9 astuces pour rafraîchir votre logement de vacances non climatisé

(Crédits: Unsplash - Delaney Van)

Avec des températures qui pourront atteindre 40°C en journée et des nuits chaudes, ces quelques trucs peuvent faire sensiblement progresser votre confort.

Bon nombre de Français se trouveront en vacances durant cette première vague de canicule estivale. Voici une série d'idées et de pratiques à adopter pour souffrir le moins possible de la chaleur même si votre logement estival ne dispose d'aucun équipement spécifique. Et ce, quasiment sans le moindre investissement.

Tirer le meilleur parti des ouvertures, stores et volets gestion des volets

1) Ouvrir et fermer aux bonnes heures

Autant commencer par les évidences puisque ce point n'est pas toujours respecté. Les fenêtres et volets doivent rester fermés quand ils risquent de faire rentrer la chaleur et grands ouverts quand il s'agit d'accueillir de la fraîcheur. Donc si la maison reste grand ouverte la nuit, d'autant plus efficace dans un logement traversant, mieux vaut ensuite se barricader dès 9h le matin. Et c'est évidemment d'autant plus le cas pour les ouvertures orientées plein sud.

2) Réfléchir la lumière s'il n'y a pas de volets

Et s'il n'y a pas de volets? Le cas de figure n'est pas si rare que cela (fenêtre de toit, volets non fonctionnels...) mais un bricolage assez basique peut permettre d'y remédier. Dans ce cas, il s'agit d'essayer de réfléchir au maximum les rayons du soleil qui entrent dans le logement en s'inspirant des réflecteurs de lumière que l'on installe sur les pare-brise de voiture. Il suffit pour cela de découper des cartons aux dimensions des vitres, de les recouvrir de papier aluminium et de fixer le tout aux fenêtres, par exemple avec du ruban adhésif double face.

Bien gérer les appareils électriques

3) Utiliser le moins d'appareils électriques possible

Un peu de sobriété électrique ne peut pas nuire en été. La plupart de ces appareils produisant de la chaleur, c'est le moment ou jamais d'en débrancher un maximum. Cela vaut bien évidemment particulièrement pour les appareils de cuisine (c'est le moment de manger froid), pour les sèche-linge et même les ampoules traditionnelles à filament.

4) Regrouper les indispensables dans des pièces à l'ombre

Si possible, mieux vaut regrouper les appareils dont on ne peut se passer dans les pièces les plus fraîches du logement.

5) Tout éteindre la nuit

Là encore un peu de bon sens: c'est le moment où l'on a le moins besoin de ces engins et où l'on ressent le plus durement les effets de la chaleur.

Utiliser toutes les méthodes de clim' artisanale

6) Ventilateur et glaçon

Si le logement est doté d'un ventilateur, ou à défaut en en achetant un, il est possible de doper son efficacité au-delà du simple brassage d'air. Il s'agit de placer sur le parcours de l'air un récipient rempli de glaçons. L'astuce n'est pas miraculeuse puisqu'il faut renouveler assez régulièrement les glaçons mais cela peut faire de l'effet au pic de la canicule.

7) Mettre le linge à sécher dans les pièces

Si le sèche-linge est évidemment proscrit, pas la peine non plus de faire sécher son linge à l'extérieur. Ce sera particulièrement efficace avec des serviettes de plages ou des draps placés devant la fenêtre. Au besoin, on pourra mouiller des draps avec de l'eau fraîche pour profiter du phénomène d'évaporation de l'eau qui absorbera la chaleur tout en refroidissant la pièce. Installer une série de plantes vertes dans la pièce de vie peut également apporter ce même genre de rafraîchissement.

8) Disséminer des bassines d'eau

Si la méthode précédente s'avère insuffisante, on peut la renforcer en disséminant des bassines d'eau fraîche à travers le logement.

9) Arroser les sols carrelés d'eau fraîche

À l'intérieur, si le sol est carrelé on peut passer une serpillière avec de l'eau fraîche. Et à l'extérieur, on peut se montrer plus généreux encore en aspergeant les sols. Une solution qui reste plus gourmande en eau que les autres, à envisager si l'on dispose de réserves d'eau pluviale.

A lire aussi:

Comment optimiser l'entretien d'une piscine enterrée?

Tout savoir sur le bonus réparation de l'Etat

Reproduire un tableau impressionniste pour votre salon, combien ça coûte?