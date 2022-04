Louer sa robe de mariée: quels avantages? Comment procéder?

Si vous n’avez pas envie de dépenser des milliers d’euros dans la tenue du jour J, la location est une option. crédit photo : Getty Images

La robe représente généralement une part non négligeable du budget d’un mariage. Portée quelques heures, elle finit le plus souvent dans une housse au fond d’un placard… Si vous n’avez pas envie de dépenser des milliers d’euros dans la tenue du jour J, la location est une option. Cette pratique de plus en plus courante présente plusieurs avantages.

Louer sa robe de mariée, une solution économique

Le principal avantage de la location est bien entendu de faire des économies. Acheter une robe neuve coûte a minima plusieurs centaines d’euros, voire plusieurs milliers d’euros pour s’offrir une robe de créateur. Grâce à la location, vous pouvez vous faire plaisir sans vous ruiner, et même porter une robe que vous n’auriez pas eu les moyens de vous offrir.

Contrairement aux idées reçues, location de robe de mariée ne rime pas avec modèle bas de gamme ou défaut de fabrication. Il peut s’agir de robes de seconde main ou de robes achetées directement auprès de créateurs ou de magasins: invendus, prototypes, pièces d’anciennes collections, modèles d’exposition…

La location d’une robe casual peut être facturée 50 euros les quatre jours, une robe de luxe jusqu’à 1.000 euros. Les enseignes et sites spécialisés proposent aussi bien des marques comme Maje, Ba&sh ou Sandro que des griffes de haute couture (Chanel, Elie Saab) et des robes de créatrices en vue comme Laure de Sagazan ou Delphine Manivet.

Contrat de location: les éléments à vérifier

Plusieurs points sont à vérifier: les essayages, la durée de location, les retouches et le pressing. Il est généralement possible de prendre rendez-vous dans les boutiques de location pour dénicher la tenue parfaite. Certains sites en ligne proposent l’envoi de plusieurs modèles par voie postale pour vous permettre de les essayer à domicile. Le pressing est souvent compris, mais veillez à vous en assurer.

En plus du prix de la location, vous devrez verser une caution. Son montant est généralement proportionnel au prix de la robe. La caution est encaissée si la robe est détériorée et ne peut pas être remise en état.

Les meilleures adresses pour louer sa robe de mariée

Graine de coton

Ce dépôt-vente ouvert par Alexandra Bismuth il y a près de 15 ans propose un grand choix de robes issues de fins de collection, des modèles d’exposition ou des robes mises en location par des mariées.

Vous y trouverez des marques comme Pronovias (500-1.000 euros), Pronuptia (environ 500 euros), Delphine Manivet (400-720 euros), Cymbeline (420-870 euros) ou Laure de Sagazan (800-1.000 euros).

Graine de coton , 18 rue de l’Abbé Groult, Paris 15e

Les cachotières

Outre des vêtements “classiques”, le site propose une sélection de robes blanches de marques comme Maje, Ba&sh, Sézane, Sandro, Balzac, Maison Lemoine ou Claudie Pierlot. Les prix oscillent entre 50 et 90 euros. Le site propose également des robes de créateur. Il est possible de recevoir trois modèles à essayer pour 24h avant de faire son choix (service facturé 30 euros).

Les cachotières

Ma bonne amie

Sélection de robes haute couture signées Paule Ka (à partir de 125 euros), Alexandre Vauthier (80-110 euros) ou Jay Ahr (environ 115 euros), idéales pour un mariage civil. Possibilité de visiter le showroom au cœur de la capitale ou de se faire livrer dans toute la France.

Ma bonne amie , 7 rue de l’Échelle, Paris 1er

Dream Dress

Vous recherchez la robe de vos rêves? Sélectionnez vos modèles préférés sur le site internet parmi des marques comme Pronovias, Rosa Clara ou Hervé Mariage. Prenez rendez-vous dans le showroom situé à Bezons (Val-d’Oise) pour les essayer.

Dream Dress , 66 rue Édouard Vaillant, 95870 Bezons. Ouvert sur rendez-vous.

Une robe un soir

Belle sélection de robes de créateurs et de couturiers pour les invités et des pièces pour les mariées parmi des marques comme Paule Ka, Hervé Léger, Chloé… À partir de 120 euros.

Une robe un soir

En province, si vous souhaitez vous laisser tenter par la location, des options sont possibles. Vous pouvez par exemple retrouver Anabella et Oh my robe à Lyon ou Ma jolie robe à Marseille .

Et pour les hommes? Si vous ne souhaitez pas investir dans un smoking ou une jaquette, certains magasins et sites en ligne permettent d’en louer. À Paris, Les 2 oursons proposent des smokings à partir de 80 euros et des costumes à partir de 100 euros. À Lille, Keitel possède des costumes classiques, jaquettes et smokings disponibles à la location.

