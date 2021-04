Les grandes actrices du XXIe siècle

Isabelle Huppert a été sacrée meilleure actrice du XXIe siècle crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

À la fin de l'année 2020, The New York Times a publié son classement des 25 meilleurs acteurs et actrices du XXIe siècle. On y trouve des stars du monde entier, des États-Unis à la Chine en passant par la Corée du Sud ou le Brésil. Voici quatre actrices du Top 10 avec la France à l'honneur tout en haut du podium.

Isabelle Huppert sacrée meilleure actrice du XXIe siècle

Isabelle Huppert a été sacrée meilleure actrice du XXIe siècle. La comédienne est très appréciée aux États-Unis. Ses prestations dans La Leçon de piano, L'Ivresse du pouvoir, Elle ou encore Greta ont été saluées par la rédaction du New York Times. Très fière de cette consécration, Isabelle Huppert a déclaré vouloir la partager avec tous les réalisateurs l'ayant fait tourner. La liste est longue et belle depuis ses débuts en 1972. La comédienne a été filmée par les meilleurs, de Bertrand Blier à Claude Chabrol en passant par Michael Haneke ou Paul Verhoeven. Autre bonne nouvelle pour notre cinéma national, Isabelle Huppert n'est pas la seule Française du classement puisque Catherine Deneuve arrive quant à elle en 21e position.

Zhao Tao, une star dans l'empire du Soleil-Levant

Née en 1977 à Taiyaun en Chine, Zhao Tao a le parcours des actrices légendaires. Petite fille, elle prend des leçons de danse en cachette de son père qui la bat quand il l'apprend. Quelques années plus tard, en 1999, elle est parvenue à devenir professeur de danse au Taiyuan Normal College quand son destin va basculer pour toujours. Le réalisateur Jia Zhang-ke entre dans le centre de danse pour auditionner des enfants, mais c'est la professeure qu'il va choisir. Ainsi en 2000, elle tourne Platform. Ce film raconte sa propre histoire. Le réalisateur et l'actrice ne se quitteront plus à la ville comme à l'écran. Zha Tao a tourné dans huit films du réalisateur et a conquis le monde entier par la justesse de son interprétation. En 2012, c'est dans un film italien, La petite Venise, qu'elle devient la première Asiatique à remporter le César italien, le David di Donatello de la meilleure actrice.

Saoirse Ronan, un talent précoce

Saoirse Ronan a passé son enfance en Irlande. Son père est acteur et l'emmène sur les tournages. En 2007, à l'âge de 13 ans, elle est révélée par son rôle dans le film dramatique, Reviens-moi, aux côtés de Keira Knightley. Il lui vaut l'honneur de devenir l'une des plus jeunes actrices sélectionnées aux Oscars. Hollywood lui ouvre ses portes. On l'applaudira tour à tour dans Les Chemins de la liberté, Hanna ou Byzantium. En 2019, elle interprète la cadette dans Les Filles du docteur March avec Emma Watson. Le rôle de Joséphine March, jeune fille rebelle, lui offre à 25 ans l'honneur de décrocher sa quatrième nomination aux Oscars. Comme ses illustres aînées Scarlett Johansson ou Charlize Theron, la jeune actrice aime incarner des rôles de femmes fortes se battant pour leur indépendance. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'en gaélique «Saoirse» signifie «Liberté».

Nicole Kidman, la reine d'Hollywood

Née en 1967 à Honolulu, Nicole Kidman est une icône du cinéma comme l'ont été avant elle, Greta Garbo ou Lauren Bacall. Elle passe sa jeunesse en Australie où elle s'inscrit au Phillip Street Theatre de Sydney pour devenir comédienne. En 1983, elle fait une première apparition dans le film Bush Christmas. Cette apparition passe inaperçue mais sept ans plus tard, elle connaît le succès aux États-Unis dans Calme blanc, puis Jours de tonnerre. Ce dernier film est doublement célèbre puisque l'actrice y donne la réplique à Tom Cruise qui deviendra dans la foulée son mari. Bien décidée à ne pas se laisser enfermer dans des rôles de sex-symbol, Nicole Kidman s'essaie à tous les rôles et tourne avec les plus grands réalisateurs: Gus Van Sant, Jane Campion, Stanley Kubrick et Lars von Trier. En 2003, deux ans après son divorce très médiatisé, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Virginia Woolf dans The Hours. En 2017, elle reçoit le Prix- anniversaire du 70eFestival de Cannes pour l'ensemble de son œuvre.

