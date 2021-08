Quand aventure et science-fiction s'invitent en entreprise

Certaines entreprises font appel à des spécialistes pour anticiper et gérer des situations de crise crédit photo : Shutterstock

La pandémie de la Covid-19 a ébranlé l'économie mondiale, obligeant les entreprises à réagir dans l'urgence. Pour se préparer à ce type de bouleversements, certaines d'entre elles font appel à des auteurs de science-fiction ou à des spécialistes des milieux extrêmes. Leur mission : apprendre aux salariés à anticiper et surtout à s'adapter en situation de crise.

Quand l'armée recrute des auteurs de science-fiction

Anticipation: c'est l'un des maîtres-mots dans le domaine militaire. Anticiper la «surprise stratégique», c'est-à-dire la capacité à frapper son adversaire là où il ne s'y attend pas, constitue l'un des principaux enjeux pour le ministère des Armées. Pour s'y préparer, l'Agence de l'innovation de défense a créé une «Red Team» (un groupe de travail jouant le rôle de l'ennemi) constitué d'une dizaine d'auteurs de science-fiction, de scénaristes, de dessinateurs et de designers. Ensemble, ils sont chargés d'imaginer les conflits de demain, et d'élaborer des scénarii pour permettre au ministère d'identifier les menaces et de pouvoir s'y préparer.

Pour nourrir leur imaginaire et stimuler leur créativité, l'Agence de l'innovation de défense travaille avec des chercheurs de l'université Paris Sciences & Lettres, qui apportent rigueur scientifique et méthode à l'expérience, tout en fournissant des connaissances scientifiques aux membres de la Red Team. Alors que les premiers scénarii viennent d'être dévoilés, on peut se demander si à l'avenir les entreprises feront elles aussi appel à des profils créatifs capables d'imaginer le pire pour mieux pouvoir l'anticiper.

Christian Clot, spécialiste de l'extrême

Christian Clot parcourt le monde depuis ses 16 ans. Spécialiste des milieux extrêmes, aussi bien en termes de climat que de catastrophes naturelles ou de zones de conflit, il a créé l'Institut de recherche sur l'Adaptation Humaine (Human Adaptation Institute), qui étudie les mécanismes cognitifs et physiologiques de l'adaptation humaine face aux changements. Il partage ses analyses et ses conclusions au travers de sa structure de formation, The Adaptation Group, et intervient en entreprise pour enseigner comment faire face à une situation de crise.

Christian Clot mène régulièrement des expérimentations pour étudier comment le cerveau réagit et s'adapte face à des situations extrêmes et inconnues. Après une expédition dans la Vallée de la Mort (Californie), l'un des endroits les plus arides de la planète, il a récemment passé 40 jours dans une grotte ariégeoise située à 800 mètres de profondeur avec une quinzaine de volontaires. L'objectif de l'expérience était d'étudier la capacité du cerveau à comprendre le temps sans indicateur, et la faculté d'un groupe à recréer une synchronicité.

Le darwinisme appliqué au monde de l'entreprise

Le principal enseignement de ces expériences, valable aussi bien en milieu extrême qu'au sein d'une entreprise, est que la meilleure attitude à adopter face à une situation inédite n'est pas de lutter mais de l'accepter. Au-delà des connaissances, les entreprises et les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui sont capables de déconstruire leurs certitudes pour en forger de nouvelles. La survie ne passe pas par la résistance mais par l'acceptation et l'adaptation, autrement dit notre faculté à développer de nouvelles compétences.

