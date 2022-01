Spider-Man, Kaamelott, les Tuches 4… Les plus gros succès du box-office en 2021

Quels ont été les plus gros succès du box-office? crédit photo : Getty images

L’année 2021 a été particulièrement difficile pour les salles de cinéma. 96 millions d’entrées ont été enregistrées. Un chiffre en hausse de 47% par rapport à 2020, mais bien loin des 213 millions de tickets vendus en 2019. Le mois de décembre a été particulièrement dynamique avec de beaux succès : Spider-Man : No way Home, Les Tuches 4, Encanto, la fantastique famille Madrigal et 20,4 millions de spectateurs, contre 22,7 millions deux ans plus tôt.

Spider-Man: numéro 1 du Box-Office

Sorti le 15 décembre, Spider-Man: No Way Home enregistre le meilleur score de l’année. 4,6 millions de spectateurs se sont pressés dans les salles pour découvrir les nouvelles aventures de l’homme araignée. Le long-métrage devance Mourir peut attendre, dernier opus de la saga James Bond avec Daniel Craig dans le costume de 007, qui totalise 4 millions d’entrées. Le très attendu Dune de Denis Villeneuve monte sur la troisième marche du podium avec 3,1 millions de spectateurs.

3 films français dans le Top 10

Pari réussi pour Alexandre Astier avec Kaamelott, première adaptation sur grand écran du programme court initialement diffusé sur M6. Le film s’offre le luxe d’être le film français le plus vu de 2021, avec 2,6 millions d’entrées et arrive en 4eme position. Il est suivi de BAC Nord de Cédric Jimenez avec François Civil, Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, qui a attiré 2,2 millions de curieux.

Troisième film français à intégrer le Top 10, Les Tuche 4 frôle les 2 millions d’entrées et prend la 8e place du classement. Il s’annonce toutefois moins performant que le troisième volet de la franchise d’Olivier Barroux, qui avait réuni 5,7 millions de spectateurs en 2018.

4 films américains complètent le classement: Encanto, la fantastique famille Madrigal, dernier film d’animation des Studios Disney (6e avec 2,2 millions d’entrées), Fast & Furious 9 (2 millions), le film d’horreur Conjuring (1,9 million) et un autre long-métrage Marvel, Black Widow (1,7 million).

En 11e position Les Éternels de Chloé Zhao avec 1,7 million d’entrées, juste devant Venom: Let there be carnage de Andy Serkis avec Tom Hardy, Woody Harrelson et Michelle Williams.

Belle performance du cinéma français

Le OSS 117 de Nicolas Bedos n’est que 13e avec 1,6 million d’entrées, contre 2,3 millions pour Le Caire, nid d’espions en 2006 et 2,5 millions pour Rio ne répond plus en 2009. Notons toutefois, côté français, les bons résultats des Bodin’s en Thaïlande (1,5 million d’entrées), Eiffel, porté par Romain Duris (1,5 million), Aline, le biopic de Valérie Lemercier sur Céline Dion (1,3 million) et Boîte noire avec Pierre Niney (1,2 million).

