureaux milanais le 27 mars 1995.

Lady Gaga irradie dans le rôle de Patrizia. On est happé par l’itinéraire de cette femme intelligente et ambitieuse, de l’ingénue à l’épouse avide de pouvoir et de reconnaissance jusqu’à la chute. Femme bafouée, évincée de l’empire qu’elle a contribué à bâtir, remplacée dans le cœur de son mari, Patrizia Reggiani ira jusqu’à commettre l’irréparable.

Une longue préparation pour le rôle

Perfectionniste et exigeante, Lady Gaga s’est préparée durant de longs mois pour son second rôle au cinéma. «J‘ai commencé à travailler dessus il y a trois ans explique l’actrice dans une interview accordée à Vogue UK. J’ai vécu dans sa peau pendant un an et demi. Dont neuf mois à parler avec un accent. Y compris hors-caméra. Je n’ai jamais cédé, je suis restée avec elle.»

Pour devenir Patrizia Reggiani, Lady Gaga a commencé par teindre sa chevelure blond platine en brun foncé. «C’était très important pour elle d’être vraiment dans le personnage, tout comme elle le fait avec la musique pop, quand elle a les cheveux roses ou bleus. Elle épouse vraiment le processus créatif» explique Thomas Aspiras, son coiffeur depuis plus de 10 ans. «Ce n’est pas une imitation, c’est une incarnation» martèle l’actrice, qui est même allée jusqu’à vivre en Italie quelque temps.

En parallèle, Lady Gaga s’est longuement documentée sur Patrizia Reggiani. Elle a lu les articles, visionné les entretiens, tout en essayant de conserver une posture objective pour pouvoir se faire sa propre opinion et composer son personnage. «Je pense qu’elle aimait sincèrement Maurizio, qui lui a offert la possibilité de se faire un nom et d’exister. Quand il lui a repris le pouvoir, elle a été blessée dans sa chair» explique l’interprète, qui veut voir dans son personnage davantage qu’une croqueuse de diamants.

Lady Gaga métamorphosée en Lady Gucci

Habituée aux transformations extrêmes, Lady Gaga a pu compter sur les coiffures, le maquillage et les tenues pour se glisser dans la peau de Patrizia Reggiani. 60 heures d’essayages ont été nécessaires pour peaufiner les 54 looks portés tout au long du film. Clés de sa métamorphose, les 10 perruques arborées à l’écran ont coûté à elles seules la bagatelle de 10.000 dollars (plus de 8.000 euros). Quatre à cinq heures de travail quotidiennes étaient parfois nécessaires pour recréer les coiffures des années de l’époque. Côté bijoux, c’est le joaillier romain Bulgari qui a été choisi pour sublimer les tenues de l’actrice.

Lady Gaga, une nouvelle nomination aux Oscars à l’horizon?

Avec ce second rôle au cinéma, Lady Gaga prouve qu’elle a mérité ses galons de comédienne. Sa performance saisissante, entre flamboyance et noirceur, la justesse de son interprétation et sa capacité à incarner Patrizia Reggiani dans toute sa complexité, sont salués par la critique. Le New York Film Critics Circle vient d’ailleurs de lui décerner le trophée de la Meilleure actrice. On voit difficilement comment la star pourrait passer à côté d’une seconde nomination aux Oscars, avec peut-être, cette fois, la statuette tant convoitée à la clé.

La villa du film House of Gucci est disponible sur Airbnb La villa Balbiano, qui a servi de décor pour les scènes de la maison d’Aldo Gucci (Al Pacino), est à louer sur Airbnb. Située au bord du lac de Côme, cette demeure spectaculaire construite à la fin du XVIe siècle possède de magnifiques jardins reconnus par la British Society of Garden Designers, une piscine extérieure et une jetée privée. Les six suites, jouxtées de salles de bain en marbre, ont été conçues par le décorateur d’intérieur Jacques Garcia. Pour séjourner dans ce lieu chargé d’histoire, il vous en coûtera 1.000 euros la nuit.

